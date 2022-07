Come mostrano i recenti incontri ad alto livello tra i leader russi e iraniani, i legami Mosca-Teheran sono rimasti forti dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022. La guerra in corso in Ucraina, tuttavia, ha avuto alcune conseguenze gravemente negative per l’Iran – conseguenze che possono solo peggiorare man mano che la guerra continua. Nonostante ciò, la volontà iraniana di cooperare con la Russia sembra destinata a continuare.

Il 29 giugno, il presidente russo Putin e il presidente iraniano Raisi si sono incontrati a margine del vertice del Caspio in Turkmenistan. (Il vertice del Caspio riunisce i leader dei cinque paesi costieri del Mar Caspio: Russia, Iran, Kazakistan, Azerbaigian e Turkmenistan.) Durante il loro incontro, Putin ha osservato che il commercio russo-iraniano è cresciuto dell’81% nel 2021 e di altri 31 per cento nei primi mesi del 2022. Raisi, da parte sua, ha affermato che “nulla ha fermato o fermerà il progresso dei nostri legami commerciali ed economici”.

Raisi ha notato la cooperazione russo-iraniana in materia di energia e cibo, così come la cooperazione russo-iraniana in Siria “e in altre aree” e come ciò sia “utile” non solo per la Russia e l’Iran ma “per la regione nel suo insieme”. Raisi ha anche menzionato la cooperazione congiunta in materia di trasporti, transito, pesca, turismo e (non a caso in un Vertice del Caspio) per quanto riguarda il Mar Caspio.

Pochi giorni prima del vertice, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov è volato a Teheran per incontrare il suo omologo iraniano. Lavrov ha espresso il suo sostegno alla ripresa del Joint Comprehensive Plan of Action del 2015 (l’accordo nucleare iraniano), dal quale l’amministrazione Trump ha ritirato gli Stati Uniti nel 2018 e di cui l’amministrazione Biden e l’Iran non hanno ancora fatto i conti per quanto riguarda la sua ripresa. Sono state discusse anche varie forme di cooperazione economica russo-iraniana, compreso il collegamento dei sistemi ferroviari russo e iraniano attraverso il Turkmenistan e il Kazakistan. Sono state discusse anche questioni militari, di sicurezza e altre questioni internazionali, inclusa la “lotta all’unilateralismo” (cioè gli Stati Uniti).

Nonostante questa dimostrazione di solidarietà al più alto livello di leadership, tuttavia, la guerra in Ucraina ha avuto diverse conseguenze negative per l’Iran. Come altri paesi del Medio Oriente, l’Iran importava grano dall’Ucraina e dalla Russia. Il blocco russo delle esportazioni di grano ucraino, così come la riluttanza della Russia a vendere tanto del proprio grano, è servito sia ad aumentare i prezzi del grano sia a limitare le forniture di grano a tutti i paesi importatori di grano, compreso l’Iran. Come in altri paesi, ciò ha portato a disordini in Iran per l’aumento dei prezzi dei generi alimentari. Questo problema è una diretta conseguenza dell’invasione russa dell’Ucraina, ma è qualcosa che Mosca non sembra né disposta né in grado di aiutare Teheran a migliorare.

C’erano alcuni che inizialmente pensavano che l’embargo occidentale sulle esportazioni di petrolio russo avrebbe aiutato l’Iran rafforzando la domanda per il suo petrolio. Invece, le esportazioni di petrolio iraniane sono diminuite dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. Questo perché la Russia è riuscita ad aumentare le sue esportazioni di petrolio verso la Cina e l’India offrendo loro sconti dal prezzo del mercato mondiale del petrolio che superavano di gran lunga quello che l’Iran aveva offerto. Né, secondo un esperto iraniano, Mosca è stata disposta a coordinarsi con Teheran sulle esportazioni di petrolio, in netto contrasto con il modo in cui l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno respinto le richieste americane di aumentare la loro produzione di petrolio, citando il loro desiderio di aderire alla loro OPEC+ accordo con la Russia sui limiti di produzione di petrolio. L’Iran ha finalmente risposto aumentando il proprio sconto sulle esportazioni di petrolio, ma questa non è una “corsa al ribasso” di cui beneficerà l’Iran.

Allo stesso modo, la Russia ha ridotto le esportazioni di acciaio iraniane scontando in modo aggressivo il prezzo del suo acciaio ai clienti asiatici dell’Iran, tra cui Afghanistan, Cina, Corea del Sud e Thailandia.

Ci sono state anche notizie contrastanti sul fatto e in che misura la Russia abbia ritirato alcune delle sue forze dalla Siria per la ridistribuzione in Ucraina. In tal caso, teoricamente fornirebbe all’Iran l’opportunità di aumentare la sua influenza in Siria rispetto a quella russa. Ciò che in realtà potrebbe significare, tuttavia, è un onere maggiore per le forze iraniane e di Hezbollah di difendere il regime di Assad dai suoi vari oppositori interni, che potrebbero essere a loro volta rincuorati da un ritiro russo.

L’Iran non è contento dell’accordo di deconflitto russo-israeliano in base al quale Mosca chiude un occhio sugli attacchi israeliani alle posizioni iraniane e di Hezbollah in Siria. Se Mosca dovesse davvero ridurre i suoi livelli di forza in Siria, Israele potrebbe essere meno incline a placare le sensibilità russe e quindi aumentare i suoi attacchi, cosa che probabilmente non sarà accolta a Teheran. La recente condanna del ministero degli Esteri russo nei loro confronti suggerisce che gli attacchi israeliani in Siria potrebbero già essere in aumento anche con le forze russe ancora presenti lì.

La guerra della Russia in Ucraina, quindi, ha causato diversi seri problemi all’Iran. Tuttavia, questo non significa che l’Iran potrebbe rompere o rivoltarsi contro la Russia. Finché sia ​​la Russia che l’Iran sono in disaccordo con gli Stati Uniti e l’Occidente in generale, è probabile che Teheran si aggrappi alle sue relazioni con Mosca nonostante gli attuali lati negativi. E Mosca lo sa.