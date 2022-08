È molto probabile che un regime di prezzi elevati del petrolio persista nel medio termine (cioè nei prossimi anni) con sanzioni ancora più severe sulla fornitura di petrolio, carbone e prodotti petroliferi russi. Ugualmente colpita dalla guerra è la produzione e la fornitura di grano, mais, orzo e olio commestibile dall’Ucraina. Una prospettiva a lungo termine sulla guerra indica che la sicurezza energetica e quella alimentare saranno pesantemente influenzate dal prolungamento del conflitto russo-ucraino e da qualsiasi ricaduta in altri territori europei. Nella regione indo-pacifica, lo scoppio delle ostilità è imminente a causa dell’aumento delle tensioni tra Cina e Stati Uniti e i suoi alleati su Iran, Taiwan e le isole contese del Mar Cinese Meridionale. La presenza di oltre un milione di cittadini del Myanmar sfollati con la forza nei campi profughi lungo le aree costiere del Bangladesh acuisce le tensioni nella regione, aumentando le possibilità di incursioni e ribellioni transfrontaliere. Uno scoppio di ostilità tra i litorali del Golfo del Bengala lascia aperta la possibilità di attirare forze navali esterne in una conflagrazione regionale.

La maggior parte delle economie a basso e medio reddito dipendenti dall’importazione di combustibili fossili e cibo è ugualmente preoccupata per gli impatti negativi dei cambiamenti climatici, la migrazione da disastri naturali e causati dall’uomo e il ripetersi della pandemia.

Le economie dipendenti dalle importazioni si trovano ad affrontare una crisi imminente a causa della recessione economica e finanziaria dovuta al prezzo elevato dell’energia, delle materie prime e dei beni di prima necessità. Molti prevedono che i prezzi elevati del petrolio persisteranno nell’orizzonte a lungo termine a causa della complessità della guerra in Ucraina. Una soluzione diplomatica per porre fine al conflitto appare sfuggente e inverosimile in assenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione. Uno scenario molto probabile suggerisce una guerra prolungata contro l’occupazione russa, interrompendo la fornitura di cereali ucraini e petrolio russo. A breve, si profila all’orizzonte la minaccia di un attacco israeliano agli impianti nucleari iraniani e la guerra russo-ucraina che si estende alla vicina Polonia, Lituania e/o Moldova.

Gli analisti attribuiscono il regime dei prezzi elevati a un insieme diversificato di fattori. I bassi prezzi del petrolio hanno prevalso all’inizio e alla metà del 2020, a causa della depressione della domanda e dei livelli di produzione inferiori durante la pandemia. Nell’aprile del 2020, i prezzi del petrolio sono crollati a 16,34 dollari al barile a causa del calo della domanda di energia a causa dell’interruzione dell’attività economica e industriale in molte delle economie europee e asiatiche duramente colpite dalla pandemia. La bassa produzione di petrolio durante la pandemia ha causato una carenza di offerta che ha portato a un aumento del prezzo della merce. Un’impennata della domanda si è verificata da maggio 2020 ad agosto, con i prezzi del petrolio leggermente oscillanti al di sotto o al di sopra della fascia di $ 40-47. In ottobre i prezzi sono scesi a $ 40 e hanno iniziato a salire costantemente, raggiungendo un picco di $ 68 al barile nel febbraio del 2021. I prezzi del petrolio sono rimasti elevati e sono saliti a $ 88,33 al barile nell’ottobre del 2021. La domanda di energia ha iniziato a crescere nell’ultima parte del 2021 poiché molti paesi hanno revocato le restrizioni ai viaggi e hanno posto fine ai blocchi mentre la pandemia è svanita e una ripresa economica ha preso slancio. I prezzi del petrolio sono crollati di nuovo a $ 69 al barile entro la fine di novembre 2021 e hanno iniziato a salire bruscamente verso l’alto fino a un picco di $ 117 al barile intorno alla metà di giugno 2022. I prezzi hanno raggiunto il picco più recente di $ 122 il 10 giugno, a causa di fattori geopolitici le tensioni della guerra in Ucraina e la conseguente ampia disparità tra domanda e offerta.

Gli analisti dell’Economy Forecast Agency (EFA) prevedono il prezzo per la seconda metà dell’anno a una media di $ 114 dollari al barile. Il prezzo medio del petrolio per il 2023 dovrebbe salire a 146 dollari al barile, da un minimo di 124 dollari a febbraio a un picco di 183,4 dollari al barile a dicembre. La previsione per la prima metà del 2024 è ancora più alta con una media di 185,94 dollari al barile, per raggiungere i 200 dollari nella seconda metà dell’anno. Nel 2024 si prevede che il prezzo più basso del petrolio prevarrà intorno ai 181,73 dollari al barile ad aprile, salendo a un picco di 219,73 dollari al barile ad agosto. Nel 2025, il prezzo medio previsto è di $ 193,31 al barile e nel 2026 la media prevista è di $ 191,43.

Nello scenario ad alto rischio e basso rendimento, i cambiamenti climatici e i rischi geopolitici sono ugualmente pericolosi per la stabilità nazionale e regionale. La probabilità di inondazione delle aree costiere è altamente probabile, il che rischia di creare un gran numero di sfollati interni (IDP). La riabilitazione e il trasferimento degli sfollati interni (rifugiati climatici) rappresenta un onere aggiuntivo per i governi che hanno difficoltà a far fronte ai prezzi più elevati dell’energia, delle materie prime e dei beni di prima necessità. La sicurezza alimentare, in particolare, è una questione critica per le nazioni dotate di una grande popolazione. Gli input agricoli come fertilizzanti e diesel scarseggiano e si prevede che prevarrà una tendenza al ribasso per il resto di quest’anno e la maggior parte del 2023. La carenza di approvvigionamento di fattori di produzione agricoli ridurrà la produzione agricola complessiva e di conseguenza aumenterà la domanda di prodotti alimentari importati cereali e commestibili.

