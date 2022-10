L’Occidente sia più unito per sanzionare l’élite di Putin

Gli alleati occidentali dell’Ucraina hanno adottato un nuovo round di sanzioni all’inizio di questo mese in risposta alla recente mossa della Russia di annettere ufficialmente quattro regioni ucraine parzialmente occupate. Queste ultime misure sanzionatorie includevano l’ampliamento dell’elenco di persone ed entità soggette a congelamento dei beni, divieti di viaggio e altre restrizioni.

Il prendere di mira funzionari russi e figure influenti legate al regime di Putin è diventato un importante asse della strategia occidentale. Eppure anche adesso, a più di otto mesi dall’inizio dell’invasione russa, le sanzioni occidentali contengono ancora anomalie significative e lacune nella copertura secondo un nuovo rapporto del think tank ucraino, l’International Center for Policy Studies (ICPS). Ciò si riflette anche nel database delle sanzioni in Russia del Consiglio Atlantico.

Gli Stati Uniti, l’UE, il Regno Unito e il Canada hanno sanzionato ciascuno più di mille individui insieme a centinaia di entità, ma non lo hanno fatto secondo un elenco comune. Ad esempio, il magnate dell’acciaio russo Vladimir Potanin è stato sanzionato dal Regno Unito ma non dall’UE o dagli Stati Uniti, nonostante sia stato nominato dal Tesoro degli Stati Uniti nel 2018 come membro della cerchia ristretta di Putin. Roman Abramovich è stato sanzionato nel Regno Unito e nell’UE ma non negli Stati Uniti. Viktor Vekselberg, un altro oligarca presumibilmente vicino al Cremlino, è stato sanzionato negli Stati Uniti dal 2018 e, più recentemente, dal Regno Unito, ma non dall’UE.

Appelli speciali e considerazioni politiche sembrano aver avuto un ruolo nel creare alcune di queste discrepanze. Il rapporto dell’ICPS vede un motivo politico dietro la mancata sanzione da parte del Regno Unito di Alexander Lebedev, un ex ufficiale del KGB che ha posseduto media e altri beni nel Regno Unito e in Russia. Secondo quanto riferito dai media, l’ex primo ministro britannico Boris Johnson è un amico personale del figlio di Lebedev, Evgeny, e lo ha persino nominato per un seggio alla Camera dei Lord nel 2020 nonostante le preoccupazioni dei servizi di sicurezza britannici. Sanzionare suo padre avrebbe creato evidente imbarazzo.

Niente di tutto ciò ha impedito al governo canadese di inserire Lebedev nella sua lista delle sanzioni nel maggio 2022. Lebedev è stato sanzionato per aver “consentito direttamente l’insensata guerra di Vladimir Putin in Ucraina”, secondo il governo canadese. Per ora, almeno, gli Stati Uniti e l’UE sono rimasti fedeli alla posizione del Regno Unito su Lebedev.

Il rapporto dell’ICPS ha rilevato che dei 100 russi più ricchi elencati dalla rivista Forbes, più di due terzi non sono stati sanzionati affatto (32 sono stati sanzionati dal Regno Unito, 26 dall’UE e solo 16 dagli Stati Uniti). Tra i primi 10, esattamente la metà è attualmente esente da sanzioni.

Il rapporto nomina anche Dmitry Rybolovlev, il magnate russo dei fertilizzanti, ora residente a Monaco, dove secondo quanto riferito ha coltivato una notevole influenza locale. Rybolovlev ha evitato le sanzioni nonostante fosse tra i 96 oligarchi elencati dal Tesoro degli Stati Uniti nel 2018 per la loro “vicinanza al regime russo”.

Queste lacune devono essere colmate, anche perché nel prossimo futuro sarà quasi certamente necessario un solido regime sanzionatorio. Anche se attualmente sembra che la Russia stia perdendo la sua guerra in Ucraina, il regime di Putin rimarrà un disgregatore aggressivo, ostile agli interessi occidentali e una minaccia per i suoi vicini, finché sopravviverà. Dovrà essere contenuto e dissuaso.

Le attuali disposizioni in materia di sanzioni occidentali ad hoc devono essere sostituite da un approccio più coordinato al compito di prendere di mira il Cremlino e i suoi facilitatori. Un maggiore coordinamento potrebbe comportare relazioni analitiche congiunte e raccomandazioni sanzionatorie da adottare su base comune.

Se devono essere fatte eccezioni che consentono la rimozione di nomi dall’elenco, queste dovrebbero essere discusse separatamente e in modo trasparente secondo criteri chiari. Le condizioni per l’alleggerimento dovrebbero essere necessariamente dure: una rottura totale con il regime di Putin, compresi tutti i contatti commerciali e personali; dichiarazioni pubbliche incondizionate che condannano la guerra e sostengono la sovranità dell’Ucraina, compresa la Crimea; e la volontà di sostenere finanziariamente la ricostruzione postbellica dell’Ucraina.

L’approccio incrementale che ha guidato la politica sanzionatoria occidentale dal 2014 non è adeguato al compito di affrontare la minaccia rappresentata dalla Russia di Putin. Il mondo occidentale ha a che fare con un sistema, non con un individuo. Con questo in mente, il messaggio dovrebbe essere che la colpevolezza per i crimini del regime di Putin è condivisa da tutti coloro che lo hanno sostenuto, beneficiato o acconsentito. È tempo che la gravità delle sanzioni occidentali corrisponda alla gravità della sfida.

La versione originale di questo intervento è qui.