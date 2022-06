Istituito nel maggio 1993 a Bruxelles, Transport Corridor Europe Caucasus Asia (TRACECA) è un programma di trasporto internazionale che coinvolge l’Unione Europea e 12 Stati membri dell’Europa orientale, del Caucaso e della regione dell’Asia centrale. Il programma mira a rafforzare le relazioni economiche, il commercio e i trasporti nelle regioni del bacino del Mar Nero, del Caucaso meridionale e dell’Asia centrale.

Alla conferenza, è stato deciso di attuare un programma di assistenza tecnica finanziata dall’Unione europea per sviluppare un corridoio di trasporto sull’asse ovest-est dall’Europa, attraverso il Mar Nero, attraverso il Caucaso e il Mar Caspio fino all’Asia centrale. I membri di TRACECA includono Armenia, Azerbaigian, Bulgaria, Georgia, Kazakistan, Repubblica del Kirghizistan, Moldova, Romania, Tagikistan, Turchia, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan.

Tutti sono firmatari dell’accordo multilaterale e solo il Turkmenistan deve ancora ratificare l’accordo. Secondo il portale del Ministero iraniano dei Trasporti e dello Sviluppo Urbano, il Paese sta cercando di espandere TRACECA. La questione è stata sollevata durante un incontro tra il capo dell’Organizzazione iraniana per la manutenzione stradale e i trasporti (RMTO) Dariush Amani e il segretario generale di TRACECA, Asset Assavbayev. Secondo Amani, l’incontro si è concentrato sullo sviluppo della cooperazione internazionale nel trasporto su strada con i Paesi membri di TRACECA e sull’aumento del volume di transito attraverso questo corridoio.

Amani ha osservato che, seguendo le politiche del governo, RMTO sta implementando nuove strategie per partecipare attivamente ed efficacemente a forum internazionali, trattati regionali e aderire a convenzioni internazionali sui trasporti. In tal senso sono state adottate diverse iniziative, tra cui l’adesione al trasporto di merci deperibili (ATP) e ai trattati sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), la partecipazione alla versione elettronica del trasporto internazionale di merci su strada (e-CMR ) convenzione, nonché la riuscita attuazione del progetto (E-TIR), ha affermato il funzionario.

Amani ha affermato che ci sono grandi aree di cooperazione tra gli Stati membri dell’accordo TRACECA con la Repubblica islamica dell’Iran e ha aggiunto: “Siamo quindi interessati a sfruttare al meglio i vari progetti e corsi offerti o tenuti ogni anno nell’ambito del quadro del suddetto accordo presso la segreteria o in altri Stati membri”. Il capo di RMTO ha anche invitato l’Assavbayev ad adottare le misure necessarie per eliminare o ridurre significative barriere tariffarie e pedaggi non convenzionali imposti da alcuni Paesi membri di TRACECA sulla flotta stradale internazionale che attraversa quei Paesi al fine di realizzare gli obiettivi previsti per il corridoio.