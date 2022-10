L’Occidente deve smettere di bloccare i negoziati tra Ucraina e Russia

La Russia ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio 2022. Questa guerra è stata orrenda, anche se non è paragonabile alla terribile distruzione operata dal bombardamento statunitense dell’Iraq (‘shock and awe’) nel 2003. Nella regione di Gomel in Bielorussia che confina con l’Ucraina, diplomatici russi e ucraini si sono incontrati il ​​28 febbraio per avviare i negoziati per un cessate il fuoco. Questi colloqui sono andati in pezzi. Poi, all’inizio di marzo, le due parti si sono incontrate di nuovo in Bielorussia per tenere un secondo e un terzo round di colloqui. Il 10 marzo, i ministri degli esteri di Ucraina e Russia si sono incontrati ad Antalya, in Turchia, e infine, alla fine di marzo, alti funzionari di Ucraina e Russia si sono incontrati a Istanbul, in Turchia, grazie all’iniziativa del presidente di Türkiye Recep Tayyip Erdoğan. Il 29 marzo, il ministro degli Esteri di Türkiye, Mevlüt Çavuşoğlu, ha dichiarato: “Siamo lieti di vedere che il riavvicinamento tra le parti è aumentato in ogni fase. Consenso e comprensione comune sono stati raggiunti su alcune questioni”. Ad aprile, secondo un articolo di Foreign Affairs, è stato raggiunto un accordo su un tentativo di accordo provvisorio tra Russia e Ucraina.

All’inizio di aprile, le forze russe hanno iniziato a ritirarsi dall’oblast di Chernihiv, nel nord dell’Ucraina, il che significa che la Russia ha interrotto le operazioni militari intorno a Kiev, la capitale dell’Ucraina. Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno affermato che questo ritiro era una conseguenza del fallimento militare, mentre i russi hanno affermato che era dovuto all’accordo provvisorio. È impossibile accertare, con i fatti disponibili, quale di queste due opinioni fosse corretta.

Prima che l’accordo potesse andare avanti, l’allora Primo Ministro britannico Boris Johnson è arrivato a Kiev il 9 aprile. Un media ucraino, Ukrainska Pravda, ha riferito che Johnson ha portato due messaggi al Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy: primo, che il presidente russo Vladimir Putin “dovrebbe essere sotto pressione, non negoziato”, e in secondo luogo, che anche se l’Ucraina avesse firmato accordi con il Cremlino, l’Occidente non sarebbe stato pronto a farlo. Secondo Ukrainska Pravda, subito dopo la visita di Johnson, “il processo di negoziazione bilaterale è stato sospeso”. Poche settimane dopo, il Segretario di Stato americano Antony Blinken e il Segretario alla Difesa americano Lloyd Austin hanno visitato Kiev e, dopo il viaggio, Austin ha parlato in una conferenza stampa in una località sconosciuta in Polonia e ha detto: “Vogliamo vedere la Russia indebolita”. Non ci sono prove dirette che Johnson, Blinken e Austin abbiano fatto pressioni direttamente su Zelenskyy affinché si ritirasse dai negoziati provvisori, ma ci sono prove circostanziali sufficienti per suggerire che fosse così.

La mancanza di volontà di consentire all’Ucraina di negoziare con la Russia precede queste visite ed è stata riassunta in un articolo del 10 marzo 2022 sul Washington Post in cui alti funzionari dell’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden hanno affermato che l’attuale strategia degli Stati Uniti “è quella di garantire che il i costi economici per la Russia sono gravi e sostenibili, così come continuare a sostenere militarmente l’Ucraina nel suo sforzo di infliggere quante più sconfitte possibile alla Russia”.

Molto prima dell’invasione russa dell’Ucraina, dal 2014, gli Stati Uniti, attraverso l’Iniziativa di assistenza alla sicurezza dell’Ucraina del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, hanno speso oltre 19 miliardi di dollari per fornire addestramento e equipaggiamento all’esercito ucraino (17,6 miliardi di dollari da quando la Russia ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio 2022). Il budget annuale totale delle Nazioni Unite per il 2022 è di 3,12 miliardi di dollari, molto meno dell’importo speso oggi dagli Stati Uniti per l’Ucraina. L’armamento dell’Ucraina, le dichiarazioni sull’indebolimento della Russia da parte di alti funzionari del governo degli Stati Uniti e il rifiuto di avviare qualsiasi tipo di negoziato sul controllo degli armamenti prolungano una guerra che è brutta e non necessaria.

L’Ucraina non è in Iowa

Ucraina e Russia sono vicini. Non è possibile modificare la posizione geografica dell’Ucraina e spostarla in Iowa negli Stati Uniti. Ciò significa che l’Ucraina e la Russia devono raggiungere un accordo e trovare una soluzione per porre fine al conflitto tra loro. Nel 2019, Volodymyr Zelenskyy ha vinto con una valanga (73%) alle elezioni presidenziali ucraine contro Petro Poroshenko, il candidato preferito dell’Occidente. “Non saremo in grado di evitare i negoziati tra Russia e Ucraina”, ha detto Zelenskyy in un panel televisivo, “Pravo Na Vladu”, ha riferito il servizio di notizie TSN, prima che diventasse presidente. Nel dicembre 2019, Zelenskyy e Putin si sono incontrati a Parigi, insieme all’allora cancelliera tedesca Angela Merkel e al presidente francese Emmanuel Macron (noto come i “Quattro della Normandia”). Questa iniziativa è stata guidata da Macron e Merkel. Già nel 2019, il presidente francese Emmanuel Macron sosteneva che era giunto il momento per l’Europa di “ripensare… le nostre relazioni con la Russia” perché “allontanare la Russia dall’Europa è un profondo errore strategico”.

