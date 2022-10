L’Iran preso per i capelli tra rivolta e repressione

“Rimane il fatto che capire la gente non è vivere. Vivere è capirla male, capirla male e poi male e, dopo un attento riesame, ancora male. Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando”

(P. Roth, Pastorale americana)

‘Donne, vita, libertà’ (zan, zendeghi, azadi) è lo slogan inequivocabile scandito dalle donne ma anche uomini nelle strade contro l’uso obbligatorio del velo nei luoghi pubblici imposto dall’ayatollah Khomeini il 7 marzo 1979, per rivendicare la propria libertà nella dittatura seguìta alla “rivoluzione” islamista del 1979 del regime di Khomeini e dei Guardiani della rivoluzione. I morti continuano ad aumentare a Teheran, Isfahan, Rasht, Kerman, Mashhad, Karaj ed in molte altre città, come le città sante di Qum e Mashad. Ad ora metà ottobre sono oltre 210 seguenti all’assassinio di Mahsa Amini la giovane ragazza curda massacrata di botte dalla feroce polizia morale perché dicevano che il velo era messo male. Nome di Mahsa subito assurto nella comunicazione globale ad hashtagplanetario con l’ausilio dei social e delle piattaforme in Rete che costituiscono il nuovo comunicatore universale degli avvenimenti umani. Dove le distanze sociali e culturali si sono ridotte aumentando per un verso una coscienza collettiva transnazionale con temi sensibili comuni che si rifrangono nel mondo.

Si pensi solo all’assassinio di George Floyd per mano della polizia violenta americana e le manifestazioni di Black Live Matter. Ma in pari in tempo queste modalità comunicative ad alto tasso di messaggi “caldi”, emotivi, direbbe McLuhan, rilasciano un senso di impotenza nel passaggio da forme di protesta a modalità di “istituzionalizzazione” politica di tali proteste. Si pensi alla mobilitazione globale di milioni di giovani con cui i giovani e giovanissime prendono su di sé rischi e contraddizioni riguardo al tema globale dei disastri climatici. Oppure, fenomeno rilevante dai risvolti obliqui, quello del MeToo movimento nato in terre anglosassoni contro stupri e molestie sessuali patite da molte donne, anche famose. Con alcuni casi di mitomanie che non inficiano il tema centrale: l’abbattimento del potere maschile sessuale sulle donne costrette per lavoro ed altre opportunità a piegarsi a pratiche non imposte. Le azioni del taglio dei capelli delle donne iraniane quale segno di dissenso sono state subito rilanciate dal modello delle diverse piattaforme social e ripreso in ogni dove, anche nei media televisivi a maggior impatto emozionale, con il pubblico taglio simbolico di una ciocca di capelli, gesto significativo di donne a cui si sono uniti anche uomini, seguendo il taglio in piazza delle coraggiose donne iraniane quale messaggio univoco: capelli viso scoperto corpo sono miei. Erano gli anni ’70 quando in manifestazioni politiche contro repressioni istituzionali ed atti fascisti le donne con i femminismi dell’epoca gridavano “l’utero è mio e lo gestisco io” quale autodeterminazione e libera scelta sul proprio corpo contro il maschilismo autoritario in famiglia e nella società vigente all’epoca.

E che oggi, solo una parentesi di altri approfondimenti, si ripropone dopo che un ultra cattolico troglodita omofobo e fondamentalista come o peggio di un talebano afghano o iraniano è addirittura stato votato dal governo più di destra del paese quale “loro” presidente della Camera. Per non dire del mai pentito ultra fascista La Russa seconda carica del “loro” Stato. Brutta deriva oscurantista e sessuofoba che non promette bene per le donne ma anche per molti altri. Rientrando sull’Iran,l’esecuzione di Mahsa è stata seguìta dalle immagini di Hadis Najafi di 20 anni uccisa con 6 colpi di arma da fuoco, lei che si incamminava verso la protesta con la forza della sua sfrontata libertà giovanile legandosi quei capelli biondi in una coda, uccisa perché desiderava essere libera dal velo. La lotta di liberazione delle donne contro ogni potere oppressivo si colora oggi in diverse parti del mondo della medesima tonalità: un’autodeterminazione e libertà individuale pesantemente rimessa in discussione dalle organizzate forze della reazione riemerse nei decenni scorsi. Per il motivo che ribadisco da tempo, che coloro i quali avrebbero dovuto non solo difendere ma ribattere a tesi venute in auge in questi anni di chiusura sull’aborto, eutanasia, o la presunta volontà divina della famiglia “naturale”, o le ottusità sulle devianze, su cui Meloni e soci camerati non sanno che cosa siano, non hanno capito nulla dei progetti reazionari delle destre sui temi etici. Cavalcati volgarmente dal fascio leghista nostrano Matteo. Ed ora dinanzi a moti di indipendenza e libertà provenienti da una società giovane come quella iraniana apertasi con i social studio e viaggi al mondo le donne di Oriente forse suonano la carica alle donne già emancipate di un Occidente stanco e depresso sotto attacco da poteri maschilisti, perché riprendano a lottare.

