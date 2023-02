L’Occidente deve prepararsi ad un finale diplomatico in Ucraina

A un anno dall’inizio del conflitto, il brutale tentativo della Russia di soggiogare l’Ucraina è stato un clamoroso fallimento. Mosca ha lanciato la sua ‘operazione militare speciale’ per riportare l’Ucraina nella sua sfera di influenza. Invece, l’invasione e la morte e la distruzione che ha causato hanno irreversibilmente alienato e fatto arrabbiare la stragrande maggioranza degli ucraini. La Russia, per sua stessa azione, ha perso definitivamente l’Ucraina.

Anche se questa guerra finisse con la Russia al controllo di almeno una parte del territorio ucraino, il conflitto passerà alla storia come un enorme errore strategico e una battuta d’arresto storica per la Russia. Lo sforzo illusorio del Presidente Vladimir Putin di mostrare i muscoli imperiali della Russia ha lasciato il suo Paese irreversibilmente indebolito. La Russia è isolata diplomaticamente ed economicamente, subendo gravi perdite sul campo di battaglia e sminuita agli occhi del mondo.

Tuttavia, questa guerra è tutt’altro che finita e il secondo anno potrebbe non andare bene per l’Ucraina come il primo. Mentre l’Ucraina e i suoi sostenitori occidentali cercano di costruire sui loro successi, dovrebbero intraprendere il secondo anno determinati a continuare la lotta, ma anche pronti a sposare gli sforzi sul campo di battaglia con una strategia diplomatica volta a portare la guerra al termine prima piuttosto che dopo.

A dire il vero, un resoconto del primo anno di guerra fornisce una buona ragione per rimanere ottimisti sul futuro corso del conflitto. Sia l’Ucraina che i suoi sostenitori della NATO hanno superato di gran lunga le aspettative iniziali.

Gli stessi ucraini meritano gran parte del merito per aver sventato l’aggressione russa. Una combinazione di abili operazioni sul campo di battaglia e indomabile forza di volontà ha consentito alle forze ucraine di smorzare l’assalto iniziale dell’esercito russo a Kiev, e quindi di riprendersi una parte sostanziale del territorio che la Russia occupava dopo la sua invasione lo scorso febbraio. Nonostante la continua presa a pugni delle città ucraine, i cittadini ucraini rimangono coraggiosi e ribelli.

Nel frattempo, gli Stati Uniti ei loro alleati europei sono stati al fianco dell’Ucraina in ogni fase del processo. Anche prima che il Cremlino lanciasse la sua guerra errante, l’amministrazione Biden si è impegnata in un’instancabile diplomazia per preparare una risposta efficace. La costante fornitura di armi e assistenza economica all’Ucraina è stata essenziale per consentire agli ucraini di resistere.

Il presidente Joe Biden e le sue controparti della NATO meritano credito non solo per aver affrettato gli aiuti all’Ucraina, ma anche per aver mantenuto l’unità e la determinazione dell’Occidente nonostante gli effetti di contraccolpo della guerra sull’economia globale. La guerra ha contribuito all’aumento dell’inflazione su entrambe le sponde dell’Atlantico, ha caricato l’Europa di milioni di rifugiati ucraini e ha interrotto le forniture energetiche e alimentari a livello globale. Tuttavia, gli Stati Uniti e l’Europa sono rimasti saldi, dando agli ucraini ciò di cui hanno bisogno per difendersi. La visita a sorpresa di Biden a Kiev il 20 febbraio, seguita da una tappa a Varsavia, conclude un anno impressionante di leadership statunitense e unità transatlantica.

Fin qui tutto bene; nel corso del primo anno di guerra, l’Ucraina ei suoi sostenitori internazionali hanno svolto un lavoro straordinario nel contrastare l’audace atto di aggressione della Russia. Perché, allora, cambiare rotta e iniziare a sviluppare piani per un finale diplomatico? Dati i progressi dell’Ucraina sul campo di battaglia, perché non lasciare che la guerra faccia il suo corso?

