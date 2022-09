Ecco come sta cambiando l’umore dell’opinione pubblica ucraina verso Mosca in una regione che è stata precedentemente stereotipata come filo-russa

Ecco come sta cambiando l’umore dell’opinione pubblica ucraina verso Mosca in una regione che è stata precedentemente stereotipata come filo-russa

Con tutti gli occhi concentrati sulle offensive in via di sviluppo dell’Ucraina nelle direzioni di Kharkiv e Kherson, vale la pena soffermarsi a riflettere sui cambiamenti storici nell’opinione pubblica ucraina che stanno avvenendo a seguito della guerra. Questi cambiamenti sono particolarmente visibili nell’Ucraina meridionale, dove la storica simpatia per legami più stretti con la Russia è stata drammaticamente erosa dall’invasione in corso di Vladimir Putin.

Il sud dell’Ucraina era già la regione più dinamica del Paese in termini di atteggiamenti nei confronti delle principali questioni sociali. Secondo un recente sondaggio dell’International Republican Institute (IRI), il ritmo di questo cambiamento è notevolmente accelerato dal lancio dell’invasione su vasta scala della Russia il 24 febbraio.

La regione meridionale dell’Ucraina, comprese le oblast di Odessa, Mykolaiv, Kherson, Zaporizhia e Dnipropetrovsk, ha assistito ai cambiamenti di opinione più significativi dalla rivoluzione Euromaidan del 2014 in Ucraina. Questo processo ha acquisito ulteriore slancio dopo l’inizio dell’invasione russa all’inizio di quest’anno. Mentre molte delle domande in questo sondaggio IRI più recente hanno ottenuto risposte sorprendentemente ottimistiche dal pubblico ucraino, probabilmente le risposte più affascinanti sono arrivate dai residenti dell’Ucraina meridionale sulle questioni chiave della NATO, dell’UE e di un possibile accordo di pace con la Russia.

Rispetto ai precedenti dati dei sondaggi IRI risalenti al 2012, l’entità del cambiamento nell’opinione pubblica su questi temi è sorprendente. Nel marzo 2012, a più di un anno dall’anticipato accordo di associazione del novembre 2013 tra l’Ucraina e l’Unione Europea, solo il 17% degli intervistati nell’Ucraina meridionale affermava che il Paese dovrebbe entrare in un’unione economica con l’UE. Nel frattempo, una netta maggioranza del 60 per cento preferiva l’idea di un’unione doganale con la Russia.

Oggi, queste posizioni sono state completate invertite. Solo circa l’uno per cento ora afferma che sceglierebbe un’unione doganale guidata da Mosca, con quasi l’80 per cento degli intervistati in tutta l’Ucraina meridionale che esprime il proprio sostegno all’adesione all’UE.

Il punto di partenza di questa trasformazione dell’opinione pubblica è stata l’invasione iniziale dell’Ucraina da parte della Russia all’inizio del 2014. L’occupazione russa della Crimea e la successiva invasione della regione del Donbass nell’Ucraina orientale otto anni fa hanno avuto un profondo impatto sull’opinione pubblica in tutta l’Ucraina meridionale e hanno portato molti a rivalutare le proprie opinioni sul ruolo dell’Ucraina in Europa e nel resto del mondo.

Il sostegno all’adesione all’UE è salito al 36% a settembre 2014 e ha raggiunto quasi il 50% all’inizio del 2015, dove sarebbe rimasto stabile fino all’invasione totale della Russia nel febbraio 2022. Nel frattempo, l’opzione dell’unione doganale è rimasta attraente per quasi un terzo dei residenti nell’Ucraina meridionale fino al 24 febbraio 2022. Tuttavia, questo supporto è quasi completamente svanito in seguito alla decisione di Putin di invadere.

Sulla questione più controversa di una possibile adesione alla NATO, gli intervistati nell’Ucraina meridionale erano fermamente contrari all’adesione all’alleanza quando l’IRI iniziò per la prima volta i sondaggi su questa questione. Tornando a marzo 2014, il 52% dei residenti dell’Ucraina meridionale si è opposto, con solo l’11% che ha dichiarato che avrebbe votato ‘sì’ in un referendum sull’adesione alla NATO. Quei numeri sono ora capovolti, con solo il sei percento che ha detto che voterebbe ‘no’ e il 66 percento che avrebbe votato a favore dell’adesione alla NATO.

Le tendenze evidenti in termini di adesione all’UE e alla NATO possono essere viste anche negli atteggiamenti in tutta l’Ucraina meridionale sul tema dei possibili colloqui di pace con la Russia. Alla domanda su quali concessioni sarebbero stati disposti a fare per porre fine alla guerra, la risposta più popolare con il 39% è stata ‘nessuna delle precedenti’. Sulla questione dei confini territoriali dell’Ucraina dopo la guerra, quasi il 70% degli intervistati nell’Ucraina meridionale ha dichiarato nel più recente sondaggio IRI che l’Ucraina del dopoguerra dovrebbe mantenere i suoi confini riconosciuti a livello internazionale nel 1991, compresa la Crimea e tutte le regioni dell’Ucraina continentale attualmente sotto il controllo russo occupazione.

Questi sono numeri forti da una regione che è stata precedentemente stereotipata come filo-russa. Sebbene ci siano stati numerosi collaboratori di spicco durante l’attuale invasione, l’umore generale sta chiaramente cambiando nella direzione opposta. In effetti, è straordinario vedere non solo l’ottimismo e la resilienza delle persone di questa regione, ma anche il loro deciso allontanamento dalla Russia e la visione imperiale di Vladimir Putin.

Se questo cambiamento di atteggiamento rimanga in atto nel dopoguerra è un’altra questione. Ci saranno inevitabilmente sfide legate al soddisfacimento delle aspettative una volta che le aree dell’Ucraina meridionale attualmente sotto l’occupazione russa saranno liberate. La comunità internazionale deve tenere al centro questa importante regione non solo nei giorni a venire, ma anche nei mesi e negli anni a venire. Per ora, sembra certamente che la decisione di Putin di invadere l’Ucraina gli si sia ritorta in modo spettacolare.

La versione originale di questo intervento è qui.