Tornando all’Iran va sottolineato che quel paese viene gestito con violenza da un potere maschile di anziani guidato dal leader supremo Khamenei che ha 83 anni, mentre la popolazione è composta in larga maggioranza di giovani, oltre l’85% con meno di 60 anni ed un’età media di 31 anni. Per dire, l’Italia che è un paese per vecchi dove infatti i giovani scappano all’estero, l’età media è di 46,2 anni. Secondo quel regime dispotico quei 31 anni sarebbero anche troppi per un calo della natalità significativo in Iran con un’età media impennata dai 27 anni del 2006 ai 31 del 2022. Calo di natalità che si spiega con una maggiore libertà delledonne che tentano di sottrarsi ad una riproduttività vissutacome un destino obbligato. Sono pertanto le donne il soggetto rivoluzionario del XXI secolo fieramente avversato da quanti vogliono riportare le lancette della storia ad epoche evolutive sociali ormai scomparse. E difatti i social in Iran sono stati subito chiusi dal potere repressivo, Internet è stato rallentato, Instagram e Whatsapp hanno smesso di funzionare. Perché nel mondo globale la comunicazione che viene bloccata da poteri autoritari permette di richiudere le frontiere alle proteste che vengono meglio represse nel silenzio. D’altronde è l’atto che compiono tutti i regimi dittatoriali, difatti Putin in Russia ha inserito Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp) di Zuckerberg tra le organizzazioni “estremiste e terroristiche” dalla Rosfinmonitoring la principale agenzia finanziaria di intelligence del paese. Questa è la posta in gioco cruciale oggi essendo il pensiero e l’azione totalitaria sul corpo e sulla coscienza delle donne la prima tappa di quel percorso che porta sempre alla stazione finale del controllo oppressivo del maschio. Perché sono anni, decenni, che l’azione di affermazione dei diritti delle donne quali diritti universali, quei valori ultimi senza di che non vi è libertà, non solo femminile, viene nuovamente contrastata da vecchi oscurantismi politici e religiosi che con nuove parole d’ordine si legano in un ritorno ad un passato che vuole riportare ad un ordine “naturale” espressione sociale di oppressione e sottomissione. Rappresentato anche e soprattutto nell’arretrata Italia, come Vox franchista in Spagna tanto apprezzata dalla Meloni, il cui prossimo governo delle destre è espressione e si vuol fare portatore di istanze culturali retrive, nelle tre sponde di destra, quella della Meloni per arretratezza ideologico-culturale, la Lega perché espressione delle parti meno evolute culturali ed antropologiche. E qui va sottolineata la colpevole disattenzione di coloro i quali avrebbero dovuto proteggere diritti a donne ed uomini, nella propria individualità di persona come nel lavoro vieppiù schiavizzato e precario, e che hanno contribuito ad una risorgenza globale di ri-fascismi politici ed assolutismi morali persino nell’Occidente liberale, in crisi nei princìpi economici quanto in quelli sociali e morali. Dove l’ombra lunga nera degli oscurantismi si è infiltrata da troppo tempo in società laiche ferme a forme statiche di un multiculturalismo difensivo senza adeguate riflessioni sui nuovi (vecchi) attacchi alle donne ed ai diritti sociali ed economici che non hanno adeguatamente contrastato un progetto politico-ideologico-culturale globale mirante a rimettere le donne al “loro posto”. L’attacco viene da un tempo lontano in cui élite finanziarie bancarie e speculative hanno puntato su una presunta vincente globalizzazione economica che avrebbe aggiustato tutto il resto della socialità di società complesse. L’ho già detto altre volte, il vento nero ha investito l’America sempre meno liberale dove la Corte suprema cancella il diritto ad abortire, la democratica, un poco ex, liberale e civilissima Svezia dove la destra estrema quasi stravince poche settimane fa. Passando per gli Stati chiamati illiberali, ovvero autoritari e dittatoriali di Polonia ed Ungheria, trattati per troppi anni con i guanti liberali soprattutto liberali e conservatori, i famosi