Potrebbero passare mesi, se non di più, prima che Ucraina e Russia siano pronte a sedersi al tavolo dei negoziati. Entrambe le parti sono determinate a continuare a combattere per ora, e probabilmente ci vorrà la prospettiva di uno stallo militare per convincerle che i negoziati sono preferibili alla continuazione della guerra. Tuttavia, l’Occidente, in coordinamento con Kyiv, dovrebbe iniziare a sviluppare i contorni di un finale diplomatico per una serie di validi motivi.

Tanto per cominciare, sia l’Ucraina che i suoi sostenitori occidentali devono stare attenti a non sopravvalutare la prospettiva della vittoria e creare aspettative interne che si rivelano irrealistiche e irraggiungibili. Il presidente Volodymyr Zelensky parla regolarmente dell’obiettivo di riprendersi ogni centimetro del territorio ucraino, inclusa la Crimea, mentre gli alleati della NATO continuano a impegnarsi a sostenere l’Ucraina per “tutto il tempo necessario”.

Ma la storia rende chiaro che i leader non di rado si trovano intrappolati nella loro stessa retorica, spinti a inseguire obiettivi strategici controproducenti dalle pressioni interne di loro stessi. Zelensky è un leader stimolante ed efficace in tempo di guerra, ma rischia di promettere troppo, potenzialmente legandosi le mani politicamente se avesse bisogno di ridimensionare i suoi obiettivi di guerra. Lo stesso vale per i leader della NATO. Anche loro potrebbero pentirsi di aver sopravvalutato l’importanza strategica di una vittoria ucraina se alla fine dovessero dover spiegare ai loro elettori perché non stanno facendo di più per impedire a Kiev di non riuscire a sconfiggere la Russia e ripristinare la piena sovranità territoriale.

In effetti, una vittoria ucraina è abbastanza improbabile data la forza militare che la Russia può portare alla lotta. Le sanzioni occidentali hanno danneggiato l’economia russa, ma non sono riuscite a strangolarla o ad affamare la sua macchina da guerra. Anche con un maggiore aiuto dall’Occidente, l’Ucraina non è pronta a generare una potenza di combattimento sufficiente a ripristinare la piena integrità territoriale. Inoltre, l’economia ucraina sta soffrendo dolorosamente per questa guerra, essendosi già ridotta di circa il 30%. Per il bene del futuro del paese, potrebbe avere senso che Kiev cerchi di porre fine alla morte e alla distruzione, anche se ciò significa accontentarsi di una sovranità territoriale inferiore alla piena.

Gli obiettivi massimalisti della guerra ucraina possono essere non solo irrealistici, ma anche strategicamente imprudenti. Uno sforzo da parte di Kiev per riconquistare la Crimea comporterebbe un alto rischio di escalation. La Crimea ospita la flotta russa del Mar Nero e ha un notevole valore simbolico oltre che strategico per la Russia. Il Cremlino potrebbe benissimo ricorrere all’uso di un’arma nucleare o ad altre azioni sconsiderate se si trovasse di fronte alla perdita della Crimea. È dubbio che valga la pena correre questo rischio per ripristinare il controllo ucraino della penisola.

Kiev e la sua rete di supporto della NATO devono anche preoccuparsi dell’altro lato dell’equazione: le pressioni interne che rischiano non un superamento strategico, ma una minore prontezza politica tra le democrazie occidentali a mantenere la fornitura di aiuti militari ed economici. A dire il vero, la disponibilità dell’Occidente a fornire armi e assistenza economica all’Ucraina è ancora in aumento. Invece di traballare nel corso del primo anno, la comunità transatlantica ha costantemente intensificato gli sforzi per sostenere l’Ucraina e sembra pronta a mantenere la rotta a tempo indeterminato.

