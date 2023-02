L’invasione di Putin infrange il mito della fratellanza russo-ucraina

Mentre l’invasione russa dell’Ucraina raggiunge il traguardo di un anno, la guerra scatenata da Vladimir Putin nel febbraio 2022 è ancora lungi dall’essere finita. Tuttavia, è già abbondantemente chiaro che le relazioni dell’Ucraina con la Russia sono cambiate radicalmente per sempre. Dopo Mariupol, Bucha e innumerevoli altri crimini di guerra russi, non si può più parlare di un ritorno a un’era precedente di stretti legami e confini sfumati.

La travagliata storia delle relazioni russo-ucraine risale a secoli fa. È una storia di interazione ineguale modellata dalla politica dell’imperialismo russo. Durante l’era post-sovietica, le relazioni bilaterali sono state particolarmente turbolente poiché la Russia ha cercato di mantenere la sua posizione dominante impedendo all’Ucraina di affermare la propria indipendenza. Durante tutto questo periodo, le politiche pesanti e stonate del Cremlino si sono costantemente dimostrate controproducenti, servendo solo ad ampliare il divario che separa la Russia e l’Ucraina di oggi.

Il primo grande momento di svolta in questo divorzio geopolitico in corso è arrivato nel 2004 con la rivoluzione arancione dell’Ucraina, che ha visto proteste di massa per un voto presidenziale truccato che ha portato alla successiva elezione del candidato filoeuropeo Viktor Yushchenko in un ballottaggio ripetuto. Prima del voto, Putin ha visitato personalmente l’Ucraina per sostenere il candidato pro-Cremlino Viktor Yanukovich. Questa arroganza si è ritorta contro in modo spettacolare ed è stata ampiamente considerata come un fattore motivante chiave dietro le enormi proteste di piazza scoppiate settimane dopo.

I media russi controllati dal Cremlino hanno risposto alla rivoluzione arancione con una campagna di propaganda anti-ucraina coordinata che ha dato il tono per molti anni a venire. Yushchenko e sua moglie americana, la First Lady Kateryna, sono stati diffamati, mentre la stessa Ucraina è stata liquidata come un paese artificiale e gli ucraini sono stati disumanizzati come “fascisti”. A pochi mesi dalla rivolta popolare ucraina, Mosca ha lanciato il canale televisivo Russia Today (ora RT) per portare la guerra dell’informazione al pubblico internazionale.

Un Putin furioso e umiliato ha considerato la rivoluzione arancione come un atto di aggressione contro la Russia e ha accusato i governi occidentali di aver orchestrato le proteste. Questo doveva dimostrare un importante punto di svolta nel suo regno. Prima della rivoluzione arancione, Putin aveva spesso parlato di integrare la Russia nel club delle principali democrazie. Dopo il 2004, si è allontanato nettamente dall’Occidente e ha iniziato a corteggiare una forma più tradizionale di nazionalismo russo. Ciò includeva la difesa della Chiesa ortodossa russa e la riabilitazione delle ideologie imperialiste emigrate della Russia bianca dell’inizio del XX secolo.

Mentre la Russia di Putin tornava barcollando verso il passato autoritario, l’Ucraina continuava a consolidare la sua nascente democrazia. La rivoluzione arancione era riuscita a porre fine alla censura del governo sui media ucraini, il che significa che non c’era alcuna campagna anti-russa orchestrata centralmente in Ucraina che potesse eguagliare la velenosa propaganda anti-ucraina del Cremlino. Invece, molti dei canali televisivi più popolari dell’Ucraina hanno continuato a trasmettere contenuti di produzione russa e ad adottare posizioni editoriali favorevoli alla Russia. Ciò rifletteva lo stato d’animo prevalente all’interno della società ucraina, con atteggiamenti nei confronti della Russia che rimanevano ampiamente positivi.

