L’invasione di Putin ha rafforzato l’idea dell’adesione ucraina alla NATO

L’invasione russa dell’Ucraina ha sottolineato la minaccia alla sicurezza rappresentata dalla continua esistenza di una zona grigia geopolitica sul fianco orientale dell’Europa. Per decenni Paesi come Ucraina, Georgia e Moldavia hanno cercato di prendere le distanze dalla Russia post-sovietica, ma non sono riusciti a raggiungere la piena integrazione nel mondo occidentale attraverso l’adesione alla NATO e all’Unione Europea. Invece, questi Paesi hanno ricevuto vaghe promesse di progressi futuri insieme a misure di compromesso come il partenariato orientale dell’UE.

Questo si è rivelato un costoso errore. Segnalando al Cremlino di non essere pronti a integrare i Paesi dell’ex Unione Sovietica, i leader occidentali hanno incoraggiato Mosca a ritenere di poter revocare il verdetto del 1991. Ciò ha posto le basi per una nuova era di aggressione imperiale russa, a partire dal 2008 invasione della Georgia e intensificazione drammatica dal 2014 in Ucraina.

Mentre l’invasione lanciata da Vladimir Putin il 24 febbraio è ancora lungi dall’essere conclusa, sia la NATO che l’Unione Europea dovrebbero già pianificare l’integrazione postbellica dell’Ucraina. Negli ultimi nove mesi, l’esercito ucraino ha dimostrato di essere più che capace di sconfiggere la Russia sul campo di battaglia. Tuttavia, la vittoria militare non sarà sufficiente per garantire una pace duratura. L’unico modo per prevenire ulteriori aggressioni russe e salvaguardare la sicurezza europea è rimuovere l’Ucraina dalla zona grigia in cui si trova attualmente.

È incoraggiante che alcuni progressi siano già stati compiuti. Nell’estate del 2022, l’Ucraina è stata riconosciuta dall’Unione europea come Paese candidato ufficiale. Questa decisione è stata un passo nella giusta direzione, ma l’acquisizione dell’adesione all’UE rimane un processo lungo e molto più complesso rispetto all’adesione alla NATO. Contrariamente all’Unione Europea, la NATO non ha ancora offerto all’Ucraina un Piano d’azione per l’adesione (MAP), l’equivalente dello status di candidato all’UE. Ciononostante, ci sono una serie di ragioni per cui la causa dell’adesione dell’Ucraina alla NATO è ora più convincente che mai. Molte delle argomentazioni alla base della precedente esitazione della NATO non sono più valide, mentre la guerra stessa è servita a evidenziare la crescente idoneità dell’Ucraina.

Per molti anni, gli oppositori delle aspirazioni di adesione dell’Ucraina alla NATO hanno indicato le differenze di opinione regionali all’interno del Paese come un ostacolo alla futura integrazione. Ricerche recenti indicano che questo non è più un problema. Un sondaggio dell’ottobre 2022 ha rilevato che in un futuro referendum, l’83% degli ucraini voterebbe per l’adesione alla NATO, con solo il 4% pronto a votare contro. Il sostegno all’adesione alla NATO variava dall’86% nell’ovest e nel centro dell’Ucraina all’81% nel sud e al 69% nell’est. Altri sondaggi condotti dal febbraio 2022 hanno prodotto risultati simili, illustrando come l’aggressione russa abbia unito l’Ucraina ed eroso le divisioni regionali su questioni chiave di sicurezza nazionale come la NATO.

La paura di provocare la Russia era un altro fattore che tradizionalmente scoraggiava i membri della NATO da un impegno più profondo con l’Ucraina. Eppure la Russia ha attaccato l’Ucraina nel 2014 e ha lanciato un’invasione su vasta scala nel 2022, nonostante il fatto che non vi fosse alcuna prospettiva realistica di adesione dell’Ucraina alla NATO. In realtà, Putin è stato spinto all’azione dal relativo isolamento dell’Ucraina e dall’ambigua posizione geopolitica del Paese. La priorità della NATO dovrebbe essere quella di rimuovere questa ambiguità e chiudere la porta a qualsiasi futura aggressione imperiale russa eliminando la pericolosa zona grigia al confine orientale dell’alleanza.

