L’invasione della Russia un anno dopo: l’Ucraina è più forte che mai

Quando io e la mia famiglia abbiamo lasciato Kiev la prima mattina dell’invasione su vasta scala della Russia lo scorso febbraio, non avevamo idea se saremmo mai stati in grado di tornare a casa o se la stessa Ucraina sarebbe sopravvissuta. Nei giorni successivi, mentre continuava a svolgersi il più grande conflitto europeo dalla seconda guerra mondiale, questo senso di terrore si è solo approfondito.

Un anno dopo, ora posso guardare indietro con un po’ meno emozione e un senso di cauto ottimismo che è radicato nella notevole resilienza della nazione ucraina. L’Ucraina non solo è sopravvissuta, ma ha effettivamente ottenuto una serie di vittorie storiche sul campo di battaglia contro l’esercito invasore di Putin e ha dimostrato al pubblico internazionale che la Russia può essere battuta.

Sul fronte personale, sono tornato a Kiev dal maggio 2022, anche se mia moglie e i miei due figli rimangono tra i milioni di ucraini che attualmente vivono in esilio. Per fortuna, sono in grado di visitare.

La vita in Ucraina in tempo di guerra può essere estremamente stressante, ma gli ucraini si sono dimostrati molto più tenaci e intraprendenti di quanto chiunque avrebbe potuto immaginare. Per coloro che vivono a Kiev e in altre città ucraine lontane dal fronte, la più grande minaccia è venuta dai frequenti attacchi di missili e droni russi. Questa campagna di attacchi aerei è iniziata il 10 ottobre e da allora è diventata una caratteristica della vita quotidiana.

Durante quei primi raid aerei di ottobre, mi sono ritrovato per la prima volta nel nostro rifugio antiaereo di quartiere, rannicchiato in un parcheggio sotterraneo insieme ad altre 100 persone e ai loro animali domestici assortiti. Più di recente, se sono a casa quando ha luogo un attacco, posso spesso vedere le esplosioni dalla finestra del mio appartamento e sentire l’impatto dei missili in arrivo attraverso le pareti tremanti dell’edificio.

La campagna aerea della Russia ha avvicinato la guerra a milioni di ucraini, creando un senso di maggiore pericolo fisico insieme a frequenti blackout. L’intera Ucraina ha trascorso la stagione invernale con un accesso molto limitato a luce, elettricità, riscaldamento, acqua e internet. Spesso dovevo salire 20 rampe di scale solo per raggiungere il mio appartamento. Per le persone con problemi di mobilità o le famiglie con bambini piccoli, questa non è semplicemente un’opzione.

Nonostante queste difficoltà, gli attacchi aerei della Russia non sono riusciti a spezzare lo spirito dell’Ucraina. Mentre tutti inevitabilmente parlano dei tanti disagi che portano questi attacchi, nessuno si lamenta davvero. Al contrario, c’è la consapevolezza che questo fa parte del prezzo che dobbiamo pagare per dire finalmente addio alla Russia, e la determinazione ad andare avanti con le nostre vite. Dopo i primi grandi attacchi, le persone sono rimaste scioccate e hanno discusso le implicazioni per giorni e giorni. Ma dopo poche settimane, caffè e ristoranti si riempivano di nuovo a poche ore da ogni nuovo bombardamento.

Negli ultimi cinque mesi, gli ucraini hanno acquistato grandi quantità di generatori per fornire energia ad aziende, abitazioni e servizi pubblici. Ogni volta che inizia un blackout, un’orchestra di generatori inizia a suonare. Questo rombo di motori è servito come colonna sonora di sottofondo per la stagione invernale nell’Ucraina in tempo di guerra. Nel frattempo, abbiamo tutti imparato a mantenere i nostri bagagli completamente pieni e ad avere i power bank pronti, per ogni evenienza. La vita va avanti.

L’inverno sta volgendo al termine e gli ucraini non sono stati congelati alla sottomissione. In effetti, nelle ultime settimane ci sono stati pochissimi blackout mentre le eroiche forze di difesa aerea dell’Ucraina e i professionisti del settore energetico continuano a fare miracoli. La campagna di bombardamenti di Putin è l’ultima di una lunga serie di falliti tentativi russi di minare il morale ucraino.

Sorprendentemente, i media russi controllati dal Cremlino si sono vantati apertamente di prendere di mira le infrastrutture civili in Ucraina. Prima dell’inizio degli attacchi aerei alla fine del 2022, i propagandisti del Cremlino avevano costantemente insistito sul fatto che l’esercito russo colpisse solo obiettivi militari. Tuttavia, sembra che una serie di imbarazzanti sconfitte militari in Ucraina abbia lasciato il regime di Putin in un disperato bisogno di vittorie. La dice lunga sullo stato dello sforzo bellico della Russia il fatto che l’unica vittoria che Mosca poteva sperare di ottenere fosse la notizia che i civili ucraini venivano immersi nell’oscurità gelida nel cuore dell’inverno.