Il secondo grande spartiacque nelle relazioni post-sovietiche tra Russia e Ucraina è stata la rivoluzione Euromaidan del 2014. Quando il presidente ucraino filo-Cremlino, Viktor Yanukovich, è fuggito dal paese in seguito all’uccisione di massa dei manifestanti, Putin ha scelto di intervenire direttamente occupando la Crimea e scatenando una guerra nell’Ucraina orientale. Nel frattempo, i media russi hanno intensificato la guerra dell’informazione contro l’Ucraina, bollando la rivoluzione come un “golpe” mentre ritraggono gli ucraini “nazisti” e burattini dell’Occidente senza una vera agenzia propria.

L’inizio dell’aggressione militare russa contro l’Ucraina nel 2014 ha avuto un profondo impatto sull’opinione pubblica ucraina. Mentre le truppe russe si riversavano nelle “repubbliche separatiste” create dal Cremlino nell’est del paese, i sondaggi hanno mostrato un aumento degli atteggiamenti negativi degli ucraini nei confronti dei leader politici russi. Tendenze simili sono state evidenti tra il pubblico russo, con l’Ucraina che è salita al secondo posto dietro all’America nei sondaggi che identificano le nazioni ostili.

Durante gli otto anni successivi alla crisi del 2014, l’Ucraina e la Russia si sono allontanate ulteriormente mentre la guerra non dichiarata tra i due Paesi dell’Ucraina orientale continuava. Nel tentativo di ridurre la capacità del Cremlino di intraprendere una guerra dell’informazione, l’Ucraina ha vietato i social media russi, i giornali, i canali televisivi e i contenuti televisivi prodotti a Mosca. Nel frattempo, le politiche di azione affermativa hanno portato a un aumento della TV, del cinema e della musica pop in lingua ucraina, mentre molte personalità della cultura russa hanno scoperto di non essere più le benvenute in Ucraina.

Anche gli atteggiamenti verso la parte condivisa divergevano. Mentre il regime di Putin ha riabilitato l’era sovietica e glorificato il ruolo dell’Armata Rossa nella seconda guerra mondiale, la legislazione sulla decomunizzazione adottata dalle autorità ucraine nel 2015 ha messo fuorilegge i simboli sovietici e ha portato a un’ondata di cambi di nome in tutto il paese come città, paesi, villaggi e le singole strade hanno abbandonato i nomi dell’era sovietica. Un tempo visti da alcuni come virtualmente indivisibili, i due paesi si trovavano ora su traiettorie sorprendentemente diverse.

L’elezione nella primavera del 2019 di Volodymyr Zelenskyy come nuovo presidente dell’Ucraina ha acceso nuove speranze per una rinascita dell’influenza russa, ma è stata di breve durata. In quanto madrelingua russo che aveva trascorso gran parte della sua carriera nel mondo dello spettacolo a Mosca prima di entrare in politica, Zelenskyy era visto da molti russi come un partner potenzialmente flessibile. Tuttavia, si dimostrò di principio quanto il suo predecessore, rifiutandosi di attuare un’interpretazione favorevole al Cremlino del piano di pace di Minsk per porre fine alla guerra in ebollizione nell’Ucraina orientale e chiudendo una serie di canali televisivi collegati al rappresentante non ufficiale della Russia in Ucraina, Viktor Medvedchuk. Zelenskyy ha anche cercato di ravvivare l’interesse internazionale per l’occupazione russa della Crimea, lanciando l’iniziativa Piattaforma Crimea nell’estate 2021.

Con l’influenza del soft power della Russia all’interno dell’Ucraina apparentemente in declino, il confronto è entrato in una nuova pericolosa fase che ha visto il Cremlino adottare una posizione sempre più radicale. Funzionari e propagandisti russi hanno iniziato a mettere in discussione la legittimità dello stato ucraino, che è stato etichettato come un innaturale “anti-russo” che cercava di dividere il “popolo russo” e non poteva più essere tollerato.

