Vladimir Putin rifiuta di ammettere la sconfitta in Ucraina. Il 21 settembre ha annunciato piani per una mobilitazione parziale, ma anche per annettere vaste aree dell'Ucraina e minacciando di difendere le sue conquiste con armi nucleari. Quest'ultima dimostrazione di forza non può nascondere la cupa realtà dell'invasione in rapido disfacimento di Putin. Sette mesi dopo che i carri armati russi hanno attraversato per la prima volta il confine, il suo esercito esausto e profondamente demoralizzato si è fermato e l'iniziativa militare è passata decisamente all'avanzata degli ucraini.

Sebbene non sia chiaro come finirà esattamente la guerra, è già dolorosamente evidente che l’invasione dell’Ucraina è stata un disastro per la Russia in generale e per Putin personalmente. Ha annullato i progressi raggiunti durante il primo decennio al potere di Putin, esponendo i molti fallimenti dei suoi 22 anni di regime. Putin sogna da tempo di assicurarsi un posto tra i titani della storia russa. Invece, ora sembra destinato a essere ricordato come uno dei peggiori governanti del Paese.

È difficile sopravvalutare l’impatto negativo che Putin ha avuto sulla Russia e sulla più ampia comunità internazionale. Ha scatenato una serie di guerre ingiustificate e soppresso le libertà personali all’interno della stessa Russia; ha promosso una cultura della xenofobia e tagliato fuori i russi dal mondo sviluppato; ha bloccato l’economia russa e posto fine alla modernizzazione del Paese; e ha diffuso un’epidemia di informazioni di falsi e falsità in tutto il mondo.

Per i russi che sognano un ritorno alla grandezza imperiale, il più grande crimine di Putin è la sua inetta invasione dell’Ucraina. La Russia non è estranea alle umilianti perdite militari. Negli ultimi due secoli, quattro sconfitte sono state particolarmente significative: la guerra di Crimea (1853-56), la guerra russo-giapponese (1904-05), la prima guerra mondiale (1914-17) e la guerra in Afghanistan (1979- 88).

In modo incoraggiante, tutte e quattro le sconfitte sono state seguite da periodi di liberalizzazione. All’indomani della guerra di Crimea, lo zar Alessandro II abolì la servitù della gleba in tutto l’impero russo. La sconfitta nella guerra russo-giapponese ha portato alla creazione della Duma, mentre l’uscita prematura della Russia dalla prima guerra mondiale ha annunciato le prime elezioni ragionevolmente democratiche del paese. Nel frattempo, il fallimento in Afghanistan è stato un fattore significativo nel crollo dell’URSS. Mentre i pessimisti prevedono che Putin sarà seguito da un tiranno ancora peggiore, la documentazione storica suggerisce che è probabile che la sconfitta militare porti a un rilassamento degli istinti autoritari della Russia.

È difficile vedere Putin sopravvivere alla guerra in Ucraina. L’invasione che ha così incautamente ordinato ha devastato l’esercito russo e ha reso il suo paese un paria globale senza ottenere nulla in cambio. La guerra ha portato anche a un forte deterioramento sul fronte interno. Facendo eco ai peggiori eccessi di Stalin e Hitler, Putin ha normalizzato il genocidio degli ucraini e ne ha fatto un argomento di discussione quotidiano alla televisione russa. Nel frattempo, come hanno sottolineato gli eccellenti giornalisti investigativi Andrei Soldatov e Irina Borogan, il suo servizio di sicurezza dell’FSB è diventato sempre più simile al temuto NKVD dell’era sovietica.

Putin ha avuto un impatto molto negativo sulle relazioni internazionali della Russia che va ben oltre le ricadute dell’invasione dell’Ucraina. La sua lunga storia di promesse non mantenute e di sfacciata disonestà ha reso gli altri leader mondiali sempre più cauti nell’impegnarsi. Alcuni hanno perseverato più a lungo di altri, ma anche i pazienti leader di Francia e Germania sembrano ora giunti alla conclusione che le parole di Putin hanno poco peso.

Lo status ridotto del sovrano russo sulla scena internazionale è stato mostrato in Uzbekistan al recente vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. Putin una volta era noto per aver fatto aspettare molti degli statisti più importanti del mondo. Tuttavia, a Tashkent è stato fatto aspettare dai presidenti dell’Azerbaigian e del Kirghizistan. Gli unici politici che sembrano veramente a proprio agio in sua compagnia sono i rappresentanti di altri regimi paria come l’Iran e la Corea del Nord.