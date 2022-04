L’invasione russa dell’Ucraina presenta al diritto internazionale la sua più grande sfida sistemica fino ad oggi. La guerra è stata definita ‘operazione militare speciale’ dal Presidente Vladimir Putin. Tutte le indicazioni, tuttavia, puntano all’ampliamento territoriale imperialistico. La situazione dell’Ucraina è un riflesso della crisi terminale nella pratica effettiva del diritto internazionale: minata sia da coloro che l’hanno creato sia da coloro che cercano di rivederlo.

Una valutazione giuridica delle giustificazioni della Russia

L’unica giustificazione ufficiale della guerra da parte della Russia è contenuta nel discorso di Putin il giorno dell’invasione. Sebbene strutturato in modo approssimativo, tenta di presentare un caso sia a livello politico che di diritto internazionale. Sostiene che l ‘”operazione” è un esercizio del diritto della Russia all’autodifesa ai sensi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Invoca anche “ingiustizie storiche”, indicando le assicurazioni verbali della non espansione della NATO fornite all’URSS negli anni ’90 e il record dell’Occidente di interventi illegali.

Ai sensi dell’articolo 51, la Russia ha utilizzato i suoi trattati con le regioni separatiste del Donbas per promuovere un’autodifesa preventiva e collettiva. Ha cercato di introdurre una giustificazione per l’intervento umanitario attraverso accuse di “genocidio” e “crimini” contro persone di origine russa in Ucraina. Ciò, nonostante Mosca abbia respinto l’esplicita invocazione della Convenzione sul genocidio dinanzi alla Corte internazionale di giustizia (ICJ) nel procedimento avviato dall’Ucraina. Afferma inoltre che l’Occidente ha sviluppato armi chimiche e biologiche in Ucraina.

A questo punto è difficile discernere se ci siano prove adeguate a sostegno delle rivendicazioni legali della Russia. La linea di fondo, tuttavia, è che, anche con le prove, è improbabile che l’invasione sia considerata necessaria o proporzionata da qualsiasi tribunale internazionale. L’identificazione di Donetsk e Luhansk come stati indipendenti, consentendo così l’autodifesa collettiva, è nella migliore delle ipotesi dubbia. Inoltre, il ricorso all’autodifesa preventiva non è supportato né dal diritto internazionale consuetudinario né da alcuna minaccia imminente di forza dall’Ucraina.

Legalità vs Sicurezza

La manifesta illegalità, tuttavia, fa ben poco per sminuire la percezione da parte della Russia del suo dilemma di sicurezza nell’espansione incontrollata della NATO. I riferimenti di Putin alle guerre dell’Occidente nell’Europa orientale e in Medio Oriente non sembrano essere semplicemente esempi di whataboutism. Le sue argomentazioni pongono l’accento sulla santità dell ‘”ordine” concordato dai vincitori della seconda guerra mondiale. Per Putin, l’Ucraina in quanto membro della NATO costituisce una minaccia alla sovranità, all’integrità territoriale e, soprattutto, al suo sistema politico della Russia. Di conseguenza, era sempre probabile che un accerchiamento della Russia da parte della NATO provocasse ostilità da parte del Cremlino. Ciò è già stato dimostrato in Georgia e Crimea.

Tuttavia, la Russia ha stabilito un pericoloso precedente con la sua sovversione dell’autonomia politica dell’Ucraina. Sebbene il riferimento di Putin alle trasgressioni dell’Occidente non sia fuori luogo, non giustifica o assolve la Russia come aggressore. Inoltre, non garantisce legittimità a Donetsk e Luhansk come stati indipendenti all’interno del diritto internazionale. Semmai, la guerra rappresenta una rottura dello stesso diritto internazionale, reso possibile da decenni di opportunismo da grande potenza ed eurocentrismo.

Un frammentato ordine giuridico internazionale

Il sistema legale internazionale è in gran parte un riflesso degli ideali illuministi dell’Europa occidentale e nordamericana. I suoi pilastri formativi sono contenuti nella Carta delle Nazioni Unite. Questi includono l’uguaglianza sovrana degli stati; rispetto dell’integrità territoriale; divieto di minaccia o uso della forza da parte di uno Stato contro un altro; il diritto dei popoli all’autodeterminazione, ecc. Questi principi sono stati legalizzati all’interno della Carta per proteggere “le generazioni future dal flagello della guerra”, come dichiara il Preambolo. Alcuni di questi, compreso l’uso della forza, si collocano ai vertici della gerarchia delle norme all’interno del diritto internazionale. La Carta è stata rafforzata da una serie di strumenti internazionali sui diritti umani; Risoluzioni dell’UNGA che vietano l’aggressione e l’interferenza negli affari interni degli stati; e le Convenzioni di Ginevra del 1949 che regolano la condotta delle ostilità.

Per la maggior parte del mondo occidentale, questi principi sono universali. Il problema è l’assenza di memoria legale in questioni relative alla sovranità, all’integrità territoriale e persino ai diritti umani in grandi potenze come Russia e Cina. Ciò suggerisce che mentre l’Ucraina è un Paese sovrano di uguale diritto, dal punto di vista della Russia, questa sovranità deve essere negoziata. Questa visione all’interno del Cremlino è rafforzata solo quando l’attuale ordinamento giuridico internazionale è utilizzato strumentalmente da Stati le cui dottrine giuridiche attinge il diritto internazionale. Inoltre, la Russia percepisce l’importazione dei sistemi legali nazionali occidentali nel diritto internazionale in modo espansivo e al servizio del proprio interesse. Ha quindi cercato di riaffermare il proprio status di potere normativo nel sistema internazionale.

Conclusione

Mentre le ostilità della Russia continuano, il sistema internazionale appare più frammentato che mai. Le conseguenze complete della guerra potrebbero non essere chiare ora, ma ciò che è già evidente è che un certo numero di piccole e medie potenze e regioni semiautonome (come Taiwan) saranno preoccupate per il loro futuro. Il sistema legale internazionale era l’unica garanzia di sopravvivenza a disposizione di tali Stati. Oggi, né l’Occidente né i suoi sfidanti sembrano avere la propensione a fungere da garanti di quel sistema.