L’’interesse nazionale’ non vale una modifica della Costituzione

Confesso che non ricordo come e quando, ma è solo colpa mia, confesso, dico, che devo essermi iscritto ad una associazione ‘culturale’ dal nome molto interessante e, per me, intrigante: «Coordinamento per la democrazia costituzionale», ma non ricordo quando. Non mi ero posto il problema del nome un po’ curioso perché la democrazia è democrazia e quella costituzionale cosa sarà mai?

Ma so anche che spesso i ‘nomi’ si danno perché una parola magari suscita un interesse … nell’epoca di Google, questo lo fanno tutti … lo ho fatto anche io in una piccolissima cosa che ho contribuito a creare, dove un paio di ‘parole di moda’ non mancano.

Poco male. L’importante sono lo scopo, e i metodi. Forse, vedete quanti forse, ho addirittura all’inizio, nasce nel 2020 quindi non proprio un secolo fa, dato un contributo. Mi sembrava interessante più che altro, come spesso accade, perchè i proponenti o almeno il principale proponente è persona che stimo come giurista, prima ancora che come persona e come sincero democratico. Se ben capisco, l’associazione parte col proposito di combattere le numerose proposte in materia di autonomia delle Regioni, che, è un dato oggettivo, stanno facendo danni enormi alla struttura istituzionale, e quindi amministrativa, del nostro stato. Basta pensare ai pasticci del Covid e allo stato comatoso della sanità, della cosiddetta digitalizzazione che ci fa vivere in pratica nell’ottocento, ma con i cellulari del 3000, ecc.!

Suscita interesse, dunque, l’intenzione e anche voglia di partecipazione. Ma dell’associazione, sempre colpa mia forse non so, non ho saputo più nulla fino al 14.1.2023, quando ricevo un mail con una proposta, tra l’altro, di riforma costituzionale sulle autonomie.

A rischio di trasformare Lindro.it nel mio confessore speciale, confesso anche che quando sento proposte di riforma costituzionale a me si rizzano le orecchie come a un cavallo, magari non di razza, imbizzarrito. E per due serissimi motivi.

Uno: la nostra Costituzione, sia o meno tra le più belle del mondo (e lo è) è scritta in una maniera magnifica, sia letterariamente che giuridicamente parlando e quindi ogni volta che qualcuno cerca di metterci le mani, bene che vada, scrive cose incomprensibili, confuse, di pesante grammatica e pesantissima sintassi e, per di più, giuridicamente talvolta esilaranti se non si trattasse della nostra Costituzione. Pensate a quel pasticcio inverecondo del Titolo V, modificato e scritto nottetempo da oscuri personaggi per vincere le elezioni contro la Lega, e infatti perderle regolarmente. Ma non mi addentro: continuo ancora oggi, nelle serate di pioggia, a rileggermi quel ‘capolavoro’ dell’art. 81 dove il primo comma recita: «Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico». I contabili dicono ‘entrate e uscite’, secondo Monti (e Napolitano) invece no, esiste la figura delle spese a complicare le cose. Quanto al fatto che lo Stato tiene conto della situazione economica … c’era bisogno di dirlo? Certo, in genere non lo fa, ma allora bel successo. Mah, ma sorvoliamo.

Due, e molto più importante, chiedo mille scuse al prof. Villone che certo lo sa ma lo dico per tanti altri, la nostra Costituzione viene scritta ed entra in vigore in contemporanea con uno dei documenti più importanti della storia recente dell’umanità, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata dalla Assemblea Generale delle NU, una istituzione, a leggere i quotidiani commenti di certa nostra politica, che appare una accolita di banditi di strada maestra, delinquenti incalliti, e massacratori di bambini. Calmi, ora vi spiego il perché.

Perché prima, mi tocca di rilevare un altro importante particolare, ben noto ai costituenti dell’epoca (non so a quelli di oggi) e cioè che la nostra Costituzione viene scritta subito dopo (diciamo pure insieme) allo Statuto delle NU, dove, all’art. 1.2, si parla, ad esempio, della legittima pretesa (diritto, per intenderci) dei popoli alla autodeterminazione, nel quadro della ‘eguaglianza dei diritti dei popoli’, si parla (art. 2.4) di un divieto dell’uso della forza benché non assoluto checché ne dicano certi politologi della Domenica, all’art. 1.3 si parla dell’obbligo del rispetto dei diritti dell’uomo anche economici, e, dulcis in fundo, all’art. 103 si dice chiaro che la Carta delle NU prevale su qualunque altra norma contrattuale internazionale, cosa che letta (come dicono i nostri raffinati politici e giornalisti, per lo più non sapendo che dicono) in ‘combinato disposto’ con gli articoli 2.2 e 2.6 (rivoluzionario, che impone il rispetto dello Statuto anche agli stati non membri!) significa che le disposizioni e quindi le norme derivanti dalla Carta, prevalgono su tutto, a cominciare, come ovvio dalle eventuali norme interne difformi.

