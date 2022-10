L’Italia potrebbe essere il tallone d’Achille nella risposta unita dell’Europa alla Russia?

Esattamente 100 anni fa, il dittatore italiano Benito Mussolini compì la marcia su Roma, consolidando il dominio del suo Partito Nazionale Fascista sull’Italia. Avanti veloce fino a settembre 2022, e l’Europa e il mondo hanno assistito al primo governo nazionalista di estrema destra del dopoguerra del continente eletto al potere nella sua terza economia più grande e membro del G-7, l’Italia.

Giorgia Meloni e il suo partito, Fratelli d’Italia, con le sue radici neofasciste nel Movimento Sociale Italiano del dopoguerra, sono emersi vittoriosi, guidando una coalizione di destra conservatrice tripartita insieme alla Lega di Matteo Salvini e al partito Forza Italia dell’ex premier Silvio Berlusconi.

Dal 24 febbraio, quando la Russia ha invaso l’Ucraina, l’Europa è rimasta ferma e unita nel suo sostegno all’Ucraina e nella sua forte opposizione alla Russia, approvando un pacchetto dopo l’altro -un totale di otto round finora- di sanzioni volte a danneggiare l’economia russa e ad esaurire le risorse del regime di Vladimir Putin.

Tuttavia, quando il governo del premier Mario Draghi è crollato, a luglio, in parte a causa delle sue ferree politiche nei confronti dell’Ucraina, non è stato solo l’euroscettico Movimento Cinque Stelle anti-establishment, guidato dall’ex premier Giuseppe Conte (che è andato male alle elezioni tranne che in Italia Sud), e altri opportunisti di destra, che si sono rallegrati, probabilmente ha festeggiato anche Putin. Draghi è stato il principale artefice del regime delle sanzioni grazie alla sua solida esperienza tecnocratica e un forte sostenitore della fornitura di armi all’Ucraina. La sua caduta ha aperto la strada a elezioni anticipate in cui un’alleanza di destra, piena di fan di Putin, è emersa vittoriosa.

Ricordando la politica instabile e frammentata del Paese, l’Italia ha avuto ben 69 governi ideologicamente diversi in 77 anni, dalla seconda guerra mondiale. Eppure l’attuale governo è il primo di estrema destra in Italia da allora.

Mentre Putin si rallegrava, Bruxelles diventava più apprensiva, e non senza un motivo sufficiente: il cambio della guardia dell’Italia potrebbe avere ripercussioni in tutta Europa, in particolare sulla politica estera del continente. Potrebbe avere un impatto sulla coesione europea e sull’esito delle politiche sulla guerra russo-ucraina, dati i requisiti dell’UE per un consenso unanime tra i suoi 27 Stati membri su misure come le sanzioni. I ricordi dell’Ungheria che si oppone all’embargo proposto dall’UE sul petrolio russo, in cui l’UE è stata costretta a diluire le sanzioni e alla fine a vietare solo il gas russo trasportato dalle spedizioni, consentendo al contempo le importazioni di gasdotti, sono fin troppo recenti.

Meloni, la prima donna Presidente del Consiglio in Italia, ha deviato dalla sua immagine di estrema destra populista euroscettica e dai giorni in cui glorificava Putin come difensore dei ‘valori europei‘. Invece, si è dipinta come un’atlantista e globalista moderata, pro-UE, pro-NATO, nonostante le radici ideologiche neofasciste del suo partito e la sua dichiarata ammirazione per l’ungherese Viktor Orban. Finora ha sostenuto fermamente l’Ucraina e tutte le politiche di Draghi e dell’UE, compreso il regime delle sanzioni, la fornitura di armi e il proposto tetto massimo europeo sui prezzi del gas. Anche nel Parlamento europeo, più che nelle fazioni politiche più estremiste, fa parte Fratelli d’Italia di Meloni del gruppo di centrodestra Conservatori e Riformisti Europei, che comprende anche il partito polacco di Diritto e Giustizia, veementemente anti-Putin ma di destra.

Quindi, piuttosto che Meloni, sono i suoi partner di coalizione che potrebbero essere l’anello debole nella risposta dell’Occidente all’Ucraina. Sia Salvini che l’ex premier Berlusconi hanno storicamente avuto rapporti intimi con il Cremlino, insieme al disprezzo per Bruxelles. Salvini è arrivato al punto di adornare pubblicamente le magliette con il volto di Putin blasonato, mentre la ‘bromance’ Berlusconi-Putin è ben nota: Berlusconi ha definito Putin «il miglior statista attualmente sulla Terra». Nonostante abbiano assicurato sostegno all’Ucraina, entrambi hanno criticato le sanzioni occidentali alla Russia, sottolineando come abbiano ferito gli europei più della Russia.

Anche se i tre partner della coalizione riescono a convergere e mantenere il sostegno alla politica estera dell’UE nei confronti dell’Ucraina come promesso nel loro programma di coalizione, le compulsioni della politica democratica significano che le loro decisioni dovranno tener conto dell’opinione pubblica, qualcosa con cui Putin raramente deve confrontarsi.

L’Italia rimane già uno dei Paesi più filorussi d’Europa, con forti legami economici e culturali tra i due. Questo sentimento filo-russo viene fatto risalire ai giorni della Guerra Fredda, quando il più grande Partito Comunista dell’Europa occidentale era in Italia e quando l’Italia percepiva a malapena la Russia come una minaccia.