Nel luglio 2021, lo stesso Putin ha compiuto il passo molto insolito di pubblicare un lungo e sconclusionato saggio personale intitolato ‘Sull’unità storica di russi e ucraini’ che metteva in dubbio il diritto all’esistenza dell’Ucraina ed è stato ampiamente interpretato come una dichiarazione di guerra contro lo stato ucraino. Sette mesi dopo, molte delle idee centrali di questo saggio sarebbero state presenti in una serie di discorsi sconvolti che hanno segnato il lancio dell’attuale invasione su vasta scala. In precedenza i discorsi sulla fratellanza avevano lasciato il posto a una retorica apertamente genocida.

La brutalità dell’invasione russa ha colpito in modo sproporzionato le popolazioni prevalentemente di lingua russa dell’Ucraina orientale e meridionale, portando a uno storico cambiamento di atteggiamento nei confronti della Russia in quelle che in precedenza erano le regioni più filo-russe del Paese. Decine di paesi e città in queste regioni sono state ridotte in macerie, con migliaia di civili uccisi e milioni sottoposti a deportazione forzata. Di conseguenza, i sentimenti anti-russi che erano tradizionalmente più diffusi nell’Ucraina centrale e occidentale sono ora ampiamente abbracciati anche nel sud e nell’est. Un recente sondaggio condotto dal Rating Sociological Group ha rilevato che il 98% degli ucraini ritiene che l’esercito russo sia colpevole di crimini di guerra, mentre l’87% ritiene responsabili anche i cittadini russi.

Gli ucraini ora esprimono in modo schiacciante atteggiamenti negativi nei confronti della popolazione russa e sono stati inorriditi nel testimoniare la popolarità della guerra tra i russi ordinari. Sottolineano i livelli costantemente elevati di sostegno identificati dal sondaggista indipendente più rispettato della Russia, il Levada Center, e notano anche la quasi totale assenza di proteste contro la guerra. Milioni di ucraini con amici e familiari in Russia hanno appreso dall’amara esperienza personale che molti russi appoggiano con tutto il cuore la guerra e si rifiutano di riconoscere le atrocità che si svolgono in Ucraina.

Tra gli orrori della guerra su vasta scala di oggi, la rottura delle relazioni tra Russia e Ucraina ha ormai raggiunto il punto di non ritorno. La prova di questo cambiamento storico può essere vista in tutta la società ucraina. Un gran numero di ucraini sta cambiando la propria lingua quotidiana dal russo all’ucraino. Gli sforzi di derussificazione hanno acquisito nuovo slancio dal basso, con le singole comunità che cercano di rimuovere le ultime vestigia del passato imperiale sia nella sua forma zarista che in quella sovietica. Gli ucraini stanno anche abbandonando il ramo ucraino della Chiesa ortodossa russa in numero crescente e si stanno riversando nella Chiesa ortodossa indipendente dell’Ucraina.

La guerra in corso ha accelerato un continuo deterioramento dei legami bilaterali che ha a lungo riflesso gli sforzi fuorvianti della Russia per mantenere l’Ucraina indipendente nell’orbita del Cremlino. Per decenni, i leader russi sono stati ignari delle trasformazioni in atto nella società ucraina post-sovietica e hanno ignorato il rafforzamento dell’identità nazionale dell’Ucraina. I loro sforzi per impedire l’uscita dell’Ucraina dalla sfera di influenza russa si sono rivelati controproducenti e hanno portato a una crescente ostilità insieme alla consapevolezza tra gli ucraini che il loro paese non sarà mai veramente libero fino a quando non taglierà tutti i legami con la Russia.

Molti russi continuano a negare la profondità del divario che ora li separa dai loro vicini ucraini, preferendo invece dare la colpa di tutto ai fascisti fantasma e agli occidentali intriganti. Questo è un pio desiderio. In realtà, i due paesi non sono mai stati così distanti ei semi dell’odio seminati dall’invasione di Putin continueranno a definire le relazioni bilaterali molto tempo dopo la sconfitta della Russia.

La versione originale di questo intervento è qui.