E infatti i nostri costituenti che ti fanno? Solo alcuni esempi: ti piazzano lì l’art. 2 Costituzione dove si afferma: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»: li riconosce perché già ci sono e per di più hanno appena finito di scriverli e, anzi, si accingono a riscriverli meglio nella Comunità internazionale, con i famosi “Patti” del 1966. Li ha scritti quella accolita di delinquenti che siedono nell’aula della AG delle NU! Altro che riferimenti al diritto naturale: ve lo immaginate Togliatti che parla di diritto naturale, suvvia! Ma poi (guarda caso in perfetta coincidenza con il testo che sarà della Costituzione tedesca) scrivono l’art. 10 in cui si dice esplicitamente che il diritto internazionale (generale, cioè il più importante, ma indirettamente anche quello contrattuale, poi in un raro momento di lucidità ribadito all’art. 117 primo comma) prevale sul diritto interno (quindi anche su quello costituzionale, questo è semplicemente evidente) e che l’Italia può addirittura rinunciare a pezzi (cosa mai ben capita dai non giuristi) della propria sovranità (insomma, autonomia) per contribuire alla pace eccetera. Ricordo, sull’art. 10, la bella discussione tra il ‘grande’ Togliatti e un giovanissimo Perassi che, credo in piedi ma nettissimo, gli ‘spiega’ perché l’art. 10 e … Togliatti, forse inchinandosi lievemente (io li immagino così) dire ‘hai ragione, mi hai convinto’, parola poi cancellata dal vocabolario politico italiano.

Bene, e questi riformatori che ti fanno? Senza manco molto sottolinearlo “buttano lì, un nuovo testo, ovviamente verboso e pasticciato di art. 117 comma unico in cui, lasciano la prima frase, ma scrivono, a seguire: «La legge dello Stato può disporre nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva, comprese le materie disciplinate con legge regionale in attuazione dell’art. 116, terzo comma, quando lo richiede la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale. La legge regionale non può in alcun caso porsi in contrasto con l’interesse nazionale». Sorvoliamo sui congiuntivi, ma chiaro, no? Mah, cerco di capire: in altre parole, lo stato può legiferare, sia pure detto con grande complicazione semantica, in maniera difforme anche dal diritto internazionale. Ora non voglio dire che questo sovvertimento sia proprio chiarissimo nella proposta e certamente non è nella mente dei riformatori costituzionali, ma sta in fatto che lo spiegano con una frase di una ambiguità devastante, che conferma il dubbio: «La modifica proposta introduce nel primo comma una clausola di supremazia della legge statale finalizzata alla tutela dell’interesse nazionale e dell’unità giuridica ed economica della Repubblica»: supremazia dell’interesse nazionale su ciò di cui si parla nella prima frase e cioè sul diritto internazionale.

Ripeto ancora una volta: ho stima per i proponenti, voglio credere che non abbiano idee ‘sovraniste’ o suprematiste o roba del genere, anche se oggi al Governo non abbiamo Togliatti né Perassi né Andreotti (va’) ma la Meloni e Salvini.

Voglio dire cari Colleghi, perdonatemi anche le ironie fin qui, ma: se una seconda frase si aggiunge ad una prima in cui si dice che lo stato e le regioni legiferano nel rispetto del diritto internazionale, e poi si aggiunge un’altra frase dove si precisa che, comunque, l’interesse nazionale, prevale, si dice esattamente che l’interesse nazionale (espressione già di per sé molto ambigua, in un Paese che non dovrebbe essere nazionalista) prevale sul … diritto internazionale. No?

Per di più la seconda e la terza frase, sono troppo arzigogolate per essere chiare. E ancora, che vuol dire che le Regioni non possono legiferare contro l’interesse nazionale? Chi lo definisce quell’interesse: la frase precedente che fa un oscuro riferimento all’art. 116 ma inizia dicendo che deroga alla prima?

Ma poi, si lascia intendere che lo stato possa, di fatto o di diritto, definire ‘l’interesse nazionale’ in assoluto … e se esso ‘si trovasse in contrasto’ con il diritto internazionale? Per di più in un momento, lo sanno bene gli addetti ai lavori, in cui, Salvini e Meloni a parte, la stessa Corte Costituzionale scalpita molto nell’applicazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e guarda di mal occhio l’introduzione del protocollo 16 e del relativo ‘procedimento pregiudiziale’, come viene, con qualche polemica, definito.

Lo ripeto ancora una volta: mettere le mani nella Costituzione è difficile e pericoloso e mettersi a parlare di ‘supremazia’ della legge volta a tutelare ‘l’interesse nazionale’ è a dir poco rischioso. E quando qualcuno dirà che è ‘interesse nazionale’ partecipare ad una guerra, o è interesse nazionale difendere solo alla luce della nostra Costituzione i diritti dell’uomo e quindi cacciare a calci nel sedere i migranti, che come ho scritto mille volte sono ‘difesi’ proprio dal diritto internazionale che prevale sul diritto interno, come si farà a rispondere che non è così … che non sarà così … magari Meloni presidenziante?

Per favore: l’obiettivo è sacrosanto, ma così si rischia di minare ancora di più un già claudicante sistema, attaccato dall’autonomia (paragonabile sempre di più ad una secessione) e da una proposta di presidenzialismo deteriore e ‘nazionale’.

Steve Bannon è già tra noi, a quando Donald Trump?