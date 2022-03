L’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe russe sta costringendo centinaia di migliaia di profughi in fuga dalle bombe a lasciare il Paese, che vengono accolti nei Paesi limitrofi dell’UE e in Moldova. L’Onu stima che circa 4 milioni di persone potrebbero lasciare il Paese, un calcolo che dovrà essere rivisto a seconda dell’evoluzione del conflitto.

Gli Stati membri dell’UE vicini all’Ucraina hanno reagito prontamente, offrendo aiuti e programmi specifici (alloggio in case private, trasporto pubblico gratuito, apertura immediata del mercato del lavoro ai rifugiati, cibo e assistenza medica…).

La Commissione Europea, dal canto suo, ha avanzato una proposta, definita ‘storica’: attivare la Direttiva sulla Protezione Temporanea, approvata nel 2001, dopo le guerre jugoslave, e mai applicata.

Questa norma obbliga gli Stati membri ad accogliere e offrire aiuto a coloro che fuggono da Paesi terzi e promuove una distribuzione congiunta degli sforzi che ciò comporta. Le persone accolte ricevono lo status di rifugiato per almeno un anno e l’intera gamma dell’assistenza sociale abituale per coloro che accedono a questo status in Europa (istruzione, accesso al lavoro, assistenza sociale e medica…).

Come affermato nel suo articolo 1, “Lo scopo della presente direttiva è stabilire norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati da paesi terzi che non possono tornare nel loro paese di origine, e promuovere un sforzo equo tra gli Stati membri per accogliere dette persone e assumersi le conseguenze della loro accoglienza”. Approvata dal Consiglio dei ministri dell’Interno dell’Ue, la Direttiva entrerà in vigore immediatamente.

Perché ora?

Perché questa Direttiva non è stata attivata nella precedente crisi dei rifugiati del 2015 e adesso sì?

La risposta sta nel contesto: questa volta sono gli Stati dell’UE i più restii ad accogliere i profughi, cioè quelli dell’Est Europa, che sono in prima linea e riceveranno – stanno ricevendo – il grosso dei flusso di arrivo.

La gestione del loro arrivo corrisponde in primo luogo a quei Paesi confinanti, anche se molti degli ucraini che entrano nel territorio Schengen attraverso la Polonia, la Slovacchia, l’Ungheria o la Romania in seguito lasciano questi paesi per recarsi in altri che hanno anche importanti comunità di ucraini, come come la stessa Spagna (115.000), Italia, Germania, Portogallo o Repubblica Ceca.

Sono stati, e sono tuttora, gli europei dell’Est che hanno opposto maggiore resistenza ai tentativi dell’UE di ‘comunizzare’ la politica di asilo e garantire un’equa distribuzione degli sforzi di gestione e assistenza ai richiedenti. Sono Paesi che hanno opinioni pubbliche contro l’accoglienza dei rifugiati e governi che condividono tali posizioni.

Tuttavia, in questa occasione agiscono con grande generosità, aprendo le porte e offrendo ogni tipo di aiuto a chi arriva.

Perché i rifugiati ucraini sono sì e gli altri no?

La chiave della differenza tra la reazione a questi rifugiati ucraini e quella suscitata da coloro che provengono da altre parti del mondo sta nella vicinanza culturale e nella percezione della minaccia da cui stanno fuggendo.

Mentre coloro che fuggono dai conflitti in Medio Oriente sono spesso visti nell’Europa orientale come una minaccia alla sicurezza (in riferimento al terrorismo jihadista) e all’identità nazionale, gli ucraini sono visti come vicini, alla pari.

I confini tra l’Ucraina e questi Paesi si sono spostati negli ultimi secoli e sono stati spesso porosi, lasciando le minoranze rumene, ungheresi, slovacche e polacche in Ucraina e gli ucraini in questi paesi. Il contatto umano con gli ucraini della zona è fitto e antico. La comunità ucraina è importante soprattutto in Polonia, dove conta più di un milione di persone, per lo più immigrati che compensano la perdita della forza lavoro polacca emigrata in Occidente.

Solidarietà contro Putin

L’apertura dell’Europa dell’Est ai profughi ucraini è il risultato di una solidarietà basata non solo sulla vicinanza culturale, ma anche sulla consapevolezza di condividere la minaccia che ora costringe gli ucraini alla fuga.

Il passato di sottomissione all’ex Unione Sovietica, governata dalla Russia, è molto vicino e la richiesta di Putin che questi paesi lascino la NATO li trasforma tutti in possibili vittime.

Ci troviamo quindi nella situazione paradossale che gli Stati membri dell’UE con posizioni più restrittive in materia di rifugio e solidarietà intraeuropea in questo campo, possano aver bisogno dell’aiuto europeo per gestire il rifugio, non solo dalle istituzioni dell’UE, ma anche dagli Stati membri lontani da il confine orientale, sotto forma di distribuzione dei profughi. Non c’è dubbio che l’opinione pubblica europea in questo momento sia favorevole all’accoglienza di coloro che fuggono dall’Ucraina e che gli Stati e le istituzioni europee reagiranno – e lo stanno già facendo – con solidarietà al loro arrivo.

Implicazioni future

A lungo termine, questa esperienza può comportare cambiamenti sostanziali nella concezione europea e mondiale del diritto di asilo e di rifugio.

Le normative vigenti (Convenzione di Ginevra del 1951) sono state stilate per risolvere un problema europeo sorto dopo la seconda guerra mondiale, quando ci furono massicce espulsioni di gruppi nazionali da alcuni Paesi. In origine la sua applicazione era ristretta all’Europa e solo a coloro sfollati da eventi precedenti al 1951, ma, nonostante questa origine “locale”, la Convenzione di Ginevra è stata applicata al resto del mondo ed è rimasta per 70 anni il quadro internazionale che regola il rifugio. L’attuale crisi può rappresentare un nuovo momento fondativo che consente una revisione di questo quadro giuridico, poco adattato alle realtà del mondo di oggi, così diverso da quello del 1951.

A medio termine, questo arrivo di profughi influenzerà inevitabilmente il dibattito europeo sulla riforma del sistema di asilo, frenato dalle resistenze dei Paesi del gruppo di Visegrad.

Negli ultimi 20 anni, la stragrande maggioranza dei rifugiati in Europa è stata asiatica e africana, con un continuo aumento dei latinoamericani che ha sostanzialmente colpito la Spagna. Se questo scenario cambia completamente e la maggior parte dei profughi diventano europei (ucraini) che entrano attraverso il confine orientale, fuggendo da un’aggressione che l’Unione nel suo insieme respinge, e fuggendo da un Paese alla cui difesa contribuiranno gli Stati dell’Unione, il la natura del dibattito sarà trasformata.

Bisognerà aspettare per vedere come questo influirà sulle regole, sulla loro applicazione e sui rifugiati dal resto del mondo che continueranno a cercare di essere accolti in Europa.