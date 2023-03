L’Iran aggiorna le percezioni della minaccia saudita

Se c’è un posto in cui l’Arabia Saudita era felice di essere in cattiva considerazione, era l’Iran. Quei giorni sono finiti. I pensatori strategici di Teheran hanno aggiornato la loro percezione della minaccia rappresentata dal regno.

Piuttosto che vedere l’Arabia Saudita semplicemente come un’estensione mediorientale degli Stati Uniti e un rivale politico, l’Iran oggi vede il regno come una minaccia alla sicurezza.

La rivalutazione dell’Arabia Saudita da parte dell’Iran arriva mentre il regno si concentra sul potenziamento delle sue capacità militari, i colloqui mediati dall’Iraq tra il regno e la repubblica islamica si bloccano e le speranze sono quasi svanite per un rilancio dell’accordo internazionale del 2015 che ha frenato il programma nucleare iraniano.

In termini militari, l‘Arabia Saudita è stata agli occhi dell’Iran, per il periodo più lungo, poco più che un’arena per prendere di mira gli interessi degli Stati Uniti.

Questa percezione è stata rafforzata quando l’Arabia Saudita ha deciso di non vendicarsi da sola per gli attacchi iraniani alle strutture petrolifere saudite nel 2019. Questi attacchi hanno interrotto brevemente il cinque per cento della fornitura globale di petrolio.

Era la prima volta che l’Iran colpiva obiettivi sul suolo saudita.

Il regno si è astenuto dal reagire anche dopo che gli Stati Uniti hanno chiarito che non avrebbero risposto.

Tuttavia, da allora l’Iran ha sostituito il suo disprezzo per l’Arabia Saudita come forza militare con una strategia di deterrenza .

Ciò equivale a una rivalutazione della minaccia rappresentata dalla sua percezione di essere circondata da paesi ostili o antagonisti e presa di mira da Stati Uniti e Israele. Questo con il cambio di regime come obiettivo finale.

Ostacolato dalle paralizzanti sanzioni statunitensi, il cambiamento di mentalità riflette l’incapacità dell’Iran di competere con il muscolo economico e finanziario dell’Arabia Saudita, facendo pressioni nelle capitali occidentali e la sua influenza sulla politica statunitense e israeliana.

Inoltre, i media sostenuti dai sauditi, in particolare Iran International, un’emittente satellitare in lingua farsi, hanno guadagnato terreno tra i manifestanti antigovernativi iraniani.

Le manifestazioni hanno scosso la repubblica islamica sostenendo proteste a livello nazionale per circa quattro mesi nella seconda metà dello scorso anno.

Inizialmente con sede a Londra, Iran International il mese scorso ha spostato le sue operazioni negli Stati Uniti dopo che la polizia e l’intelligence britanniche hanno dichiarato di aver sventato “15 complotti dall’inizio del 2022 per rapire o addirittura uccidere individui residenti nel Regno Unito o percepiti come nemici del regime.”

L’appello della stazione era la sua copertura delle proteste che includeva informazioni che erano state censurate nei servizi sulle reti televisive e radiofoniche iraniane controllate dallo stato.

Inizialmente, Fahad Ibrahim Aldeghither, ex presidente di Zain Saudi, il terzo fornitore di telecomunicazioni del regno, possedeva il 75% delle azioni di Volant Media che gestisce Iran International e del suo canale gemello, Afghanistan International.

Un’altra figura dei media sauditi, Adel Abdulkarim Alabdulkarim, ha acquisito le azioni di Aldeghither nel 2018.

Quell’anno, The Guardian ha riferito che la corte del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman aveva finanziato Iran International per un importo di 250 milioni di dollari .

Negli ultimi mesi, i funzionari iraniani sono diventati più assertivi nei loro avvertimenti al regno .

“Sto mettendo in guardia la famiglia regnante saudita…. Osserva il tuo comportamento e controlla questi media… altrimenti ne pagherai il prezzo. Questo è il nostro ultimo avvertimento perché stai interferendo nelle nostre questioni di stato attraverso questi media. Ve l’avevamo detto, state attenti”, ha detto Hossein Salami, comandante del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche.

Il ministro dell’intelligence iraniano, Esmail Khatib, ha detto che l’Iran sta finendo la pazienza.

“Fino ad ora, l’Iran ha adottato la pazienza strategica con ferma razionalità, ma non può garantire che non si esaurirà se le ostilità continuano”, ha detto Khatib.

Riferendosi a diverse monarchie del Golfo non identificate, ha minacciato che “se l’Iran decide di vendicarsi e punire, i palazzi di vetro crolleranno e questi paesi non sperimenteranno più stabilità”.

La percezione aumentata dell’Iran della minaccia saudita è ulteriormente alimentata dalla massiccia spesa saudita per la difesa, dagli sforzi sauditi per costruire un’industria della difesa interna e dalla sua cooperazione con gli Stati Uniti nel trasformare l’esercito saudita in un’efficace forza di combattimento .

Al di là dell’acquisizione da parte dell’Arabia Saudita di sofisticati sistemi d’arma statunitensi ed europei a cui l’Iran non ha accesso, gli sforzi del regno per costruire un’industria della difesa interna mirano a creare capacità che colpiscano la spina dorsale della strategia di difesa iraniana, droni e missili balistici.

Negli ultimi anni l’Arabia Saudita ha concordato con la Cina di costruire un impianto di produzione di droni nel regno . L’impianto sarà il primo impianto di produzione all’estero della Cina.

Gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita intendono tenere la loro prima esercitazione sperimentale contro i droni alla fine di questo mese.

Le immagini satellitari degli ultimi anni suggeriscono che il regno abbia costruito basi missilistiche con l’aiuto della tecnologia cinese.

Mentre l’Iran si avvicina sempre di più alla capacità di armi nucleari, l’Arabia Saudita sta spingendo per costruire centrali nucleari. L’Arabia Saudita mira anche ad acquisire le conoscenze e gli elementi tecnologici per eguagliare l’Iran se supera una soglia per la produzione di armi nucleari.

I leader sauditi, incluso il principe ereditario Mohammed bin Salman, hanno avvertito che l’Arabia Saudita svilupperebbe le proprie capacità se l’Iran diventasse una potenza nucleare .

L’Arabia Saudita ha smentito le notizie secondo cui stava costruendo un impianto per l’estrazione di yellowcake dall’uraniocon l’aiuto della Cina.

La produzione di yellowcake fa parte del processo che porta all’arricchimento dell’uranio.

Tuttavia, il ministero dell’Energia saudita ha dichiarato di collaborare con la Cina su aspetti non specificati dell’esplorazione dell’uranio.

Allo stesso tempo, il regno ha insistito sul fatto che l’estrazione delle sue riserve di uranio faceva parte della sua strategia di diversificazione economica.

Il mese scorso, l’Arabia Saudita ha ricevuto offerte per costruire la sua prima centrale nucleare.

Il regno prevede di costruire 16 reattori nucleari nei prossimi due decenni per un costo stimato di 100 miliardi di dollari.

Inoltre, l’Arabia Saudita ha firmato accordi di cooperazione nucleare con più paesi, l’ultimo il mese scorso con la Francia.

“Mentre sia Riyadh che Teheran tentano di mettere in atto un meccanismo di comunicazione diplomatica, non si è verificata alcuna riduzione significativa della percezione della minaccia “, ha affermato lo studioso Abdolrasool Divsallar.

“Le tendenze sembrano indicare un irrigidimento dell’approccio cartolarizzato reciproco di entrambi i paesi, complicando le concessioni sulla progettazione di un percorso per l’allentamento bilaterale”, ha aggiunto Divsallar.