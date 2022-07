Ripubblichiamo, tradotta in italiano, l’analisi ‘Italy after Draghi’ realizzata da Luigi Scazzieri, senior research fellow del CER (Centre for European Reform).

Mario Draghi ha dato stabilità all’Italia in un momento cruciale, ha rafforzato l’influenza internazionale del Paese e messo insieme un piano da 190 miliardi di euro per l’utilizzo del fondo di ripresa post-pandemia dell’UE. Ma il suo governo di unità nazionale ora è appeso a un filo. Draghi ha offerto le sue dimissioni dopo che uno dei partiti che compongono la coalizione di governo, il Movimento Cinque Stelle (5S), ha rifiutato di sostenere una legge sulle misure per aiutare gli italiani a basso reddito ad affrontare il più alto costo della vita, sostenendo che non fosse abbastanza. Ma la legge è stata comunque approvata e il Presidente italiano Sergio Mattarella ha respinto le dimissioni di Draghi, perché il governo non aveva ricevuto un voto di sfiducia.

Il futuro di Draghi sarà determinato mercoledì, quando riferirà in parlamento e valuterà se ha abbastanza sostegno per continuare come primo ministro. I partiti politici che compongono la sua coalizione, che governa l’Italia dal febbraio 2021, devono affrontare questioni diverse. Il Partito Democratico di centrosinistra è il più convinto sostenitore di Draghi: le elezioni adesso significherebbero perdere il potere, poiché i sondaggi suggeriscono che l’esito più probabile sarebbe la vittoria di una coalizione di partiti di destra. Lo stesso vale in genere per i partiti di centrosinistra e di centrosinistra più piccoli che sostengono Draghi. Il 5S è combattuto: sta calando nei consensi e teme elezioni anticipate, eppure lasciare il governo ora sembra a molti nel partito il modo migliore per riconquistare voti.

I calcoli politici tra i sostenitori di destra di Draghi sono diversi. Forza Italia di Silvio Berlusconi e Lega di Matteo Salvini rimarrebbero al potere se si svolgessero le elezioni e vincesse una coalizione di destra, ma sarebbero partner minori di Fratelli d’Italia, che è l’unico grande partito a non appoggiare il governo Draghi e attualmente sta crescendo nei consensi più di tutti i partiti di destra. Forza Italia e Lega hanno detto di non voler più governare con le 5S, perché troppo inaffidabili. Dal canto suo Draghi potrebbe continuare a governare anche senza le 5S, ma insiste che governerà solo con il partito, perché altrimenti il ​​suo governo non sarebbe più di unità nazionale. Se Draghi, Berlusconi e Salvini si tirassero indietro, questo significherebbe la fine per il governo. Ma i tre potrebbero ancora cambiare idea, soprattutto se più parlamentari seguissero il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ex membro delle 5S e convinto sostenitore di Draghi, nel nuovo partito da lui fondato il mese scorso. Ciò consentirebbe a Draghi di affermare che il suo governo era ancora di unità nazionale.

Tutto ciò significa che il governo di Draghi potrebbe ancora sopravvivere, forse anche fino alla fine naturale della legislatura la prossima primavera. Ma la prospettiva delle imminenti dimissioni di Draghi ha già portato molti a concentrarsi su cosa significherebbe per l’Italia e l’UE. L’uscita di scena di Draghi potrebbe essere seguita o dallo scioglimento del parlamento e poi dalle elezioni anticipate di settembre, o dall’ennesimo governo guidato da tecnici che cercherebbe di approvare un bilancio entro la fine dell’anno e portare il Paese alle elezioni in un inverno difficile in scadenza il prossimo anno.

L’uscita di Draghi sarebbe significativa per l’Italia e l’UE, in un momento in cui le prospettive economiche si stanno oscurando, con l’aumento dell’inflazione e dei prezzi dell’energia e un peggioramento della crisi del costo della vita. Allo stesso tempo, Draghi è stata una voce influente e molto rispettata nell’UE. Ha spinto per ambiziose soluzioni congiunte europee alla crisi energetica e per una risposta comune per aiutare gli Stati membri e i cittadini ad affrontare le conseguenze del conflitto in Ucraina. Rompendo con la posizione tradizionalmente accomodante dell’Italia nei confronti della Russia, Draghi è stato un forte sostenitore dell’Ucraina, sostenendo un limite di prezzo sugli idrocarburi russi e spingendo l’Italia ben oltre la zona di comfort dell’opinione pubblica nel sostenere Kiev. Sebbene il supporto militare dell’Italia sia stato limitato, Draghi è stato uno dei principali sostenitori dell’offerta all’Ucraina dello status di candidato all’adesione all’UE.

Le prossime elezioni saranno fondamentali per determinare come sarà l’Italia dopo Draghi. Molti dei progetti di riforma avviati da Draghi, come quello della pubblica amministrazione e della giustizia, non possono essere attuati pienamente senza molti anni di duro lavoro. Se si percepisce che le riforme sono in fase di stallo, gli investitori nel debito italiano, che si attesta intorno al 150 per cento del PIL, lo percepiranno come più rischioso. Il tasso di interesse sui titoli di Stato italiani è già in aumento poiché gli investitori chiedono un premio più elevato, mettendo a dura prova le finanze italiane e spingendo la BCE a fare scelte scomode sul grado in cui può continuare ad acquistare il debito italiano. L’Italia potrebbe anche perdere l’accesso ad alcuni dei trasferimenti di fondi di risanamento dell’UE, poiché questi sono condizionati al raggiungimento delle tappe fondamentali della riforma. Ciò potrebbe portare a considerare il fondo di recupero stesso come un fallimento e screditare l’idea di un prestito congiunto dell’UE per molto tempo.