La provocatoria risposta ucraina alle tattiche di bombardamenti terroristici di Mosca riflette lo stato d’animo nel paese mentre la guerra entra nel suo secondo anno. Sottolinea inoltre la natura controproducente dell’invasione di Putin. Il dittatore russo voleva cancellare completamente l’identità ucraina. Invece, ha ottenuto l’esatto contrario.

In tutto il Paese, l’identità nazionale ucraina si sta visibilmente rafforzando. Molte persone passano dal russo all’ucraino nella vita di tutti i giorni. I monumenti alle figure sovietiche vengono rimossi dagli spazi pubblici e le strade in onore degli scrittori russi vengono rinominate. Dopo decenni di divisioni geopolitiche interne, il sostegno ucraino all’adesione all’UE e alla NATO è balzato a oltre l’80% ed è sostenuto da forti maggioranze in ogni parte del Paese.

Mentre la rabbia pubblica ucraina in seguito all’invasione russa iniziale dell’Ucraina nel 2014 era in gran parte diretta contro la leadership politica russa al Cremlino, ora stiamo assistendo a richieste di de-russificazione totale dell’Ucraina. La maggior parte degli ucraini è stata disgustata dalle atrocità dell’esercito russo e inorridita dall’ovvia popolarità della guerra tra il pubblico russo. Non desiderano più avere nulla in comune con una nazione che distrugge intere città e commette innumerevoli crimini di guerra.

Gli ucraini capiscono anche perfettamente che quando i russi parlano di ‘nazisti ucraini’ e chiedono la ‘denazificazione’ dell’Ucraina, in realtà intendono la de-ucrainizzazione dell’Ucraina e il ritorno permanente del Paese al controllo russo. Le atrocità commesse dalle forze russe nelle aree occupate dell’Ucraina hanno portato a casa gli orrori che attenderebbero il resto del Paese se la resistenza ucraina dovesse sgretolarsi.

Ciò ha contribuito ad alimentare un’ondata nazionale di volontariato poiché tutti hanno cercato di contribuire alla vittoria. Gli ucraini ordinari hanno donato miliardi di dollari per aiutare a finanziare la difesa del Paese. Le persone danno tutto ciò che possono, con alcuni che contribuiscono ingenti somme e altri consegnano i loro ultimi centesimi. Un giorno di recente, tre giovani ragazzi si sono avvicinati alla mia macchina vendendo braccialetti fatti in casa per raccogliere fondi per l’esercito. Scene simili si possono incontrare ogni giorno in paesi e città in tutta l’Ucraina.

Di recente ho partecipato a una conferenza stampa a Kiev in occasione della visita a sorpresa del presidente degli Stati Uniti Joe Biden nella capitale ucraina. Biden ha tenuto a esprimere la sua ammirazione per l’incredibile resilienza dell’Ucraina. Il motivo è semplice: sappiamo che il nostro Paese è attualmente impegnato in una lotta esistenziale per la sopravvivenza. Se smettiamo di combattere, semplicemente scompariremo. Se i russi smettono di combattere, la guerra finirà.

Allo stato attuale delle cose, l’invasione è tutt’altro che finita. La situazione militare è complessa e imprevedibile. L’Ucraina gode di un forte morale dopo una serie di successi sul campo di battaglia e beneficia anche di un flusso costante di armi moderne dai partner occidentali del paese. Nel frattempo, la Russia ha forza nei numeri grazie alla prima mobilitazione del paese dalla seconda guerra mondiale, mentre Putin sembra preparare il pubblico interno e l’economia russa a una lunga guerra. Gli ucraini rimangono fiduciosi della vittoria finale, ma è anche diffuso il riconoscimento che il percorso sarà lungo e difficile.

Nonostante questa incertezza, ci sono motivi per guardare avanti con un senso di fiducia. Un anno fa, Kiev sarebbe dovuta cadere nel giro di pochi giorni. Invece, la capitale ucraina è diventata un simbolo globale di coraggio e libertà. Nell’ultimo anno, l’Ucraina si è guadagnata il rispetto del mondo che guarda. In effetti, nessun paese ha mai subito una trasformazione dell’immagine così completa in così poco tempo. Un tempo nota principalmente per la corruzione e la povertà, l’Ucraina è ora sinonimo di coraggio.

Per la prima volta nella mia vita, credo fermamente che l’Ucraina abbia un cambiamento realistico nell’adesione all’Unione europea. Quando ciò accadrà, confermerà un cambiamento di civiltà che è in corso da alcuni decenni, mentre l’Ucraina ha lottato per scrollarsi di dosso le catene dell’impero e liberarsi dell’eredità post-sovietica del paese. Nonostante gli orrori dell’invasione russa in corso, sono convinto che l’Ucraina si stia muovendo verso tempi migliori. Soprattutto, sono assolutamente sicuro che questo brillante futuro sia assolutamente meritato.