La sicurezza alimentare sta peggiorando di giorno in giorno con la guerra in Ucraina che mette a rischio le popolazioni delle nazioni a basso e medio reddito. Le agenzie delle Nazioni Unite come il Programma alimentare mondiale (WFP) hanno lanciato l’allarme sulla carenza di approvvigionamento alimentare, avvertendo i governi di un’imminente carestia in quelle economie in via di sviluppo che dipendono eccessivamente dai cereali e dai prodotti commestibili importati. Ucraina e Russia forniscono quasi il 30 per cento del grano mondiale. Egitto, Turchia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Albania, Mongolia, Nicaragua, Benin e Congo (Brazzaville) sono le principali destinazioni per il grano proveniente da Ucraina e Russia. I principali produttori di grano nel mondo includono Stati Uniti, India, Russia, Ucraina, Cina, Australia, Argentina, Canada, Turchia e Pakistan. I principali produttori hanno ridotto la fornitura di grano ai mercati internazionali: l’India ha imposto il divieto di esportazione del grano per garantire la sicurezza alimentare sulla scia dei prezzi elevati causati dalla guerra russo-ucraina; La Cina, il più grande produttore di grano che rappresenta il 17,5 per cento della produzione mondiale, conserva tutta la sua produzione per il consumo interno; Il grano russo è stato ridotto a causa delle sanzioni degli Stati Uniti e dell’UE; e il grano dall’Ucraina è arenato a causa del blocco del Mar Nero da parte della flottiglia russa. Nel complesso, quasi il 37% della produzione mondiale totale di grano prodotto in Cina, Russia, India e Ucraina viene tenuto fuori dai mercati globali.

Le Nazioni Unite e la Turchia sono impegnate nel processo di ricerca di una soluzione per l’esportazione di grano dall’Ucraina. La creazione di un corridoio sicuro per l’estrazione dei cereali da Odessa da parte dell’alleanza occidentale con l’assistenza di affiliati e partner – come la Turchia e le coste del Mar Nero – ha fatto emergere un po’ di ottimismo sulla sicurezza alimentare in mezzo a difficoltà schiaccianti. È urgentemente necessario un corridoio sicuro a beneficio della ‘sicurezza alimentare’ per garantire la fornitura di cibo alle popolazioni affamate del mondo. Politicamente, l’Occidente è pronto a raccogliere il sostegno del Sud del mondo nella sua rivalità con le potenze anti-status quo (Iran, Russia, Cina, ecc.).

L’Economist Intelligence Unit (EIU), nel suo Global Outlook on Food Insecurity, stima che il prezzo del grano aumenterà del 40%. Si stima che circa 570 milioni di persone che vivono in Medio Oriente, Asia e Africa siano vulnerabili a causa della scarsità del grano. Secondo le Nazioni Unite, Egitto, Turchia e Bangladesh dipendono dalla fornitura di grano dalla Russia e dall’Ucraina fino al 60% del loro fabbisogno e ciascuno potrebbe dover passare attraverso un po’ di tensione fino alla fine del conflitto. Paesi in crisi come Yemen, Siria, Etiopia e Afghanistan, che dipendono tutti dagli aiuti alimentari, rimangono altamente vulnerabili a una grave crisi umanitaria.

La Russia è il più grande fornitore mondiale di fertilizzanti chimici. Si prevede che la fornitura limitata di fertilizzanti chimici avrà un impatto sulla produttività agricola a breve termine (2022–23/24). Ecuador e Uruguay in America Latina; Messico in Nord America; Mongolia, Azerbaigian e Kazakistan in Asia centrale; Finlandia, Moldova, Serbia, Estonia, Lettonia, Albania e Bielorussia in Europa; Togo, Benin, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Sud Africa e Senegal in Africa: tutti questi paesi dipendono dalla fornitura di fertilizzanti dalla Russia e dall’Ucraina per oltre il 50% del loro fabbisogno. USA, Regno Unito, Irlanda, Germania, Francia in Europa; Brasile, Perù, Paraguay in Sud America; Namibia, Zimbabwe, Repubblica Democratica del Congo (RDC) in Africa dipendono dai fertilizzanti russi e ucraini per il 25-50% del loro fabbisogno.

Le argomentazioni a favore dell’accorciamento della durata della guerra russo-ucraina si basano su una soluzione negoziata della crisi. Tuttavia, la maggior parte degli osservatori è scettica su tali possibilità a causa della posizione inflessibile dei leader russi e ucraini riguardo a qualsiasi tipo di compromesso. Il contraccolpo economico che le nazioni europee devono affrontare a causa delle sanzioni sul petrolio russo e delle restrizioni all’approvvigionamento di gas russo può essere un argomento convincente per concludere la guerra. Il Presidente Putin non cederà alle pressioni sull’economia russa a causa delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti, dall’UE e dai partner dell’alleanza. Il successo degli ucraini sul campo di battaglia potrebbe nel tempo essere in grado di esercitare una pressione sufficiente su Mosca per arrivare al tavolo, tuttavia, le possibilità rimangono scarse.