moderati. Con la Poloniaaddirittura ringraziata a suon di ingenti risorse economiche da un’Unione europea più che mai inutile, per via dell’accoglienza di decine di migliaia di ucraini scappati dalla guerra d’invasione della Russia, di cui sono storicamente acerrimi nemici. Per finire al recente disastro elettorale italiano agevolato da spiriti liberali e di sinistra afoni e di corto respiro e da colpevoli manfrine moderate, le peggiori, dove si insediano personaggi che pensavamo appartenenti ad un passato contrastato da decenni di lotte di liberazione economica sociale e culturale di donne ed uomini. Come i due nuovi presidenti di Senato e Camera, espressione di un’arretrata destra in grado di esprimere figure di alta arretratezza politica e culturale. Così in Iran si sta giocando una partita di popolo rilevante che potrebbe paventare un cambio di regime in un paese dove imperversa un potere ottuso e repressivo che persegue chiunque non si adegui ai dettati del Ministero della moralità, in un impasto di leggi repressive e di morale di Stato che ha fatto regredire un paese che aveva già tentato ad intraprendere un difficile e tortuoso cammino verso un’epoca di modernizzazione economica sociale e culturale. La rabbia popolare che unisce giovani donne che non vorrebbero l’imposizione obbligatoria del velo, ma anche di donne che volendolo pensano alle libertà delle proprie figlie a cui non vorrebbero fosse imposto un atto che vorrebbero fosse liberamente scelto. Riporto infine alcune significative parole. Queste sono di un importante pianista iraniano pronunciate qualche giorno fa. “Sono nato 45 anni fa a Teheran capitale dell’Iran. In una letteralmente cosmopolita. In un Paese libero e pieno di vitalità, colori e sapori cangianti. Poter danzare, baciarsi pubblicamente, cantare le canzoni di Michael Jackson, solo per citare alcune libertà fondamentali, sono atti repressi puntualmente da 40 anni in quel Paese”. Sono le parole con cui il pianista iraniano Ramin Bahrami è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2022-2023 dell’Università di Pavia. Un lontano paese governato con la forza da una teocrazia gerontocratica con un potere dittatoriale e repressivo che cerca di soffocare con il sangue della gioventù iraniana la loro richiesta di libertà di vita libera di autonomianell’ultimo mese di rivolte di piazza. E poi un commento di Mehrangiz Kar, avvocata che lavora sui diritti delle donne e dei bambini, che afferma “I giovani dicono di no ai mullah, le ragazze si tolgono il velo obbligatorio. Reclamano diritti civili senza riferimento ai valori islamici. Dicono no al terrorismo, All’Islam politico e al coinvolgimento nei conflitti”. La Kar, nota femminista, rimanda le proteste delle donne iraniane dagli Stati Uniti dove è in esilio, tiene corsi sui diritti delle donne in Iran e lavora al Pembroke Center for Teaching and Research on Women presso la Brown University, prosegue nella sua disamina “si è aperto un nuovo capitolo nella storia dell’Iran. Siamo in una rivoluzione al tempo stesso sociale e politica, i giovani hanno capito che la Repubblica islamica non si può riformare, per ottenere la libertà è indispensabile un cambio di regime e, per questo, le nuove generazioni sono pronte a lottare”. Ed a continuare a morire.

Un auspicabile cambio di regime farà versare altro sangue, quello della propria non negoziabile libertà di esprimersi ed autodeterminarsi. Con l’auspicio che l’Occidente non si stanchi subito di quest’altra mobilitazione iraniana e che dal taglio dei capelli si passi ad azioni concrete contro il regime iraniano. Ma qui entriamo nel misterioso mondo di quella che chiamano realpolitik, per pudore di non chiamarlo compromesso strumentale per perseguire i propri interessi nazionali di paesi che poi evocano saltuariamente il tema abusato dei diritti umani. Macron così tanto esaltato è quello che al dittatore sanguinario Al-Sisi ha conferito la Legione d’onore, nonostante l’assassinio di Giulio Regeni e di molti altri oppositori di un regime dittatoriale.