L’invasione russa dell’Ucraina sta causando una crisi energetica nella vicina Moldavia

Quando i raid aerei russi hanno colpito le infrastrutture civili ucraine a metà novembre, le luci si sono spente anche in Moldavia. Allo stesso modo, un successivo bombardamento all’inizio di dicembre ha lasciato temporaneamente all’oscuro parti della Moldavia. La campagna di bombardamenti sulle infrastrutture della Russia ha intensificato una crisi energetica nel piccolo vicino dell’Ucraina e ha evidenziato vulnerabilità strutturali. L’Europa deve ora muoversi con urgenza per tenere accese le luci della Moldavia, sostenendo al contempo un percorso a lungo termine verso una maggiore resilienza energetica.

Da quando ha ottenuto l’indipendenza nel 1992, la Moldavia dipende quasi completamente dall’elettricità generata dal gas russo. La Moldavia ha generato circa il 10% del proprio fabbisogno di elettricità a livello nazionale, mentre il 20% è stato importato dall’Ucraina e il restante 70% è stato prodotto dalla centrale elettrica MGRES Cuciurgan in Transnistria, la regione separatista non riconosciuta della Moldavia controllata dalla Russia dagli anni ’90.

Il Cremlino ha usato la sua morsa sulla fornitura di gas della Moldavia per spingere le autorità moldave a fare concessioni politiche. L’esempio recente più notevole di questa tendenza è stata la richiesta di Mosca del 2021 di adeguare la Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) della Moldavia con l’Unione Europea in cambio di un nuovo contratto per il gas a condizioni più favorevoli.

L’attuale crisi energetica della Moldova è iniziata nell’ottobre 2022, quando Gazprom ha tagliato le importazioni di gas in Moldova del 30% nel tentativo di schiacciare il governo filo-UE del Paese. La conseguente carenza di elettricità ha portato le autorità della Transnistria a tagliare del 73% le consegne di energia dalla centrale elettrica di Cuciurgan alla Moldavia. L’effetto è stato immediato. Una bozza di documento presentata ai leader occidentali a novembre ha mostrato che la Moldavia ha registrato un aumento del 200% dei prezzi dell’elettricità e un’inflazione del 34%, costringendo il moldavo medio a spendere fino al 75% del proprio reddito in servizi energetici.

Dopo che i missili russi hanno iniziato a colpire le infrastrutture energetiche dell’Ucraina il 10 ottobre, l’Ucraina è stata costretta a sospendere tutte le esportazioni di elettricità verso la Moldavia. La Romania ha risposto rapidamente consentendo alla Moldavia di importare elettricità a un prezzo limitato, mentre la stessa Romania ha sovvenzionato la differenza tra il prezzo spot rumeno. Attualmente, il 90% della domanda interna di elettricità della Moldavia è soddisfatta dalla Romania.

Mentre le importazioni di elettricità dalla Romania continuano a mantenere a galla la Moldova, la principale vulnerabilità del sistema elettrico della Moldova rimane la connettività. La Moldavia possiede una singola linea ad alta tensione da 400 kV, che va dalla città di confine rumena di Isaccea attraverso la Transnistria. Qualsiasi energia importata dalla Romania deve essere instradata attraverso la regione separatista. Gli esperti energetici locali ritengono che la dipendenza della Moldavia da una singola linea ad alta tensione presenti rischi significativi. Qualsiasi incidente o atto di sabotaggio lascerebbe la Moldavia esposta a blackout a lungo termine.

La stessa Transnistria non è immune dall’escalation della crisi energetica. Dopo che l’Ucraina ha sospeso le importazioni di elettricità in Moldavia, i leader della Transnistria hanno annunciato che il loro deficit di gas a novembre avrebbe raggiunto il 40%. Due dei maggiori consumatori di gas della Transnistria, il cementificio di Rybnitsa e il vicino impianto metallurgico, sono stati costretti a cessare le attività.

La Moldavia ha un bisogno immediato ea breve termine di un sostegno finanziario diretto da parte dell’UE per compensare l’aumento dei costi energetici. L’Unione europea ha recentemente promesso 250 milioni di euro durante la visita della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a Chisinau. Questo sostegno finanziario sarà suddiviso in 40% di sovvenzioni, 40% di prestiti e 20% di sostegno al bilancio.

Tale sostegno finanziario è benvenuto, ma è necessario di più. L’impegno di 100 milioni di euro del Presidente francese Emmanuel Macron annunciato alla Moldova Support Platform di novembre a Parigi è stato un altro passo positivo, ma la Moldova avrà bisogno di finanziamenti sostenuti per acquistare continuamente elettricità sul mercato spot europeo.

Mentre l’obiettivo immediato è quello di affrontare l’attuale crisi energetica, i responsabili politici europei possono e devono anche investire nella sicurezza energetica a lungo termine della Moldavia. Questo sostegno dovrebbe includere il sostegno per la costruzione accelerata della linea elettrica 400kV Vulcanesti-Chisinau, che consentirebbe alle importazioni di elettricità dalla Romania di bypassare completamente la centrale elettrica di Cuciurgan.

Ciò è ora possibile grazie alla sincronizzazione delle reti elettriche ucraine e moldave con la rete elettrica continentale europea, un passo compiuto all’inizio di quest’anno nel tentativo di allontanarsi dalla rete elettrica nazionale unificata russa di eredità sovietica. Senza la sincronizzazione della rete elettrica, la Moldavia sarebbe stata costretta a costruire costosi trasformatori elettrici “back-to-back” per convertire l’elettricità importata dall’Unione Europea per soddisfare i parametri della rete elettrica della CSI.

A lungo termine, i responsabili politici dovrebbero dare priorità alla costruzione di una linea elettrica ad alta tensione che vada dalla sottostazione di Suceava in Romania a Balti nella Moldavia settentrionale. L’ex presidente moldavo Igor Dodon aveva precedentemente proposto il progetto insieme alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, Moldelectrica della Moldavia e Transelectrica della Romania, ma l’iniziativa è in gran parte in fase di stallo. Il rilancio del progetto dell’elettrodotto Suceava-Balti indicherebbe l’interesse dell’UE a sostenere la sicurezza energetica a lungo termine della Moldavia.

Gli effetti dell’invasione russa dell’Ucraina si possono già sentire oltre i confini dell’Ucraina. Ogni missile che cade sull’Ucraina esacerba la crisi energetica della Moldavia e spinge il Paese sull’orlo del baratro. L’Europa deve fare tutto ciò che è in suo potere per aiutare la Moldavia a mantenere il potere questo inverno e dovrebbe anche cercare modi per muoversi verso uno stato di sicurezza energetica più resiliente negli anni a venire.

La versione originale di questo intervento è qui.