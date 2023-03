L’invasione russa dell’Ucraina sta erodendo l’influenza del Cremlino in Kazakistan

L’invasione dell’Ucraina aveva lo scopo di far avanzare la visione di Vladimir Putin di un rinnovato impero russo. Invece, sta costringendo i Paesi vicini a rivalutare le proprie relazioni con Mosca e alimentando crescenti richieste di decolonizzazione e derussificazione in una regione che un tempo era vista da molti osservatori internazionali come un’estensione informale della stessa Russia.

Questo abbraccio alla decolonizzazione non è mai più evidente che in Kazakistan, il più grande stato dell’Asia centrale e un bersaglio regolare della retorica russa imperialista. Nell’anno in cui è iniziata l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, la società kazaka ha cercato attivamente di accelerare i processi di costruzione della nazione in corso in mezzo a un notevole aumento del sentimento antimperialista. Nel frattempo, le autorità kazake hanno chiarito che non condonano la campagna militare di Mosca in Ucraina e si rifiutano di sostenere la guerra.

Una delle prime indicazioni che il Kazakistan non si sarebbe allineato con la Russia sull’invasione dell’Ucraina è stata la decisione nella primavera del 2022 di annullare le tradizionali celebrazioni del Paese per la Giornata della Vittoria della Seconda Guerra Mondiale . La cancellazione è stata un inequivocabile rifiuto al regime di Putin, che ha posto la vittoria sovietica sulla Germania nazista al centro dell’identità nazionale russa moderna e si aspetta che i leader regionali dimostrino la loro lealtà attraverso il rispetto per lo sforzo bellico sovietico.

Questo affronto è stato seguito da una ricaduta ancora più diretta e pubblica nel giugno 2022. Mentre condivideva un palco con Putin in un forum economico annuale di punta a San Pietroburgo, il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev ha dichiarato che non avrebbe riconosciuto le aree dell’Ucraina occupate dalla Russia .

Forse l’indicazione più evidente del sostegno pubblico kazako all’Ucraina è stata l’iniziativa ” Yurta dell’invincibilità “, che negli ultimi mesi ha visto un certo numero di yurte kazake tradizionali allestite nelle città ucraine per aiutare gli ucraini a far fronte ai blackout elettrici causati dai bombardamenti russi sulle infrastrutture civili del paese.

Organizzata dalla comunità degli affari kazaka e sostenuta da donazioni private, l’iniziativa della yurta si è rivelata molto popolare tra gli ucraini e ha suscitato notevole rabbia in Russia. Tuttavia, i tentativi del Cremlino di ottenere una risposta ufficiale dalle autorità kazake sono stati gentilmente rifiutati , con il portavoce del ministero degli Esteri kazako Aibek Smadiyarov che ha affermato che non c’era “nulla da spiegare”.

Non è difficile immaginare perché la comparsa di ‘Yurte dell’invincibilità’ in Ucraina abbia colpito così tanto in Russia. Gestite da attivisti che offrono gratuitamente elettricità e accesso a Internet insieme a bevande calde, le yurte rappresentano una risposta umana alla disumanità della brutale invasione della Russia. In un senso molto reale, queste tradizionali dimore kazake fungono da simboli della solidarietà postcoloniale tra Kazakistan e Ucraina.

Il malcontento russo per la critica risposta kazaka all’invasione dell’Ucraina ha portato ad attacchi al Kazakistan da parte di funzionari russi e nello spazio informativo del paese controllato dal Cremlino. Dall’inizio dell’invasione, gli esperti dei talk show politici notoriamente incendiari della Russia hanno iniziato a speculare sulla possibilità di un futuro intervento militare russo in Kazakistan. Durante un episodio del novembre 2022 del programma quotidiano dell’importante propagandista del regime Vladimir Solovyov, un commentatore ha dichiarato: “Il prossimo problema è il Kazakistan”. Ha continuato affermando che “gli stessi processi nazisti possono iniziare lì come in Ucraina”.

A queste dichiarazioni provocatorie ha fatto eco l’ambasciatore russo in Kazakistan Alexei Borodavkin, che nel dicembre 2022 ha avvertito che le “tendenze nazionaliste radicali” stavano diventando sempre più visibili in Kazakistan, prima di suggerire che la Russia era pronta ad “aiutare” le autorità kazake ad affrontare questo problema.

I commenti dell’ambasciatore russo sono stati particolarmente provocatori in quanto rispecchiavano da vicino il tipo di linguaggio usato dal Cremlino per giustificare l’invasione dell’Ucraina. Ciò ha giocato sui timori kazaki di lunga data che Mosca possa tentare di sfruttare la presenza di un’ampia minoranza etnica russa in Kazakistan, che è concentrata nelle regioni settentrionali del paese al confine con la Federazione Russa.

I suggerimenti secondo cui i russi etnici che vivono in Kazakistan sono in qualche modo oppressi hanno suscitato un’amara risposta da parte di molti kazaki, che si vantano del loro atteggiamento tollerante nei confronti della Russia e del loro approccio rispettoso all’eredità condivisa del passato imperiale.

A differenza di altri stati post-sovietici, il russo rimane una lingua ufficiale nell’odierno Kazakistan. Il paese ha anche accettato centinaia di migliaia di russi in fuga dalla mobilitazione nell’esercito russo alla fine del 2022. I critici affermano che questa posizione di benvenuto si fa beffe delle affermazioni propagandistiche del Cremlino su una crescente ondata di russofobia nell’odierno Kazakistan.

Lo scorso anno ha assistito a cambiamenti storici nelle alleanze e negli atteggiamenti in tutto lo spazio post-sovietico. L’eroica lotta dell’Ucraina contro l’imperialismo russo ha spinto i paesi di tutta la regione a mettere in discussione la natura dei propri legami con il Cremlino ea cercare alternative geopolitiche in grado di contrastare l’influenza russa.

In Kazakistan, l’invasione ha amplificato il sentimento anti-imperiale e potenziato i processi di decolonizzazione esistenti. Queste tendenze sembrano destinate a prendere ulteriore slancio nel 2023. La geografia da sola impone che il Kazakistan non possa realisticamente sperare di tagliare tutti i legami con la Russia, ma non si può sfuggire al fatto che l’invasione su vasta scala dell’Ucraina ha seriamente minato l’influenza russa in un Paese in cui tutte le strade una volta portavano a Mosca.

La versione originale di questo intervento è qui.