Le immagini della sofferenza in Ucraina causata dalla barbarie russa ci riportano a un vecchio mantra: “Il diritto internazionale è inutile”. Ci sono molti fattori che supportano questa percezione generalizzata. La sua complessità e l’incomprensione della sua logica e della sua storia ne fanno un diritto vilipeso. Tuttavia, oggi più che mai è necessario rivendicarlo, scommettere sulla sua essenza e sui suoi punti di forza, senza ignorarne le debolezze o abbandonare la lotta per superarle.

L’attacco della Russia all’Ucraina non è solo, come è stato detto, un ulteriore esempio della debolezza di questa legge, ma anche una prova della sua necessità, della certezza che la mancanza di protezione che attualmente sentiamo sarebbe ancora maggiore se questo insieme di norme elaborati nei secoli e attraverso conflitti devastanti, basati sul multilateralismo, la comprensione, il dialogo, la tolleranza e la lotta contro l’abuso di potere.

Immagina una legge in cui le regole del gioco sono stabilite dai giocatori. Così funziona inevitabilmente questo sistema normativo. Quella grande autorità superiore che i suoi detrattori esigono non può esistere, perché violerebbe il principio fondamentale che sostiene la convivenza: l’eguaglianza sovrana degli Stati, senza confondere l’eguaglianza in ambito giuridico con il potere reale sulla scena internazionale, così come non dovrebbe essere fatto quando l’uguaglianza delle persone è proclamata nell’ordine interno. È il prodotto della volontà degli Stati, ma ciò non significa che non li obblighi.

Gli Stati si autoimpongono regole che limitano il loro potere

Gli stati sovrani accettano di limitare il loro potere scendendo a compromessi su questioni spesso complesse e controverse.

Se non siamo in grado di interiorizzare questa logica, allora il nostro approccio a questa Legge sarà sempre parziale e non sarà in grado di riconoscerne il valore.

Chi avrebbe pensato anni fa che gli stati avrebbero creato un tribunale con la capacità di processare i leader statali, coloro che hanno firmato la loro costituzione oi loro successori? Chi avrebbe potuto immaginare che si sarebbero sottomessi all’analisi di organismi internazionali che avrebbero valutato le loro prestazioni interne in materie così delicate come la tutela dei diritti umani?

Come combinare questa uguaglianza sovrana degli Stati con l’esistenza di un diritto di veto nel Consiglio di sicurezza? La storia spiega questo paradosso. L’origine del Diritto Internazionale Pubblico risale al 1648, con la firma della Pace di Westfalia, nella quale ancora oggi si stabilirono validi fondamenti, come l’eguaglianza sovrana degli Stati o il principio di pacta sunt servanda.

I suoi provvedimenti avevano uno scopo primario: evitare di continuare a uccidersi a vicenda, gettare le basi per una convivenza pacifica. Ebbene, la necessità di un cambiamento nel diritto internazionale non è affrontata pacificamente; è quando fallisce, cioè quando si verifica un conflitto, quando gli stati tornano a sedersi a un tavolo con i morti sopra per negoziare i cambiamenti necessari per rafforzare i fianchi che hanno portato al fallimento del sistema precedente.

Questo ha una conseguenza inevitabile: ci sono sempre dei vincitori al timone di questi cambiamenti che vogliono affittare la loro vittoria. Già nel XIX secolo si instaurava questa egemonia legalizzata delle grandi potenze, che naturalmente si rifletteva nelle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite a favore dei vincitori della seconda guerra mondiale.

Viene applicato in modo efficace? Ovviamente, l’impressione popolare è che non sia così. Lo fa in molti ambiti di interesse comune (diritto del mare, cooperazione…) ma le sue violazioni sono anche evidenti (invasione dell’Ucraina da parte della Russia o quella dell’Iraq da parte degli Stati Uniti…). Ma l’esistenza di violazioni non delegittima il diritto internazionale, così come la commissione di reati non toglie validità al codice penale.

Una destra attanagliata da governanti come Putin

Il diritto internazionale è dominato dai governanti statali. Sono loro che rafforzano le loro istituzioni o le lasciano cadere. Se la creazione delle Nazioni Unite è stata possibile, è stato grazie ai leader sconvolti dalla sofferenza dei loro popoli, consapevoli del loro obbligo di evitarla in futuro.

Così lo trasmettono emotivamente nel preambolo della loro Carta fondante:

“Noi, i popoli delle Nazioni Unite, abbiamo deciso di salvare le generazioni successive dal flagello della guerra, che due volte nella nostra vita ha inflitto sofferenze indicibili all’umanità…”

Ma quell’impegno è stato diluito nel corso degli anni. Viviamo in tempi convulsi, mediatici, populisti, con discorsi facili e ingannevoli; conosciamo capi di massa determinati a compiacere per continuare, che sembrano ignorare la loro responsabilità di garanti della pace sociale, incendiari di coloro che sono chiamati a proteggere. Il discorso esclusivo e suprematista penetra facilmente, risveglia gli istinti primari delle persone e scorre confortevolmente tra le loro paure e pregiudizi.

La forza del diritto internazionale è inversamente proporzionale al successo di questi discorsi.

Come il mito di Sisifo

La mitologia greca narra che Sisifo fu punito spingendo un enorme sasso su per un ripido pendio, in modo che prima di raggiungere la cima il sasso rotolasse verso la base dove doveva ricominciare la sua punizione, così per l’eternità. Questa volta è Putin che ha posto ancora una volta la pietra alla base del sentiero e sono i difensori di questa Legge che la spingeranno giù per il pendio per evitare che cada di nuovo, in un anello di sofferenza a cui siamo stati testimoni dalla nascita del Diritto Internazionale Moderno nel 1648.

In sostanza, il diritto internazionale richiede lo sforzo di andare oltre i confini interni per raggiungere gli altri, assumere le inevitabili differenze e lottare per la pacifica convivenza. Naturalmente c’è egoismo nei loro approcci, come parte dell’interiorizzazione di un’idea: approfondire le differenze e l’esclusione porta solo conflitto e sofferenza.

Chi decide di scommetterci lo fa per tutelarsi, dall’integrazione, dalla tolleranza, dalla solidarietà, dal dialogo e dal rispetto.

I suoi limiti e l’arbitrarietà sono molti, ma anche le sue conquiste e conquiste. Non tenerne conto rafforza l’autoritarismo e porta inevitabilmente alla legge del più forte. Comprenderlo e lottare per migliorarlo è l’unico percorso verso l’armonia.