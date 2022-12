L’invasione russa ha unito l’Ucraina

Da quando l’Ucraina ha riconquistato l’indipendenza nel 1991, la copertura occidentale del Paese ha avuto la tendenza a esagerare le differenze regionali, creando l’impressione di uno stato debole con lealtà divise. Le rappresentazioni fuorvianti dell’Ucraina come nazione divisa tra l’est filo-russo e l’ovest filo-europeo hanno avuto un profondo impatto sulle percezioni esterne, portando molti osservatori internazionali a credere che gran parte della popolazione locale nell’Ucraina orientale sosterrebbe attivamente l’invasione russa del 2022 o a resta almeno neutrale.

Tale pensiero può essere fatto risalire alla Russia, che ha a lungo promosso l’idea della moderna Ucraina come Stato artificiale con una vasta minoranza etnica russa bisognosa della protezione di Mosca. Per anni, Vladimir Putin ha negato il diritto dell’Ucraina allo Stato mentre insisteva che gli ucraini fossero in realtà russi (‘un popolo’). Ha apertamente accusato gli ucraini di occupare terre storicamente russe e ha dichiarato che l’Ucraina è “una parte inalienabile della storia, della cultura e dello spazio spirituale della Russia”.

Queste percezioni distorte della storia e del carattere nazionale dell’Ucraina hanno fatto sì che pochi si aspettassero che il Paese sopravvivesse contro la piena potenza dell’esercito russo. Alla vigilia dell’invasione di quest’anno, c’era un accordo generale a Mosca e nella maggior parte delle capitali occidentali sul fatto che l’Ucraina sarebbe stata sconfitta nel giro di pochi giorni. Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy non era visto come un leader credibile in tempo di guerra ed era ampiamente previsto che abbandonasse Kiev. Allo stesso modo, anche l’abilità militare dell’esercito ucraino e lo spirito combattivo della nazione ucraina sono stati sottovalutati.

All’interno del Cremlino, sembra che la decisione di Putin di invadere sia stata influenzata da una combinazione di intelligence difettosa e consumo eccessivo della sua stessa propaganda anti-ucraina. Il dittatore russo sembra aver creduto sinceramente ai miti su una minoranza filo-russa oppressa in Ucraina che avrebbe accolto con favore la sua invasione e si sarebbe ribellata a sostegno dell’avanzata dell’esercito russo. Raramente negli affari internazionali qualcuno si è mai sbagliato così tanto.

In effetti, nessuna regione ucraina ha accolto con favore l’esercito invasore di Putin. Sebbene siano stati registrati casi di collaborazione nelle regioni occupate dell’Ucraina meridionale e orientale, questi si sono rivelati l’eccezione piuttosto che la regola. In effetti, il numero di persone disposte a collaborare è stato sminuito dalla vastità della resistenza dell’Ucraina all’occupazione russa. Le truppe russe a cui era stato detto che sarebbero state trattate come liberatori sono rimaste scioccate e angosciate nel trovarsi ad agire come occupanti in territorio ostile. Nel frattempo, gli ucraini di tutte le regioni sono stati uniti dalla causa comune di sconfiggere la Russia. Un’invasione che avrebbe dovuto estinguere lo Stato ucraino ha inavvertitamente unito il Paese.

Il viaggio di costruzione della nazione dell’Ucraina non è iniziato dall’oggi al domani con l’avvento dell’invasione russa di quest’anno, ovviamente. Una moderna identità nazionale ucraina si è evoluta gradualmente nel corso dei tre decenni successivi al crollo dell’Impero sovietico. Le tappe fondamentali di questo viaggio includono la rivoluzione arancione del 2004, la rivoluzione Euromaidan del 2014 e le ondate di shock causate dalle successive invasioni russe della Crimea e dell’Ucraina orientale. Tuttavia, il significato dei cambiamenti che hanno avuto luogo nella società ucraina dal 24 febbraio non può essere sopravvalutato. Fondamentalmente, gli atteggiamenti verso le questioni chiave dell’identità nazionale e della politica estera si sono allineati in tutto il Paese.

I maggiori cambiamenti si sono verificati tra gli ucraini di lingua russa che vivono nelle regioni dell’Ucraina meridionale e orientale che hanno maggiormente sofferto dell’aggressione russa. È una delle amare ironie dell’invasione che la devastazione inflitta dalle truppe di Putin sia caduta in modo sproporzionato sulle regioni dell’Ucraina che Mosca afferma di proteggere. L’esercito russo ha ridotto in macerie dozzine di Paesi e città in tutta l’Ucraina meridionale e orientale e ha ucciso migliaia di civili. Altri milioni sono stati sottoposti a un brutale regime di occupazione segnato da esecuzioni, rapimenti, tattiche terroristiche e deportazioni forzate.

Fino al 2022, queste regioni ucraine erano state tradizionalmente più in sintonia con il passato sovietico e tendevano a favorire i politici filo-russi. Molti abbracciarono apertamente i miti sovietici di russi e ucraini come ‘popoli fratelli’. Tuttavia, gli orrori dell’invasione hanno imposto un ripensamento radicale e portato al diffuso rifiuto della Russia.

