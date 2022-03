L’assalto russo a Kiev e ad altre città ucraine ha intensificato l’incertezza nell’economia mondiale. Per condannare la guerra di Putin, i leader occidentali hanno annunciato alcune misure economiche restrittive per prendere di mira le istituzioni finanziarie e gli individui russi.

Le sanzioni includono: la rimozione di alcune banche russe dal sistema di messaggistica Swift per i pagamenti internazionali; congelamento dei beni di società e oligarchi russi nei paesi occidentali; e impedire alla banca centrale russa di utilizzare i suoi 630 miliardi di dollari (473 miliardi di sterline) di riserve estere per indebolire le sanzioni.

In risposta a queste mosse, diverse agenzie di rating hanno ridotto il rating del credito della Russia allo stato di spazzatura o hanno segnalato che potrebbero farlo presto. In altre parole, pensano che la prospettiva che la Russia sia inadempiente sui suoi debiti sia più alta di prima. Secondo un gruppo di banche globali, un default è “estremamente probabile”.

La minaccia per le banche

Con oltre 100 miliardi di dollari di debito russo nelle banche estere, ciò solleva interrogativi sui rischi per le banche al di fuori della Russia e sul potenziale di un default per dare il via a una crisi di liquidità in stile 2008, in cui le banche si fanno prendere dal panico per lo stato di solvibilità di altre banche e smettete di prestarvi l’un l’altro.

Le banche europee sono le istituzioni finanziarie più esposte alle nuove sanzioni della Russia, in particolare quelle in Austria, Francia e Italia. I dati della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) mostrano che le banche francesi e italiane hanno ciascuna crediti in essere per circa 25 miliardi di dollari sul debito russo, mentre le banche austriache avevano 17,5 miliardi di dollari.

In confronto, le banche statunitensi hanno ridotto la loro esposizione all’economia russa dalle sanzioni in Crimea nel 2014. Tuttavia, Citigroup ha un’esposizione di 10 miliardi di dollari, anche se questa è una parte relativamente piccola dei 2,3 trilioni di dollari di attività detenute dalla banca.

C’è anche la questione dell’esposizione a un potenziale default dell’Ucraina sui suoi debiti. Anche i circa 60 miliardi di dollari di debito obbligazionario dell’Ucraina sono stati declassati allo stato di spazzatura, aumentando il rischio di insolvenza da una debole probabilità a un pericolo reale.

Oltre all’esposizione al debito, molte banche saranno colpite perché offrono servizi bancari in Ucraina o Russia. Secondo l’agenzia di rating Fitch, le banche francesi BNP Paribas e Credit Agricole sono le più esposte all’Ucraina a causa delle loro filiali locali nel paese. Société Générale e UniCredit sono le banche europee con le maggiori operazioni in Russia, ed entrambe sono anche tra le più esposte al debito russo.

Un’ulteriore cattiva notizia per le banche europee, c’è stato un forte aumento del costo della raccolta di finanziamenti in dollari USA nel mercato degli swap in euro. Le banche utilizzano questo mercato per raccogliere i dollari che sono essenziali per la maggior parte del commercio internazionale, quindi tassi più alti eserciteranno ulteriore pressione sui loro margini.

Quindi, quanto sono gravi i rischi complessivi per le banche derivanti dalle insolvenze? La società di ricerca sugli investimenti statunitense Morning Star ritiene che l’esposizione delle banche europee, per non parlare delle banche statunitensi alla Russia, sia in definitiva “irrilevante” per quanto riguarda la loro solvibilità. Tuttavia è stato riferito che le banche europee, statunitensi e giapponesi potrebbero subire gravi perdite, potenzialmente per un importo di 150 miliardi di dollari.

Le banche saranno probabilmente colpite anche in altri modi. Ad esempio, la Svizzera, Cipro e il Regno Unito sono le principali destinazioni per gli oligarchi russi che cercano di immagazzinare i loro soldi all’estero. Cipro attira anche la ricchezza russa con passaporti d’oro. È probabile che le istituzioni finanziarie di questi paesi perdano affari a causa delle sanzioni. Ad esempio, i prezzi delle azioni delle banche britanniche Lloyds e NatWest sono scese di oltre il 10% dall’inizio dell’invasione.

Oltre le banche

Oltre alle banche, la guerra comporterà perdite sostanziali per molte imprese con interessi in Russia. Tutte le società che devono denaro da parte delle imprese russe avranno difficoltà a essere rimborsate, dato che il rublo è sceso del 30% e le restrizioni Swift renderanno i pagamenti molto difficili. Ad esempio, Reuters ha riferito che le società statunitensi hanno circa 15 miliardi di dollari di esposizione alla Russia. Molti di questi debiti finiranno potenzialmente per essere cancellati, causando gravi perdite.

Alcune compagnie petrolifere come Shell e BP hanno affermato che stanno per scaricare gli asset di loro proprietà in Russia. Altri, come il gruppo commerciale e minerario Glencore, che detiene partecipazioni significative in due società collegate alla Russia, Rosneft e En+ Group, hanno affermato di averle messe sotto esame. Ma se il valore di queste attività svanisce perché non ci sono acquirenti a prezzi ragionevoli, aziende come queste potrebbero essere soggette a svalutazioni sostanziali.

Un pericolo è che ciò porti a una svendita di panico nelle azioni di queste società che crea un effetto domino sul mercato simile a quello che è successo con le banche nel 2007-08.

In prima linea anche i fondi pensione. Ad esempio, il team dell’University Superannuation Scheme (USS) vuole vendere i suoi asset russi. La USS è il più grande regime pensionistico indipendente del Regno Unito con circa 500.000 clienti pensionistici e 90 miliardi di sterline di fondi. Le sue attività russe valgono oltre 450 milioni di sterline. Il calo del valore di questi asset tossici potrebbe essere un brutto colpo. Più in generale, molti fondi di investimento hanno anche denaro nel debito sovrano russo e anche in azioni di società russe. Anche loro sono potenzialmente alla ricerca di gravi perdite.

In breve, gli effetti a catena di questa guerra sono potenzialmente enormi e molti altri probabilmente diventeranno evidenti nei prossimi giorni e settimane. Con l’economia globale che si sta ancora riprendendo dalla pandemia e ha già dovuto fare i conti con un’inflazione sostanziale, i mercati sono altamente volatili. L’invasione russa dell’Ucraina ha intensificato questa situazione e la finanza sarà in allerta per vedere come si evolveranno le cose.