Ma i venti politici potrebbero cambiare. Con i repubblicani ora al controllo della Camera, una combinazione di neo-isolazionismo di America First e fanatismo per i tagli di bilancio potrebbe significare pacchetti di assistenza meno generosi per l’Ucraina. Un recente sondaggiodi opinione ha rivelato che il sostegno pubblico all’invio di assistenza all’Ucraina ha iniziato a diminuire, soprattutto tra gli elettori repubblicani. I democratici progressisti hanno i loro dubbi sulla guerra e sui suoi continui costi.

Mentre la stagione elettorale del 2024 entra in pieno svolgimento, la gestione della politica interna del sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina potrebbe diventare più complicata. In effetti, nel suo recente discorso sullo stato dell’Unione, Biden ha prestato poca attenzione alla politica estera, concentrandosi invece sulla necessità di migliorare la vita dei lavoratori americani. Mentre aumenta la sua probabile offerta per un secondo mandato, Biden è pronto ad amplificare e portare avanti la sua agenda per il rinnovamento economico interno. Tale attenzione, in combinazione con l’avarizia fiscale della destra, potrebbe significare meno attenzione – e potenzialmente meno risorse – per l’Ucraina.

Lo stesso vale per l’Europa. Finora, gli europei hanno sostenuto in modo ammirevole i costi dello svezzamento dall’energia russa e hanno accolto con generosità i milioni di ucraini che sono fuggiti dalla violenza. Ma, come negli Stati Uniti, la “stanchezza ucraina” non è affatto fuori questione mentre la guerra continua e il costo incombente della ricostruzione sale vertiginosamente. Le difficili condizioni economiche stanno già producendo scioperi in Gran Bretagna, Francia, Germania e altri paesi europei. Come minimo, i membri della NATO devono preparare un Piano B – un finale diplomatico per la guerra – nel caso in cui le pressioni elettorali su entrambe le sponde dell’Atlantico inizino a rendere politicamente difficile continuare ad armare l’Ucraina “per tutto il tempo necessario”.

Infine, l’Occidente deve tenere d’occhio gli effetti negativi che la guerra sta avendo a livello globale. Il conflitto sta polarizzando il sistema internazionale, riscaldando la divisione militarizzata tra un blocco democratico ancorato al sistema di alleanze guidato dagli Stati Uniti e un blocco autocratico ancorato a Russia e Cina. Gli Stati Uniti avvertono che la Cina potrebbe prepararsi a trasferire armi e munizioni alla Russia, una mossa che intensificherebbe le tensioni tra questi due blocchi.

La maggior parte del resto del mondo si rifiuta di prendere posizione, con il Sud del mondo che preferisce il non allineamento all’irretimento in una nuova era di rivalità Est-Ovest. Nel frattempo, molte economie in via di sviluppo stanno soffrendo per le interruzioni della catena di approvvigionamento della guerra, che stanno causando scarsità di cibo, alta inflazione e, in alcune regioni, disordini politici. Il disordine si sta irradiando dalla guerra in Ucraina, un’altra ragione per cui deve finire prima piuttosto che dopo.

La guerra per l’Ucraina è pronta a intensificarsi nelle prossime settimane, mentre sia Mosca che Kiev lanciano nuove offensive. Ma dato che nessuna delle due parti ha i mezzi per sconfiggere l’altra, è probabile che emerga uno stallo militare nel corso del 2023. Può darsi che la guerra si trasformi in un nuovo conflitto congelato, rendendo necessario che l’Occidente fornisca all’Ucraina la forza militare difendersi nel lungo periodo.

Ma la prospettiva di quella situazione di stallo potrebbe aprire la porta a una soluzione diplomatica, e l’Ucraina ei suoi sostenitori della NATO dovrebbero essere pronti a sfruttare questa opportunità. Proprio come Washington ha preparato i piani per sostenere l’Ucraina prima dell’inizio dei combattimenti, dovrebbe preparare i piani per un finale diplomatico prima che i combattimenti cessino.