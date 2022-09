Il 30 luglio centinaia di sostenitori di Moqtada al-Sadr, una delle figure politiche di spicco dell’Iraq, hanno fatto irruzione nell’edificio del parlamento nella zona verde fortificata di Baghdad, sono entrati con la forza e hanno avviato un sit-in coordinato per protestare contro la recente nomina di Mohammed Shia al-Sudani per la premiership. Sessanta manifestanti sono rimasti feriti negli scontri con le forze di sicurezza. Tre giorni prima una protesta di massa fuori dal parlamento dei sostenitori di al-Sadr si era conclusa solo dopo che al-Sadr aveva twittato una richiesta loro di disperdersi.

L’Iraq è in una crisi politica sin dalle elezioni generali dello scorso ottobre. Mesi di discussioni e negoziazioni tra i vari raggruppamenti politici non hanno portato all’elezione di un Presidente o di un Primo Ministro, precursori imprescindibili del sistema iracheno per la formazione di un governo. Costituzionalmente il Presidente, che ha il compito di affidare al futuro Presidente del Consiglio la formazione del nuovo governo, deve essere eletto entro 30 giorni dall’elezione del presidente del parlamento. L’avvocato sunnita Mohammed al-Halbousi è stato eletto speaker il 9 gennaio, ma l’elezione del Presidente richiesta entro 30 giorni non è mai avvenuta. Avere un Presidente appena eletto e nessun Primo Ministro viola la costituzione, ma sembra una questione minore, data la situazione di stallo politico.

Il 17 luglio l’atmosfera politica febbrile è stata resa ancora più critica quando un giornalista iracheno di nome Ali Fadel ha rilasciato sui social media una serie di registrazioni segrete. In esse un ex Primo Ministro iracheno, Nuri al-Maliki, sembrava dare sfogo a un susseguirsi di insulti e accuse contro al-Sadr.

Come sfondo, è utile sapere che al-Sadr, sebbene sciita, guida un movimento popolare contrario all’eccessivo controllo dell’Iran sugli affari iracheni, mentre al-Maliki è una figura di spicco in un importante gruppo parlamentare sciita chiamato Coordination Framework, che è molto legato all’Iran.

Il veleno dell’apparente assalto verbale di al-Maliki contro al-Sadr ha scosso la nazione. Non è nota la percentuale di elettori che hanno creduto alla rapida smentita di al-Maliki di aver mai pronunciato le parole a lui attribuite e alla sua affermazione che le registrazioni fossero false. Ciò che è certo, tuttavia, è che le registrazioni, autentiche o false, hanno rimosso le possibilità di ritorno di al-Maliki poiché lo stesso Primo Ministro Al-Sadr le ha respinte senza alcuna conseguenza.

Nelle registrazioni al-Maliki, Primo Ministro iracheno dal 2006 al 2014, sembrava rivelare un complotto britannico per utilizzare al-Sadr come un burattino usa e getta in uno schema progettato per consegnare l’Iraq al controllo sunnita. “Quel progetto esiste”, sembra dire al-Maliki, “ma lo sto combattendo, e deve essere combattuto politicamente e militarmente”. “Moqtada è un assassino… i rapimenti, le autobombe… è un codardo, un traditore, un ignorante che non sa nulla.”

Nelle elezioni generali dell’ottobre 2021 in Iraq, il blocco guidato da al-Sadr ha vinto 74 seggi, diventando così il gruppo più numeroso nel parlamento da 329 seggi. Ma il 13 giugno, dopo mesi di negoziati inefficaci e una totale incapacità di nominare persone per ricoprire le alte cariche dello stato o per formare un governo, al-Sadr ha ordinato ai membri del suo blocco di dimettersi dal parlamento.

Secondo la legge irachena, se un parlamentare si dimette, il candidato al secondo posto nelle elezioni prende il posto vuoto. Il processo di accaparramento dei seggi lasciati ha portato a una nuova ondata di intensi dibattiti e proteste, ma alla fine il quadro di coordinamento pro-Iran è diventato il blocco maggioritario in parlamento. Ha poi nominato Mohammed Shia al-Sudani Primo Ministro.

Una serie di gruppi e milizie sostenuti dall’Iran ha accolto favorevolmente la nomina; la reazione sadrista è stata pubblicata su un sito Facebook. Soprannominando al-Sudani nient’altro che una facciata per al-Maliki, al-Sadr stava praticamente dichiarando che come Primo Ministro sarebbe stato il burattino di al-Maliki. Due giorni dopo, il 27 luglio, la crisi politica del Paese ha raggiunto il punto di ebollizione e i sostenitori di al-Sadr hanno preso d’assalto il parlamento iracheno per protestare contro la nomina di al-Sudani, una rivolta immediatamente repressa da un tweet di al-Sadr.

Nella corsa alle elezioni, al-Sadr si era impegnato a formare un “governo di maggioranza nazionale” che rappresentasse diverse sette ed etnie, inclusi gruppi sunniti e curdi, ma emarginando il quadro di coordinamento pro-Iran. Questo impegno ha messo al-Sadr in contrasto con l’alleanza di Fatah, l’ala politica della milizia filo-iraniana delle Forze di mobilitazione popolare. Alcuni gruppi di milizie filo-iraniane hanno avvertito dell’intensificarsi della violenza se gruppi sunniti e curdi si fossero uniti a un governo di al-Sadr.

Se il “governo di maggioranza nazionale” di al-Sadr fosse riuscito, alla fine avrebbe pagato il cosiddetto sistema politico muhasasa dell’Iraq, imposto al Paese dopo l’invasione guidata dagli Stati Uniti nel 2003. Simile per alcuni aspetti al potere settario del Libano -la struttura di condivisione – essa stessa una continua fonte di instabilità politica – muhasasa è un tentativo di fornire una rappresentanza proporzionale nelle cariche pubbliche tra i vari gruppi etno-settari dell’Iraq, inclusi sciiti, sunniti e curdi. Molti iracheni hanno creduto fin dall’inizio che il sistema fosse profondamente imperfetto. Ben presto è stato ampiamente percepito come alla base delle reti di corruzione, collusione e clientelismo che hanno caratterizzato la vita pubblica in Iraq ed è diventato il bersaglio di proteste popolari. Il rovesciamento di muhasasa avrebbe notevolmente ridotto l’influenza politica dell’Iran in Iraq. Se al-Sadr raggiungerà mai il potere politico, potrebbe ancora accadere.

Al-Sadr si è ‘sparato sui piedi’ ordinando le dimissioni dei suoi 74 parlamentari a giugno? Molti dei suoi seggi lasciati liberi sono stati occupati da membri del quadro di coordinamento e potrebbe sembrare che avesse consegnato ai suoi oppositori politici il potere di formare un governo. Tuttavia, le recenti proteste politiche di massa dei sadristi dimostrano chiaramente che al-Sadr è tutt’altro che una forza esaurita. È ovvio che con o senza la sua maggioranza parlamentare, al-Sadr con la sua vasta base di sostenitori rimane una forza da non sottovalutare e dovrà essere presa in considerazione se si vuole che i disordini politici in Iraq si risolvano.