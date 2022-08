In questa fase, si potrebbe ancora sostenere che l’iniziativa di disboscamento di emergenza dell’Ucraina potrebbe non essere effettivamente attuata. Tuttavia, dallo scoppio delle ostilità sono già state adottate numerose misure per garantire un futuro aumento dei volumi di abbattimento. A marzo,

. Questi sforzi si concentreranno principalmente sul. In altre parole, potremmo presto assistere alla. Tali piani possono sembrare in qualche modo inverosimili, ma in realtà, che si è svolta all’inizio di luglio nella città svizzera di Lugano.

Altre minacce meno immediate ma ugualmente gravi alle foreste ucraine sono emerse negli ultimi mesi sullo sfondo dell’invasione russa. La guerra ha mandato in caduta libera l’economia ucraina , con la Banca nazionale ucraina che prevede un calo del PIL di almeno il 33% nel 2022 e forse molto di più. Comprensibilmente, le autorità stanno cercando misure di emergenza per compensare questo crollo economico.

La minaccia più immediata in tempo di guerra per le foreste ucraine è rappresentata dagli. Tra l’inizio dell’invasione russa, il 24 febbraio e la fine di maggio,. Con la battaglia che infuria lungo una linea del fronte che si estende per più di mille miglia attraverso il Paese e le forze russe che cercano di distruggere sistematicamente la base di risorse naturali e industriali dell’Ucraina,

Anche prima dell’invasione russa, le foreste naturali dell’Ucraina si stavano riducendo e venivano sostituite da piantagioni. Le conseguenze ambientali, sociali ed economiche di tale gestione insostenibile delle foreste sono potenzialmente disastrose e vanno ben oltre l’Ucraina. Ad esempio, l’UE ha chiaramente espresso l’obiettivo di preservare i Carpazi, ma questi sforzi saranno vani a meno che non venga protetta anche la parte ucraina dei Carpazi.

Cosa si può fare per salvare le foreste ucraine? La soluzione più ovvia è porre fine alla guerra il più rapidamente possibile. Ciò può essere ottenuto solo con il sostegno della comunità internazionale, che deve imporre sanzioni più severe alla Russia e fornire all’Ucraina armi sufficienti per sconfiggere gli invasori sul campo di battaglia. Qualcosa di meno di una vittoria militare ucraina porterà a una pace di compromesso che non farebbe che preparare il terreno per una nuova guerra negli anni a venire.

Chiaramente, la sconfitta della Russia non può essere raggiunta dall’oggi al domani. Nel frattempo, è fondamentale che i partner dell’Ucraina creino incentivi per la conservazione delle foreste del Paese. Le autorità ucraine dipendono fortemente dalla comunità internazionale per l’assistenza finanziaria per mantenere a galla l’economia. L’Ucraina ha anche recentemente ricevuto lo status ufficiale di candidato all’adesione all’UE, il che comporta ulteriori obblighi e opportunità. Con questo in mente, i partner internazionali dell’Ucraina dovrebbero cercare di incorporare misure di conservazione come condizione per un sostegno continuo.

più di 25 ONG europee si sono appellate alla leadership dell'UE con un elenco di misure specifiche necessarie per proteggere le foreste ucraine. Sviluppato nello spirito del Green Deal europeo, questo elenco include leggi ad alta priorità e altre misure. Può diventare una tabella di marcia per le autorità ucraine. Ciò sarebbe molto in linea con le ambizioni di integrazione europea dell'Ucraina.

Mentre l’Ucraina lotta per la sopravvivenza e difende il suo diritto a un futuro europeo, è fondamentale assicurarsi che l’eredità ecologica unica del Paese sia preservata e non cada vittima dell’invasione di Putin. Il sostegno europeo può aiutare a prevenire che ciò accada.