La parziale occupazione russa dell’Ucraina è stata a lungo un’ulteriore ragione per gli scettici di mettere in dubbio la fattibilità di una futura adesione dell’Ucraina alla NATO. Se l’Ucraina ora raggiunge i suoi obiettivi di guerra dichiarati e libera l’intero Paese, questo non sarà più un problema. Anche se il completo ripristino dell’integrità territoriale dell’Ucraina si rivela più impegnativo, ciò non dovrebbe necessariamente impedire il progresso verso l’eventuale adesione. Tutti i membri della NATO che non sono convinti dovrebbero ricordare come l’alleanza accolse la Germania Ovest negli anni ’50 nonostante il fatto che la Germania Est fosse sotto il controllo sovietico e non fosse stato firmato alcun trattato di confine. All’epoca, il mondo democratico capì che sarebbe stato sconsiderato lasciare la Germania Ovest nella zona grigia. La stessa logica deve ora essere applicata all’Ucraina.

L’Ucraina ha certamente le credenziali democratiche per aderire all’alleanza. Sei elezioni presidenziali ucraine su sette da quando il Paese ha riconquistato l’indipendenza nel 1991 sono state riconosciute a livello internazionale come libere ed eque. L’unico voto presidenziale fraudolento nel 2004 ha portato direttamente al movimento di protesta della Rivoluzione arancione in Ucraina, che è riuscito a ribaltare il voto truccato ed è servito da spartiacque nel progresso democratico dell’Ucraina post-sovietica. Nonostante le restrizioni in tempo di guerra introdotte dall’inizio dell’aggressione russa nel 2014, la democrazia ucraina è rimasta vivace e altamente competitiva. Ciò è stato forse meglio evidenziato dalla vittoria schiacciante alle elezioni presidenziali del 2019 del candidato ebreo di lingua russa e outsider politico Volodymyr Zelensky.

Pochi ora dubiterebbero che l’adesione dell’Ucraina rafforzerebbe la potenza militare della NATO. L’Ucraina di oggi vanta l’esercito più agguerrito d’Europa e sa come sconfiggere la Russia. Questa esperienza sarebbe inestimabile per la NATO e servirebbe come base per la futura formazione e pianificazione strategica dell’alleanza. Con oltre mezzo milione di uomini e donne in uniforme, l’Ucraina ha anche il più grande esercito d’Europa.

L’ulteriore integrazione delle forze armate ucraine presenterebbe relativamente poche sfide pratiche. Grazie al continuo sostegno ricevuto dai partner dell’Ucraina, l’esercito ucraino è ora parzialmente addestrato ed equipaggiato dalla NATO. L’Ucraina ha ricevuto grandi quantità di sistemi d’arma standard della NATO e ne ha fatto buon uso infliggendo perdite sul campo di battaglia alla forza d’invasione di Putin. A differenza di molti membri dell’attuale alleanza, l’Ucraina soddisfa più che l’impegno minimo della NATO del 2% del PIL di spesa per la difesa.

Ora è chiaro che la riluttanza della NATO ad offrire all’Ucraina una chiara prospettiva di adesione ha lasciato il Paese geopoliticamente isolato e vulnerabile all’aggressione russa. L’attuale guerra ha sfatato molti degli argomenti chiave contro l’adesione dell’Ucraina alla NATO, evidenziando i vantaggi di accogliere il paese nell’alleanza. Finché l’Ucraina rimarrà intrappolata in una zona grigia tra la Russia e l’Occidente, fungerà da principale fonte di instabilità internazionale. L’adesione alla NATO è attualmente l’unica soluzione convincente a questo problema geopolitico.

