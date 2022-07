L’invasione russa dell’Ucraina ha devastato il Paese. Oltre a migliaia di vittime militari e civili, la guerra ha inflitto gravi danni anche all’economia ucraina.

In risposta, la comunità internazionale sta aiutando ad armare l’Ucraina e sta anche fornendo finanziamenti di emergenza nel tentativo di mantenere a galla l’economia ucraina. Tuttavia, sono necessarie misure molto più complete per prevenire quello che potrebbe diventare un crollo economico molto più grande. Se attuati senza indugio, i passi giusti potrebbero aiutare a salvaguardare l’economia martoriata dell’Ucraina e gettare le basi per una forte ripresa postbellica.

Molte aziende ucraine devono attualmente far fronte alla mancanza di capitale circolante e di altri finanziamenti alle imprese. Ciò è in parte dovuto all’assenza di un’assicurazione contro i rischi politici o di conflitto (PRI), nonché all’attuale carenza di assicurazioni ordinarie per attività o proprietà. Di conseguenza, molte aziende ucraine lontane dalla prima linea devono chiudere o ridurre drasticamente le proprie attività.

I recenti discorsi su un Piano Marshall ucraino per il dopoguerra sono certamente i benvenuti, ma l’Ucraina ha bisogno di un’azione immediata da parte dell’Occidente su PRI, assicurazioni generali e finanza aziendale per evitare un ulteriore deterioramento della già disastrosa situazione economica del Paese. Ricostruire l’economia ucraina dopo la guerra costerà molto di più e richiederà molto più tempo se le misure di emergenza necessarie non saranno adottate con urgenza.

Mentre la recente conferenza sulla ripresa dell’Ucraina in Svizzera si è concentrata su ciò che è necessario per la futura ricostruzione dell’Ucraina, non è stata posta abbastanza enfasi su ciò che deve essere fatto ora per fermare il crollo in corso dell’economia ucraina.

Per cominciare, è chiaro che l’Ucraina ha un disperato bisogno di PRI. Questa non è una novità. In effetti, dall’invasione russa della Crimea e dell’Ucraina orientale nel 2014, ci sono state ripetute richieste di PRI da parte di BUCC, ICBAC e altre associazioni imprenditoriali internazionali. L’Ucraina è attualmente uno dei pochi Paesi in conflitto che non dispone di un programma PRI. Senza il PRI per proteggere la proprietà ucraina, non ci saranno molti prestiti per la ricostruzione privata o nuovi investimenti in Ucraina.

Il principale fornitore multinazionale di PRI è la Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) della Banca Mondiale. Sebbene MIGA abbia un programma PRI esistente che può teoricamente assicurare progetti in Ucraina, questo non funziona per l’Ucraina al momento perché l’effettiva assegnazione dell’assicurazione è soggetta a valutazioni del rischio MIGA sviluppate utilizzando criteri non bellici, quindi le domande PRI per progetti ucraini vengono generalmente rifiutate.

L’Ucraina richiede un programma PRI su misura che dovrebbe coprire non solo i grandi investimenti, ma anche quelli delle PMI e dei privati ​​che desiderano investire o continuare a fare affari in Ucraina. Partner tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Giappone, Svezia, Norvegia e UE potrebbero finanziare questo trust ucraino amministrato dalla MIGA, idealmente con almeno 5 miliardi di dollari per cominciare. Dovrebbero essere coinvolte anche altre organizzazioni multinazionali come la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la Società finanziaria internazionale della Banca mondiale e la Banca europea per gli investimenti dell’UE, con tali PRI che faciliteranno la loro capacità di aumentare i prestiti in Ucraina.

Sebbene l’attuale problema dell’assicurazione di proprietà e attività commerciali in Ucraina riceva poca attenzione da parte dei media, è importante riconoscere che l’assicurazione ordinaria su proprietà e attività commerciali non è più generalmente disponibile in Ucraina da assicuratori affidabili. Tale assicurazione è un supporto finanziario di base per gli investimenti e le imprese ed è normalmente richiesta per ottenere prestiti per lo sviluppo privato di immobili, strutture e altri investimenti principali. Senza questa assicurazione, sembra improbabile che molti investitori privati ​​esistenti e potenziali vorranno essere in Ucraina, o che saranno messi a disposizione molti finanziamenti per la costruzione e altri scopi.

Sfortunatamente, la maggior parte degli assicuratori occidentali più affidabili si sono recentemente ritirati dall’Ucraina. Di conseguenza, l’Ucraina ora non dispone della capacità assicurativa di base necessaria per sostenere gli investimenti esistenti e nuovi insieme ai finanziamenti per la ricostruzione. Sebbene ci siano ancora alcuni assicuratori ucraini locali, molti si rifiutano irragionevolmente di pagare crediti validi, quindi gli istituti di credito internazionali, le banche e le imprese di proprietà occidentale in Ucraina spesso si rifiutano di lavorare con loro.

Le organizzazioni multinazionali devono collaborare urgentemente con il governo ucraino per sviluppare il settore assicurativo ucraino in modo che diventi più capitalizzato e più affidabile. Dovrebbe essere creato un fondo speciale o un sistema di garanzia, idealmente finanziato dalla Banca Mondiale, per fornire supporto finanziario per incoraggiare più assicuratori ad agire sul mercato ucraino nonostante l’attuale guerra e la percezione che l’Ucraina sia ora un luogo più rischioso.

Nel frattempo, l’Ucraina deve aprire immediatamente il mercato assicurativo ucraino allentando i suoi restrittivi requisiti di licenza. Ciò potrebbe essere fatto più rapidamente esentando assicuratori stranieri rispettabili, come quelli autorizzati nell’UE, nei Paesi EFTA o G20 (diversi dalla Russia), dall’obbligo di una licenza assicurativa ucraina. Dovrebbe inoltre essere consentito che i proventi dell’assicurazione siano pagati da tali assicuratori stranieri a assicurati esteri in valuta estera su conti bancari nel Paese dell’investitore o del prestatore in caso di perdita, in modo da eliminare il rischio attuale inerente alla richiesta di pagamenti a essere fatto solo in Ucraina.

Il mondo non può permettersi di aspettare che la Russia venga sconfitta militarmente prima di iniziare il lavoro di ricostruzione dell’Ucraina e di rilancio dell’economia del Paese. Al contrario, è necessaria un’azione immediata per fornire l’accesso al PRI, nonché all’assicurazione generale sulla proprietà e alle imprese insieme al finanziamento delle imprese e della proprietà. Vladimir Putin cerca di distruggere l’economia ucraina come parte del suo piano per trasformare il Paese in uno Stato fallito che non può permettersi di sostenersi o difendersi. Se la comunità internazionale è seriamente intenzionata ad impedire una vittoria russa in Ucraina, deve adottare misure urgenti per garantire la sopravvivenza economica dell’Ucraina stessa.