Nel marzo 2020, Zelenskyy ha affermato che lui e Putin potrebbero elaborare un accordo entro un anno sulla base degli accordi di Minsk II del febbraio 2015. “Ci sono punti a Minsk. Se li spostiamo un po’, allora a cosa può portare di male? Non appena non ci sono persone con armi, le riprese si fermeranno. Questo è importante”, ha detto Zelenskyy al Guardian. In una conferenza stampa del dicembre 2019, Putin ha affermato che “non c’è niente di più importante degli accordi di Minsk”. A questo punto, Putin ha detto che tutto ciò che si aspettava era che alla regione del Donbas sarebbe stato conferito uno status speciale nella Costituzione ucraina e, durante il previsto incontro Ucraina-Russia di aprile 2020, le truppe di entrambe le parti si sarebbero ritirate e si sarebbero accordate al “disimpegno lungo l’intera linea di contatto”.

Ruolo di Macron

Era chiaro a Macron entro il 2020 che il punto dei negoziati non riguardava solo Minsk e l’Ucraina; si trattava della creazione di una “nuova architettura di sicurezza” che non isolasse la Russia e non fosse nemmeno sottomessa a Washington. Macron ha sviluppato questi punti nel febbraio 2021 in due direzioni e ne ha parlato durante la sua intervista con il Consiglio Atlantico (un think tank statunitense). In primo luogo, ha affermato che la NATO ha “spinto i nostri confini il più possibile sul lato orientale”, ma l’espansione della NATO “non è riuscita a ridurre i conflitti e le minacce lì”. L’espansione della NATO verso est, ha chiarito, non avrebbe aumentato la sicurezza dell’Europa. In secondo luogo, Macron ha affermato che il ritiro unilaterale degli Stati Uniti dal Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio nel 2019 – e il rispecchiamento della Russia – lascia l’Europa non protetta “contro questi missili russi”. Ha inoltre affermato: “Come europeo, voglio aprire una discussione tra l’Unione europea e la Russia”. Tale discussione aprirebbe la strada a una comprensione della sicurezza post-Guerra Fredda, che lascerebbe gli Stati Uniti fuori dalla conversazione con la Russia. Nessuna di queste proposte di Macron ha potuto avanzare, non solo a causa dell’esitazione in Russia, ma anche principalmente perché non è stata vista favorevolmente da Washington.

Esisteva confusione sul fatto che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sarebbe stato accolto nella Normandy Four. Alla fine del 2020, Zelenskyy disse di volere Biden al tavolo, ma un anno dopo divenne chiaro che la Russia non era interessata a che gli Stati Uniti facessero parte dei Normandy Four. Putin ha detto che la Normandy Four era “autosufficiente”. Biden, nel frattempo, ha scelto di intensificare le minacce e le sanzioni contro la Russia sulla base delle affermazioni dell’interferenza del Cremlino nelle elezioni degli Stati Uniti del 2016 e del 2018. A dicembre 2021 non c’era un dialogo reciproco adeguato tra Biden e Putin. Putin ha detto al presidente finlandese Sauli Niinistö che c’era la “necessità di avviare immediatamente negoziati con gli Stati Uniti e la NATO” sulle garanzie di sicurezza. In una videochiamata tra Biden e Putin il 7 dicembre 2021, il Cremlino ha detto al presidente degli Stati Uniti che “la Russia è seriamente interessata a ottenere garanzie affidabili e legalmente stabilite che escludano l’espansione della NATO verso est e il dispiegamento di sistemi di armi d’attacco offensivo negli stati adiacenti in Russia.” Nessuna garanzia del genere veniva da Washington. I colloqui sono svaniti.

Washington ha respinto le iniziative di Macron e le suppliche di Putin e Zelenskyy di risolvere i problemi attraverso il dialogo diplomatico. Fino a quattro giorni prima dell’invasione russa, Macron ha continuato i suoi sforzi per prevenire un’escalation del conflitto. A quel punto, l’appetito a Mosca per i negoziati era diminuito e Putin ha respinto gli sforzi di Macron.

Una politica estera europea indipendente semplicemente non era possibile (come aveva suggerito Macron e come aveva proposto l’ex leader dell’Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov nel 1989 parlando della sua visione di una “casa comune europea” che si estendesse dall’Asia settentrionale all’Europa) . Né un accordo con la Russia era fattibile se significava che le preoccupazioni russe dovevano essere prese sul serio dall’Occidente.

Gli ucraini hanno pagato un prezzo terribile per il fallimento nell’assicurare negoziati ragionevoli e ragionevoli dal 2014 al febbraio 2022, il che avrebbe potuto impedire in primo luogo l’invasione della Russia e, una volta iniziata la guerra, avrebbe potuto portare alla fine di questa guerra. Tutte le guerre finiscono nei negoziati, ma questi negoziati per porre fine alle guerre dovrebbero poter ricominciare.