Un sondaggio del Council on Foreign Relations presenta alcuni fatti crudi: tra gli Stati membri europei, gli italiani sono i meno convinti che la colpa della guerra sia della Russia, con solo il 56% che incolpa la Russia. Più italiani, rispetto a qualsiasi altra nazionalità europea intervistata, sono contrari all’invio di ulteriori equipaggiamenti militari e armi in Ucraina. E almeno il 51 per cento degli elettori italiani vorrebbe porre fine alle sanzioni alla Russia a causa del loro impatto sul costo della vita in Europa.

Draghi ha rapidamente stretto nuove partnership energetiche attraverso accordi sul gas con Algeria, Angola e Repubblica del Congo, orientandosi verso più carbone e energie rinnovabili. Eppure, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) stima che l’impatto di un divieto russo sul gas si tradurrà in una contrazione economica del 5% in Italia, dato il predominio del gas nel suo mix energetico e la sua dipendenza di oltre il 40% dal gas russo.

Pertanto, mantenere il popolo italiano a bordo sarà difficile in un momento di inflazione vertiginosa, prezzi dell’energia record, costo della vita in aumento e debito elevato. Questo probabilmente spiega anche perché, nonostante la guerra in corso, il 63 per cento degli italiani non vuole vedere un aumento della spesa per la difesa del proprio governo.

Anche se le divergenze all’interno del governo metteranno alla prova la leadership di Meloni, è improbabile che la posizione dell’Italia nei confronti della guerra cambi. Invece, su questa specifica questione, Roma continuerà a seguire la rotta e ad allinearsi ampiamente con Bruxelles e la NATO, nonostante le avvertenze sopra delineate.

Dopotutto, questa non è la prima volta che i partner della coalizione nel governo italiano hanno espresso opposizione alle sanzioni contro la Russia: anche nel 2018, quando la Lega e il Movimento Cinque Stelle erano al potere, volevano allentare le sanzioni relative all’annessione della Crimea alla Russia, ma alla fine non lo hanno fatto. Anche adesso, nonostante la calda natura dei loro legami con Putin, tutti e tre i partner della coalizione hanno votato a favore dell’adesione della Finlandia e della Svezia alla NATO. Come sottolinea l’analista Emanuele Scimia, «ogni nuova amministrazione italiana tende ad allinearsi con Usa e Nato». Il professor Maurizio Cotta, dell’Università di Siena, ribadisce che «gli italiani hanno molta paura di essere soli nel continente».

Inoltre, la Commissione prevede di dare all’Italia 200 miliardi di euro in fondi di sostegno economico, il più grande pagamento assegnato a uno Stato membro nell’ambito del piano NextGenerationEU da 800 miliardi di euro per aiutare la ripresa economica dalla pandemia. Tuttavia, i fondi, definiti ‘strumenti‘ dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, contro la ribellione pro-Putin in Europa, sono condizionati al rispetto da parte dell’Italia degli impegni di riforma. L’importo dovrebbe essere un incentivo sufficiente per cooperare e che nessun governo, a prescindere dall’ideologia, vorrebbe sprecare vista la difficile situazione dell’economia italiana con il suo rapporto debito/PIL del 150 per cento. I problemi che devono affrontare Ungheria e Polonia per l’accesso ai fondi dell’UE a causa dell’arretramento democratico e dello stato di diritto è fin troppo noto. Pertanto, la gestione della crisi energetica ed economica del Paese avrà probabilmente la precedenza sullo ‘sparring‘ con l’UE, da cui l’Italia è fortemente dipendente economicamente.

Tuttavia, aspettarsi che il nuovo governo sia aggressivo nei confronti della Russia come Draghi, sarebbe fuori luogo. Sui due punti di divergenza precedentemente espressi -sanzioni aggiuntive alla Russia e fornitura di armi all’Ucraina- il governo potrebbe alzare un polverone e complicare le cose, almeno per avere qualche merce di scambio con Bruxelles sulla politica relativa ad altre questioni controverse come l’immigrazione.

Naturalmente, tutto questo dipende in primo luogo dalla sopravvivenza del governo, vista la natura scandalosa, fragile e apertamente opportunistica della politica italiana e le crepe all’interno di questa coalizione. Meloni ha il vantaggio che il suo partito ha ottenuto la maggioranza più ampia alle elezioni, ottenendo il 26 per cento dei voti contro meno del 9 per cento ricevuto dai suoi partner, ma dovrà scendere a compromessi con le varie posizioni dei suoi alleati, che potrebbero tentare per indebolirla, e ciò potrebbe creare problemi. Eppure, anche nel caso di Meloni, il tempo dirà se la sua retorica attenuata sulla Russia fosse genuina o semplicemente una strategia elettorale per differenziarsi dai suoi oppositori, dopodiché tornerà al suo io pre-elettorale lodando Putin.

Per ora, i timori che la solidarietà europea nei confronti della Russia si sgretoli a causa dell’arrivo al potere della nuova coalizione italiana possono essere esagerati, anche se non infondati. Difficilmente si allargherà la distanza tra Roma e Bruxelles, almeno sulla politica estera nei confronti della Russia e della guerra. Mentre l’Europa affronta la sua più grande turbolenza continentale dalla Guerra Fredda, l’eredità filo-ucraina di Draghi sopravviverà probabilmente in Italia, anche se meno il rispetto che un’Italia governata da Draghi ha raccolto sulla scena europea.