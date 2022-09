Mentre l’esercito ucraino continua a liberare la terra dall’occupazione russa, una nuova narrativa sta cominciando a prendere piede. Sostiene che una vittoria ucraina potrebbe cacciare Vladimir Putin dal potere e che una Russia post-Putin sarà anche peggio. Le proiezioni per questa Russia futura vanno da un successore più stalinista alla guerra civile e al crollo della stessa Federazione Russa.

I timori per le conseguenze di una sconfitta russa stanno alimentando il sostegno all’idea che non dobbiamo umiliare Putin e che dovremmo invece cercare di porre fine alla guerra attraverso un accordo negoziato. Ci sono molti aderenti a questo approccio ai più alti livelli della NATO. Un simile accordo, ovviamente, lascerebbe Putin in possesso di almeno parte del territorio ucraino, nonostante le sconfitte e le sconfitte sul campo di battaglia. Paradossalmente, Putin potrebbe perdere e vincere ancora.

In effetti, gli scenari più terribili per una Russia post-Putin non sono i più probabili. Se Putin dovesse cadere, il suo successore sarebbe costretto a considerare alcune dure realtà.

Una sconfitta totale in Ucraina andrebbe fortemente contro il continuo revanscismo e l’aggressione da parte di qualsiasi successore, specialmente quando tali azioni hanno accelerato la caduta di Putin. Nel frattempo, le difficoltà economiche impedirebbero il riarmo dell’esercito russo impoverito e demoralizzato. Con un PIL un ventesimo della dimensione della NATO, la Russia non possiede le risorse per continuare a confrontarsi all’infinito con l’Occidente.

È improbabile che anche chiedere aiuto alla Cina, all’Iran o alla Corea del Nord aiuti il ​​successore di Putin. Iran e Corea del Nord sono Paesi i cui settori della difesa sono una generazione o più indietro rispetto all’Occidente.

La Cina ha una storia lunga e difficile con la Russia in Estremo Oriente e, a lungo termine, rappresenta una minaccia molto maggiore per gli interessi russi. La Siberia è scarsamente popolata e dotata di enormi risorse energetiche, legname e minerali. La Cina ha da tempo lanciato uno sguardo avido verso la regione. Pechino è ben consapevole che la capacità di Mosca di difendere i suoi enormi confini è minima e che incoraggiare la dipendenza russa dall’assistenza economica e militare cinese porterà al dominio e al controllo cinese.

Per qualsiasi regime successore, l’allentamento delle sanzioni e il ripristino di un’economia sana basata sulla vendita di energia e sulle esportazioni di materie prime saranno una priorità assoluta, non più guerre e crisi. La straordinaria aggressione di Putin sta allontanando l’Europa dall’energia russa e verso fonti alternative, uccidendo l’oca d’oro che ha permesso alla Russia di sfuggire alla debolezza economica degli anni ’90. Il futuro economico della Russia risiede in una più stretta integrazione con l’Occidente e con la comunità internazionale, non in un isolamento più profondo. Per quanto attraente possa essere per gli autocrati, il modello nordcoreano non piacerà al popolo russo.

All’interno della verticale di potere della Russia, le élite vorranno allontanarsi da un ambiente in cui la paura della prigionia o dell’assassinio è diventata la regola. Se Putin viene rimosso dal potere, l’autoconservazione da parte degli oligarchi, dei generali e degli alti funzionari russi sarà un fattore determinante. Pochi vorranno tornare in un ambiente di paura e sfiducia. Qualsiasi nuova leadership sarà consapevole delle ragioni alla base della caduta di Putin e probabilmente presterà attenzione. Proprio come il Politburo si è mosso per porre fine al terrore dopo la morte di Stalin, un ritorno alla normalità e alla stabilità sarà probabilmente una priorità assoluta in un ambiente post-Putin.

Poiché non esiste un meccanismo ovvio per una transizione pacifica del potere, esiste il potenziale per lo sviluppo di un vuoto di potere in caso di cacciata di Putin. I leader russi vorranno sicuramente evitare il collasso o lo smembramento dello Stato, come è successo dopo la caduta dell’Unione Sovietica. Ciò richiede una maggiore condivisione del potere e un approccio più equilibrato al governo in cui ministeri, tribunali e parlamento possono controllare la tendenza all’assolutismo.

Mentre la vera democrazia in stile occidentale potrebbe non emergere a breve termine, una certa liberalizzazione sarebbe probabile in una Russia post-Putin. Anche dopo una campagna fallita in Ucraina, la Russia gode di numerosi vantaggi reali. Non ci sono minacce dirette al territorio o alla sovranità russa, mentre il Paese ha un potente arsenale nucleare, un’enorme area terrestre con vaste risorse naturali, una popolazione istruita e intraprendente e una cultura forte e intatta. I leader occidentali saranno ansiosi di abbracciare una Russia riformata che non rappresenti una minaccia per i suoi vicini. I leader russi sensibili riconosceranno e vorranno sfruttare queste opportunità.

La generazione emergente di russi avrà voce anche in una nuova Russia. Sebbene efficacemente controllati e persino repressi da Putin, molti giovani russi sono consapevoli del mondo esterno, non supportano la guerra in Ucraina e vogliono una vita più aperta e prospera. I social media forniscono una piattaforma per organizzare e dare voce a questa generazione che lo stato può solo reprimere con difficoltà.

Attualmente c’è la tendenza a vedere la Russia e i russi come irredimibili. E c’è chiaramente una tensione nella storia e nella cultura russa che suggerisce che l’imperialismo e l’espansionismo siano radicati nel DNA nazionale. Ma molti Stati (mi vengono in mente Giappone, Germania, Corea del Sud, Spagna, Portogallo e Grecia) sono riusciti a liberarsi del militarismo e dell’autocrazia.

Dovremmo stare attenti a guardarci dal presupposto che il successore di Putin sarà inevitabilmente peggio di Putin stesso. Questa logica ci spinge nel campo del ‘non umiliare Putin’ che è l’abbreviazione di ‘non lasciare che l’Ucraina vinca’. Questo non può essere positivo per l’Ucraina, l’Occidente o il resto del mondo.