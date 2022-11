L’Occidente non deve permettere a Putin di far congelare milioni di ucraini

La campagna di attacchi aerei mirati lanciata di recente da Vladimir Putin contro le infrastrutture civili dell’Ucraina segna una grave escalation nella sua invasione genocida. I leader russi sanno bene che privare i civili del riscaldamento e dell’elettricità alla vigilia di un freddo inverno provocherà un gran numero di morti.

È improbabile che le tattiche terroristiche del Cremlino spezzino lo spirito del popolo ucraino o trasformino le vacillanti fortune militari della Russia. Tuttavia, il deliberato targeting delle infrastrutture critiche dell’Ucraina promuoverà l’obiettivo di Mosca di distruggere lo stato ucraino. La prospettiva di una catastrofe umanitaria in Ucraina richiede ora quel tipo di risposta dura e urgente da parte della comunità internazionale che spesso è mancata.

Negli ultimi otto anni, l’Occidente è rimasto costantemente indietro rispetto agli eventi e ha consegnato l’iniziativa al Cremlino mentre la Russia ha intensificato la sua aggressione contro l’Ucraina. La lenta e deludente risposta internazionale alla presa della Crimea da parte della Russia nella primavera del 2014 ha dato il tono geopolitico e ha portato direttamente alla successiva invasione da parte di Mosca dell’Ucraina orientale.

Molto prima che l’attuale invasione su vasta scala iniziasse il 24 febbraio, Kiev implorava i suoi partner occidentali di fornire armi pesanti e sistemi di difesa aerea. Se fosse stato messo in atto un deterrente credibile, è del tutto possibile che Putin non avrebbe lanciato i dadi e lanciato la sua “operazione militare speciale”. Anche se l’attacco fosse andato come previsto, l’Ucraina sarebbe stata molto più preparata a difendersi e molte migliaia di vite sarebbero state salvate.

L’invasione russa sta ora entrando in una nuova fase infausta. La decisione di Mosca di privare la popolazione civile ucraina del riscaldamento e di altri servizi essenziali durante la stagione invernale mette in pericolo decine di milioni di vite.

Molti ucraini vedono questa trasformazione dell’inverno come una ripetizione del genocidio dei primi anni ’30 perpetrato dalle autorità sovietiche, che progettarono una carestia artificiale e fecero morire di fame milioni di ucraini nel tentativo di reprimere le ambizioni di statualità del paese. La carestia di Stalin è nota alla storia come “Holodomor”, che significa “morte per fame”. Gli ucraini stanno ora dando alla campagna di bombardamenti terroristici di Putin un nome stranamente simile e si riferiscono ad essa come “Kholodomor” o “morte per congelamento”. Infamemente, i leader occidentali negli anni ’30 minimizzarono o ignorarono completamente il genocidio di Stalin. La generazione attuale farà lo stesso errore?

La storia recente suggerisce che questa è una possibilità genuina. Nonostante la chiara evidenza delle inalterate ambizioni imperiali della Russia moderna e della disponibilità a usare una schiacciante forza militare in Cecenia, Georgia, Crimea e Ucraina orientale, gran parte dell’establishment politico e intellettuale del mondo occidentale ha preferito illudersi sulla vera natura del regime di Putin.

Negli ultimi due decenni, non sono mancate figure di spicco pronte a sostenere un impegno costruttivo con il Cremlino mentre respingevano i pericoli della dipendenza dal gas russo e affermavano che i reciproci interessi commerciali avrebbero in qualche modo domato gli istinti imperiali di Mosca. Nel frattempo, una serie di apologeti ha prontamente fatto eco alle lamentele storiche di Putin e alle sue proteste per l’allargamento della NATO, ignorando gli attacchi ideologici sempre più sfrenati del sovrano russo all’Occidente.

Anche adesso, a più di otto mesi da quando la Russia ha scatenato il più grande conflitto europeo dalla seconda guerra mondiale, i sedicenti realisti continuano a sostenere politiche di pacificazione. Ancora e ancora, vengono proposti piani di pace che non chiedono nulla alla Russia mentre chiedono a Kiev di cedere la terra ucraina in cambio della pace in Europa.

Gli sforzi per placare Putin sono fondamentalmente imperfetti. La politica estera della Russia non è una risposta a una serie di lamentele legittime e isolate che possono essere affrontate in modo razionale; è il prodotto della cultura politica profondamente imperialistica del paese e delle istituzioni statali autoritarie. Qualsiasi tentativo di dare un senso alla Russia di Putin che non riconosca questa realtà equivale a ignorare il fatto che la Germania di Hitler era uno stato nazista.

Per troppo tempo, il campo realista ha rifiutato di prendere sul serio gli avvertimenti dei vicini della Russia. Politici e commentatori in Polonia, Stati baltici, Ucraina e altri paesi con esperienza diretta dell’imperialismo russo hanno lottato per farsi sentire nelle capitali occidentali e hanno spesso affrontato accuse di “russofobia”. È giunto il momento di riconoscere questo errore e accettare che coloro che hanno cercato di lanciare l’allarme sul risorgente imperialismo russo avevano sempre ragione.

È anche importante che i leader occidentali capiscano che Putin si sta intensificando perché sta perdendo la guerra. Le tattiche di logoramento dell’Ucraina e le abili manovre militari hanno dato i loro frutti negli ultimi mesi, consentendo rapidi progressi che hanno liberato vaste aree del territorio ucraino occupato. L’esercito russo ha subito perdite catastrofiche ed è profondamente demoralizzato.

Di fronte alla sconfitta sul campo di battaglia, Putin cerca di alzare la posta e minaccia direttamente l’intera popolazione civile ucraina. Se i leader occidentali desiderano evitare un altro genocidio del Cremlino in Ucraina, devono rispondere con rapidità e decisione alla metodica distruzione da parte della Russia delle infrastrutture civili ucraine. Ciò significa fornire i sistemi di difesa aerea e altro hardware militare di cui l’Ucraina ha un disperato bisogno.

Allo stesso tempo, i partner internazionali dell’Ucraina devono anche mostrare il tipo di pazienza che consentirà all’esercito ucraino di indebolire la forza di invasione di Putin e liberare il resto del paese. Ciò potrebbe richiedere più tempo del previsto e potrebbe portare a una crescente stanchezza dell’Ucraina nelle capitali occidentali. Tuttavia, è sia moralmente che strategicamente la cosa giusta da fare.

L’unico modo per porre fine all’invasione criminale di Putin è assicurarsi che l’esercito ucraino prevalga militarmente. Questa vittoria avrebbe ripercussioni di vasta portata per la regione più ampia. Fondamentalmente, la sopravvivenza della nazione ucraina servirebbe come un duro colpo alla mentalità imperiale che rimane dominante nella Russia moderna. Questo è un passo necessario se la Russia del dopoguerra vuole stabilire relazioni normali con i suoi vicini.

L’alternativa sarebbe disastrosa per l’intero mondo occidentale. Se la Russia vincerà in Ucraina, Putin si imbarcherà in un’ulteriore aggressione internazionale volta a soggiogare i suoi vicini e minare l’Occidente. L’attuale Guerra Fredda continuerà indefinitamente, mentre lo scenario da incubo di un conflitto militare diretto tra Russia e Occidente si profila sempre più ampio. Putin sta già commettendo un genocidio in Ucraina e ora minaccia apertamente di far congelare a morte milioni di civili. Il prezzo della pace continuerà a salire finché non sarà sconfitto in modo decisivo.

