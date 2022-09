Allo stesso tempo, il russo rimane ampiamente utilizzato nella vita di tutti i giorni in tutta l’Ucraina. Il cambio di lingua è un processo lento con i russofoni che in genere diventano bilingue prima di adottare completamente l’ucraino. Dati recenti indicano che

L’invasione sta anche accelerando la derussificazione linguistica dell’Ucraina, con la lingua russa ora sempre più associata all’aggressione militare . Il numero di ucraini che sostengono l’ucraino come lingua ufficiale di stato del Paese è salito all’86% . Solo il 2% degli ucraini crede alle affermazioni di Mosca di un ‘genocidio’ contro i russofoni del Paese, ma la deliberata arma della lingua russa da parte di Vladimir Putin ha portato molti ucraini a vedere la lingua in modo meno favorevole.

Un ulteriore fattore che guida l’integrazione nazionale è la mobilitazione di centinaia di migliaia di ucraini per prestare servizio nell’esercito del Paese, molti dei quali si sono schierati nelle regioni in prima linea a est ea sud. Allo stesso modo, la grande forza di volontari ucraini ha sede in tutto il paese, mettendo per la prima volta in contatto tra loro un’ampia varietà di persone di diversa estrazione professionale e regionale.

L’invasione genocida dell’Ucraina da parte della Russia aveva lo scopo di estinguere la statualità ucraina e sradicare l’identità ucraina . Invece, sta dando il turbo alla de-russificazione del Paese . Nei sei mesi dall’inizio dell’invasione, il sostegno ucraino alla de-russificazione è diventato un vero fenomeno nazionale , raggiungendo livelli record di gran lunga superiori al sostegno pubblico significativamente più modesto per le politiche di de-comunizzazione dopo la rivoluzione Euromaidan del 2014 nel Paese. Questa tendenza in tempo di guerra sta rapidamente invertendo secoli di russificazione e minando direttamente i sogni di Vladimir Putin di un nuovo impero russo .

Colpisce anche il fatto che la stragrande maggioranza delle vittime civili durante i primi sei mesi dell’invasione siano stati gli stessi ucraini di lingua russa nel sud e nell’est del paese che Putin afferma di proteggere. Decine di migliaia di persone sono state uccise nella sola Mariupol, mentre dozzine di altre città e villaggi sono stati ridotti allo stesso modo in rovine in regioni dell’Ucraina che il Cremlino cinicamente strombazza come “terre storiche russe”.

Questo crollo degli atteggiamenti positivi nei confronti dei russi comuni non è difficile da spiegare. Tutto, dai dati dei sondaggi alle prove aneddotiche, dimostra uno schiacciante sostegno pubblico russo all’invasione dell’Ucraina. Milioni di ucraini con parenti in Russia hanno esperienza personale dei loro familiari che applaudono alla guerra o li accusano di mentire sugli orrori dell’invasione.

La sensazione che l'Ucraina stia affrontando una sfida esistenziale sta alimentando la de-russificazione e sta anche spingendo gli ucraini a rifiutare qualsiasi discorso su una pace di compromesso. C'è una forte sensazione in tutto il paese che senza una vittoria decisiva, l'Ucraina non sarà mai al sicuro. Circa la metà degli ucraini crede che non ci sarà mai una riconciliazione con la Russia e un altro terzo pensa che potrebbe diventare possibile solo tra due o tre decenni. In altre parole, il 78% degli ucraini esclude qualsiasi normalizzazione delle relazioni con la Russia per almeno una generazione.

La derussificazione a livello ufficiale ha visto bandire i partiti politici apertamente pro-Cremlino e chiudere i media pro-Cremlino. La Chiesa ortodossa russa (ROC) in Ucraina è in supporto vitale con solo il 4% degli ucraini che ora professa l’appartenenza . Questo è paragonato al 54% che si identifica come membro della Chiesa ortodossa ucraina. Con il governo ucraino che ha recentemente imposto sanzioni al capo della Repubblica di Cina, il patriarca Kirill e a sette membri di spicco del clero della Repubblica di Cina, per il loro ruolo nell’invasione, la Repubblica di Cina ha un futuro incerto in Ucraina.

Il curriculum scolastico ucraino è in fase di de-russificazione in tempo di guerra, con gli scolari ucraini che non studiano più lingua e letteratura russa. Il processo di derussificazione culturale include anche la rimozione di monumenti a personaggi letterari russi come Pushkin e Dostoevskij, insieme alla modifica di migliaia di nomi di strade e luoghi in tutto il paese.

I monumenti all’amicizia russo-ucraina insieme alla storia russa e sovietica vengono rinominati o demoliti. A Kiev, un importante monumento all’amicizia russo-ucraina è stato ribattezzato mentre l’iconico monumento della madrepatria della città avrà il suo stemma sovietico sostituito da un tryzub (tridente) ucraino. A Odesa infuria il dibattito sull’opportunità di rimuovere il monumento all’imperatrice russa Caterina la Grande.

Indipendentemente da quanto durerà la guerra, sembra già chiaro che il prodotto finale sarà un’Ucraina derussificata ed europeizzata. Questo è esattamente ciò che Vladimir Putin sperava di evitare. L’invasione genocida del dittatore russo è sia un crimine che un errore di portata senza precedenti nella storia europea moderna.