Con le dimissioni del Premier Draghi si chiude un capitolo della storia italiana fatto di riforme, aiuti ai cittadini e programmi concreti per lo sviluppo economico. I prossimi mesi saranno cruciali per il futuro del Paese, con diversi ‘appuntamenti’ con la politica nazionale ed estera.

A settembre le decisioni della FED sui tassi d’interesse

I calendari economici di settembre suggeriscono di guardare a Ovest per seguire gli sviluppi dell’inflazione negli Stati Uniti. Il dollaro debole, in un contesto di massima cautela, determinerà le prossime decisioni della Federal Reserve System (FED) in materia di tassi d’interesse. “Un numero forte sull’inflazione ‘core’ cementerebbe le aspettative per un rialzo FED da 75 punti base a settembre“, sostiene Kenneth Broux, strategist valutario di Société Générale a Londra. Attenzione però a non lanciarsi in investimenti azzardati: è troppo presto per capire quale sarà l’andamento della valuta americana e quali potrebbero essere i provvedimenti della FED per contrastare l’inflazione. Il dato ha infatti raggiunto il 9,1% nell’ultimo anno, il più alto da novembre 1981.

Naturalmente, i trader di Forex sono in delirio. Le valute si muovono veloci e sono influenzate dai cambiamenti economici, politici e sociali; per cui vengono premiati gli investitori più attenti e aggiornati. Nel solo mese di luglio, l’indice del dollaro ha ceduto circa l’1,19% contro un paniere di sei valute. Nei confronti dello yen, in particolare, ha perso l’1,68%. L’euro ha invece guadagnato l’1,23% nel cross con la valuta statunitense.

I cittadini votano per le Camere il 25 settembre

Proseguendo nel mese di settembre arriva una delle date più attese e, per certi versi una delle più temute a causa delle Elezioni 2022. Il 25 settembre i cittadini italiani sono chiamati alle urne per rinnovare le Camere, con due novità. La prima è che quest’anno si eleggono meno parlamentari: la quota scende a 600, dei quali 400 alla Camera e 200 al Senato, invece dei 945 delle precedenti legislature. La seconda novità è che ogni cittadino riceverà due schede, anche i diciottenni. Viene meno la soglia dei 25 anni per partecipare alle elezioni del Senato.

Lasciandosi le votazioni alle spalle occorre attendere il 13 ottobre, data nella quale avrà ufficialmente inizio la XIX legislatura della Repubblica Italiana.

Il posto alla Nato viene rimandato al 2023

Nei mesi estivi spuntava anche la possibilità per l’Italia di ottenere il posto di segretario generale della Nato, dopo che gli ultimi due mandati sono andati a candidati del Nord Europa (il danese Rasmussen e il norvegese Stoltenberg). Il segretario attuale, Stoltenberg, ha però ottenuto la proroga dell’incarico per un altro anno, fino al 2023. Il prossimo Governo avrà quindi il compito di decidere quale candidato italiano sottoporre prima agli alleati europei, poi agli altri Stati membri. Questo però avverrà nel 2023.

Le riunioni sui temi di rilevanza politica e sociale

Settembre è poi costellato di riunioni su temi attualmente rilevanti, come la salute. Queste sono le date da ricordare: il 6 e il 7 settembre si riuniscono i ministri della Salute, il 9 e il 10 è prevista la riunione informale dei ministri finanziari, e il 20 settembre è il turno del Consiglio Affari generali. Passando a ottobre, già nella prima settimana sono in programma quattro eventi: il 3 ottobre si riunisce l’Eurogruppo, il 4 ottobre l’Eurofin, il 6 e il 7 ottobre il Consiglio europeo della ripresa.

A settembre un’agenda serrata per aiutare il Paese

Gli appuntamenti autunnali con la politica nazionale ci ricordano come l’Italia sia ancora in alto mare, tra inflazione, crisi energetica, pandemia e ora crisi di governo per le dimissioni del Premier Draghi. Draghi lascia spazio a un nuovo Primo Ministro che si dovrà occupare della ripresa del Paese tenendo conto di alcune variabili estere, in primis delle decisioni della FED sui tassi di interesse. Queste potrebbero incidere profondamente sul rapporto tra euro e dollaro, sul mercato del Forex e sugli scambi commerciali tra Italia e Stati Uniti.