La frattura causata dall’attuale invasione è andata oltre la politica. Dopo il sequestro russo della Crimea nel 2014 e l’invasione dell’Ucraina orientale, la maggior parte degli ucraini ha espresso opinioni negative sulla leadership russa, pur rimanendo ampiamente positiva nei confronti del popolo russo. Non è più così. Gli ucraini hanno notato che la stragrande maggioranza dei russi comuni sembra sostenere la guerra o almeno astenersi dal criticarla. Milioni di ucraini con parenti russi hanno sperimentato da soli questo fenomeno in dolorose conversazioni telefoniche.

Di conseguenza, la maggior parte degli ucraini non traccia più alcuna distinzione significativa tra lo Stato russo e il popolo russo. Un sondaggio dell’agosto 2022 condotto dall’agenzia di rating ucraina ha rilevato che solo il 3% degli ucraini aveva opinioni positive sui russi, mentre l’81% li considerava negativamente. Questa valutazione negativa era quasi il doppio del 41% registrato solo quattro mesi prima. L’antipatia ucraina nei confronti dei russi non farà che approfondirsi man mano che la guerra richiederà un tributo maggiore in vite civili, vittime militari e distruzione fisica.

La rottura fondamentale dell’Ucraina con la Russia ha avuto un impatto su ogni aspetto della vita sociale, culturale e religiosa del Paese. La lingua russa è ora notevolmente in declino tra gli ucraini perché è vista negativamente come la lingua dell’aggressione militare. Molti ucraini che sono cresciuti parlando prevalentemente russo stanno diventando bilingue o stanno passando a parlare ucraino.

C’è un crescente sostegno pubblico in tutto il Paese per le politiche di derussificazione. Quasi tre quarti degli ucraini (73%) sostengono l’idea di rinominare strade e luoghi pubblici che commemorano personaggi ed eventi storici russi, compresi i due terzi degli intervistati nell’Ucraina orientale. Armando la storia russa e usandola per giustificare l’invasione dell’Ucraina, Putin ha convinto milioni di ucraini precedentemente simpatizzanti a vedere i simboli del passato imperiale russo come parte del continuo attacco del Cremlino allo stato ucraino.

Anche il sostegno alla Chiesa ortodossa russa in Ucraina è crollato, con recenti sondaggi che indicano che solo il 4% degli ucraini si identifica attualmente come aderente. Ciò non sorprende, dato il ruolo della Chiesa ortodossa russa come uno dei principali promotori dell’invasione di Putin. Recenti ricerche nei locali della Chiesa ortodossa russa in Ucraina hanno portato alla luce una serie di passaporti russi, simboli imperiali e letteratura che negano l’esistenza dell’Ucraina e degli ucraini.

Gli atteggiamenti ucraini convergenti nei confronti della Russia sono immediatamente evidenti in relazione al processo di pace e alla politica estera. Un sondaggio del Kyiv International Institute of Sociology condotto nel luglio 2022 non ha rilevato quasi alcuna divergenza di opinione tra gli ucraini che si sono identificati come ucraini o russofoni sulla questione di un potenziale accordo terra in cambio di pace per porre fine alla guerra, con l’85% dei russofoni che si sono opposti rispetto al 90% degli ucraini. Allo stesso modo, non c’erano più prove di una significativa divisione regionale, con l’83% nell’Ucraina orientale e l’85% nel sud che si opponeva a qualsiasi compromesso territoriale con il Cremlino.

Lo stesso spostamento verso un maggiore consenso nazionale è evidente in materia di politica estera. Le differenze regionali sulla futura direzione geopolitica del paese sono state a lungo viste come l’indicazione più evidente di un’Ucraina divisa. Tuttavia, dall’inizio dell’invasione su vasta scala della Russia, indagini successive hanno rilevato che chiare maggioranze in tutte le regioni dell’Ucraina ora sostengono l’adesione dell’Ucraina alla NATO e all’Unione Europea. Nel frattempo, l’entusiasmo per una più profonda integrazione con la Russia o per l’adesione all’Unione Eurasiatica guidata da Mosca è svanito.

Invadendo l’Ucraina, Putin sperava di ribaltare il verdetto del 1991 e porre fine all’indipendenza ucraina. Invece, l’attacco della Russia le si è ritorto contro in modo disastroso. L’invasione su vasta scala iniziata il 24 febbraio è servita ad accelerare il progresso della costruzione nazionale dell’Ucraina e a unire il Paese in modi che sarebbero stati difficili da immaginare solo un anno fa. Il trauma e i sacrifici degli ultimi dieci mesi fanno sì che questi cambiamenti siano con ogni probabilità irreversibili e continueranno a plasmare lo sviluppo dell’Ucraina per i decenni a venire, mentre il Paese rafforza la sua sovranità e si allontana sempre più dalla Russia.

La versione originale di questo intervento è qui.