I sondaggi non possono che dirci tanto su un’elezione ancora lontana. Ma i numeri attuali suggeriscono che se il Pd e le 5S non si alleano, vincerebbe facilmente la coalizione di destra, perché nel sistema elettorale misto italiano vincerebbe la maggior parte dei seggi che vengono assegnati al primo passato – la base della posta. Anche se i Democratici e le 5S formassero un’alleanza, la destra probabilmente vincerebbe comunque con un ampio margine. Solo una coalizione molto ampia che includa il Partito Democratico, le 5S e i partiti più piccoli di sinistra, centro-sinistra e centristi avrebbe una possibilità contro il blocco di destra. Ma i recenti disaccordi rendono difficile immaginare un’alleanza tra le 5S e il Pd, e ancor più difficile immaginare una coalizione più ampia che includa anche i partiti di centro.

Una coalizione di centrosinistra con al centro il Partito Democratico sarebbe la migliore garanzia per il proseguimento dell’attuazione delle riforme avviate da Draghi. Allo stesso tempo, l’Italia continuerà a spingere per soluzioni europee congiunte alle sfide comuni derivanti dalla guerra in Ucraina, pur essendo influente nel plasmare i dibattiti sulla riforma dell’UE e sulle regole di bilancio della zona euro. Una coalizione di destra, probabilmente con la leader carismatica di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni come Primo Ministro, offrirebbe uno scenario molto più preoccupante per l’Italia e l’UE. Né Fratelli d’Italia né Lega chiedono attualmente l’uscita dall’euro. Ma una coalizione di destra salirebbe al potere grazie alla promessa di tagli alle tasse e maggiori benefici sociali che l’Italia non può permettersi. La sua capacità di attuare tali promesse sarebbe limitata, ma anche un tentativo poco convinto potrebbe infliggere un duro colpo al percepito impegno dell’Italia a riformare e aumentare l’impegno per ridurre il suo debito pubblico.

Una coalizione di destra avrebbe ancora un incentivo a continuare con le riforme di Draghi, per soddisfare le condizioni richieste per ottenere denaro dal fondo di ripresa dell’UE, ma il ritmo delle riforme potrebbe rallentare. Gli sforzi per modificare le regole di bilancio dell’UE sarebbero più difficili, poiché i partner europei dell’Italia avrebbero una fiducia limitata in un governo critico nei confronti delle istituzioni dell’UE e dell’euro e perseguito una politica fiscale lassista.

Un governo di destra manterrebbe l’Italia saldamente ancorata alla NATO. La Lega non è sempre stata entusiasta della NATO, ma sia Fratelli d’Italia che Forza Italia sono fortemente atlantisti. Meloni ha cercato per anni di coltivare legami con il Partito Repubblicano negli Stati Uniti. Sotto un governo di destra, l’Italia non minerebbe le sanzioni dell’UE nei confronti della Russia e continuerebbe a sostenere l’Ucraina. Ma è improbabile che Roma (insieme a molte altre capitali dell’UE) favorisca un ulteriore inasprimento delle sanzioni alla Russia che danneggerebbe l’economia italiana. È improbabile che anche il sostegno militare italiano all’Ucraina aumenti, con la Lega scettica sulle consegne di armi.

Ci sarebbero ampi margini di conflitto tra una coalizione di destra e le istituzioni dell’UE. Ad esempio, Fratelli d’Italia sostiene di voler riaffermare la supremazia della costituzione italiana sul diritto europeo e ha chiesto un approccio ‘prima gli italiani’ per l’accesso ai servizi e alle prestazioni sociali. La migrazione è un’altra area in cui potrebbero esserci tensioni, perché un governo di destra sentirebbe di dover fare forti richieste di solidarietà nell’accogliere i migranti che arrivano in Italia, ma questo sarebbe respinto dagli altri Stati membri. È improbabile che le attuali proposte di riforma del sistema di migrazione e asilo dell’UE progrediscano.

Nonostante ciò, il rischio di conflitto tra una coalizione di destra e l’UE non dovrebbe essere esagerato. Un governo di destra non vorrebbe necessariamente portare a termine le sue promesse più controverse, e sarebbe vincolato da divisioni interne, con gran parte della Lega e Forza Italia riluttanti a perseguire un corso di aperto confronto con l’UE. Il sistema costituzionale italiano, compreso il suo Presidente, fungerebbe anche da controllo sulle scelte politiche del governo. E una coalizione di destra potrebbe favorire una maggiore cooperazione a livello dell’UE su alcune questioni. Ad esempio, Fratelli d’Italia e la Lega affermano di volere una maggiore cooperazione europea in settori come la sicurezza e la politica estera.

La possibile fine del governo di Draghi sarebbe un duro colpo per l’Italia e per l’Ue in vista di un inverno difficile. Ma anche se si dimetterà, Draghi avrà lasciato l’Italia in una posizione più forte che l’ha trovata quando è diventato primo ministro nel febbraio 2021. Spetterà al suo successore, chiunque esso sia, non disperdere la sua eredità.