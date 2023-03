L’innovazione tecnologica aiuta l’Ucraina contro la potenza militare della Russia

Da più di un anno l’Ucraina combatte per la propria vita contro una superpotenza militare che gode di enormi vantaggi in termini di finanziamenti, armi e manodopera. Una delle poche aree in cui l’Ucraina è riuscita a rimanere costantemente davanti alla Russia è nell’uso di tecnologie militari innovative.

L’Ucraina di oggi è spesso descritta come un banco di prova per nuove tecnologie militari, ma è importante sottolineare che gli ucraini partecipano attivamente a questo processo e in molti casi sono all’avanguardia con nuove innovazioni. La portata dell’invasione della Russia e l’intensità dei combattimenti significano che i concetti possono spesso passare dal tavolo da disegno al campo di battaglia nel giro di mesi o talvolta persino di giorni. Fortunatamente, l’Ucraina ha il talento tecnologico e la flessibilità per sfruttare al meglio queste condizioni.

Con la guerra che sta entrando nel suo secondo anno, è chiaro che la tecnologia militare offre le migliori soluzioni alle minacce create dall’invasione della Russia. Dopotutto, il successo nella guerra moderna dipende principalmente dai dati e dalla tecnologia, non dal numero di carri armati degli anni ’60 che puoi schierare o dalla tua volontà di usare la fanteria come carne da macello.

I preparativi russi per l’attuale invasione su vasta scala dell’Ucraina sono in corso da gran parte degli ultimi due decenni e si sono concentrati sul pensiero militare tradizionale con un’enfasi su armature, artiglieria e potenza aerea. Al contrario, l’esercito ucraino in rapida modernizzazione ha compiuto un salto tecnologico in meno di dodici mesi. Dall’inizio dell’invasione, l’Ucraina ha dimostrato una prontezza all’innovazione che l’esercito russo più conservatore semplicemente non può eguagliare.

Le armi moderne fornite dai partner internazionali dell’Ucraina hanno svolto un ruolo cruciale nelle vittorie sul campo di battaglia dell’esercito ucraino durante il primo anno di guerra. Allo stesso modo, anche i Paesi occidentali hanno sostenuto l’Ucraina con una gamma di soluzioni tecnologiche e assistenza. E gli ucraini hanno ripetutamente dimostrato la loro capacità di sviluppare e adattare nuove tecnologie adatte alle circostanze specifiche dell’invasione russa in corso. L’Ucraina ha usato di tutto, dai droni e immagini satellitari all’intelligenza artificiale e agli strumenti di consapevolezza situazionale per infliggere il massimo danno alle forze russe preservando la vita del personale di servizio e dei civili ucraini.

I droni meritano un’attenzione speciale in quanto i più grandi rivoluzionari della guerra della Russia in Ucraina. Grazie all’uso diffuso e abile dei droni da ricognizione aerea, l’esercito ucraino è stato in grado di monitorare vaste aree di prima linea e coordinare l’artiglieria. Nel frattempo, i droni d’attacco hanno permesso di colpire direttamente le posizioni nemiche.

Il ruolo fondamentale dei droni sul campo di battaglia ha contribuito ad alimentare un boom della produzione interna in tempo di guerra. Negli ultimi sei mesi, il numero di aziende ucraine che producono UAV è aumentato di oltre cinque volte. Questa espansione continuerà. L’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina si sta rapidamente evolvendo nella prima guerra di robot al mondo. Per vincere, l’Ucraina ha bisogno di grandi quantità di droni in ogni categoria immaginabile.

Questo aiuta a spiegare il pensiero alla base della decisione di lanciare l’iniziativa Army of Drones. Questo progetto congiunto nell’ambito della piattaforma di raccolta fondi UNITED24 coinvolge lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, il Servizio statale per le comunicazioni speciali e il Ministero della trasformazione digitale. Nell’arco di sei mesi, l’iniziativa Army of Drones ha portato all’acquisizione di oltre 1.700 droni per un valore di decine di milioni di dollari. Ciò è stato possibile grazie alle donazioni di privati ​​e aziende in 76 paesi.

L’Ucraina sta attualmente sviluppando i propri nuovi tipi di droni per affrontare le sfide dell’invasione russa. Ad esempio, l’Ucraina sta producendo nuovi tipi di droni navali per aiutare il Paese a proteggersi dai frequenti attacchi missilistici lanciati dalle navi da guerra russe. Gli innovatori tecnologici ucraini stanno facendo progressi significativi nello sviluppo di droni marittimi che costano centinaia di migliaia di dollari e possono potenzialmente prendere di mira e scoraggiare o disabilitare navi da guerra che costano molti milioni.

Gli specialisti IT ucraini stanno creando prodotti software per migliorare le prestazioni in tempo di guerra delle forze armate del Paese. Un buon esempio è Delta, un sistema completo di consapevolezza situazionale sviluppato dal Centro per l’innovazione all’interno del Ministero della difesa ucraino. Questo strumento potrebbe essere meglio descritto come “Google maps for the military”. Fornisce viste in tempo reale del campo di battaglia in linea con gli standard della NATO integrando dati provenienti da una varietà di fonti tra cui ricognizioni aeree, immagini satellitari e filmati di droni. Tali sistemi consentono all’esercito ucraino di diventare sempre più basato sui dati. Ciò consente ai comandanti ucraini di adattarsi rapidamente alle circostanze e cambiare tattica se necessario. Il sistema salva vite e munizioni, evidenziando le potenziali opportunità da sfruttare per l’Ucraina. Questo approccio ha già dimostrato la sua efficacia nella difesa di Kyiv e durante le riuscite controffensive per liberare Kharkiv Oblast e Kherson. L’Ucraina ha anche lanciato uno speciale chatbot che consente ai membri del pubblico di riferire sui movimenti delle truppe nemiche e dell’hardware militare. Integrato nell’app Diia ampiamente utilizzata, questo strumento ha attirato oltre 460.000 utenti ucraini. I rapporti che forniscono hanno contribuito a distruggere dozzine di postazioni militari russe insieme a carri armati e artiglieria. Oltre a sviluppare le proprie tecnologie militari, l’Ucraina si è anche dimostrata estremamente abile nel prendere le soluzioni tecnologiche esistenti e adattarle alle condizioni del tempo di guerra. Un esempio importante è Starlink, che ha cambiato il corso della guerra ed è diventato parte dell’infrastruttura critica dell’Ucraina. La comunicazione satellitare è uno dei vantaggi competitivi dell’Ucraina, poiché fornisce connessioni in prima linea e in tutte le regioni liberate del Paese, funzionando anche durante i blackout. Dall’inizio dell’invasione russa, l’Ucraina ha ricevuto oltre 30.000 terminali Starlink. L’uso efficace delle tecnologie militari da parte dell’Ucraina ha portato alcuni osservatori a suggerire che il paese potrebbe diventare un ‘secondo Israele’. Questo è un paragone lusinghiero, ma in realtà l’Ucraina ha probabilmente un potenziale ancora maggiore. Nei prossimi anni, l’Ucraina è sulla buona strada per diventare una nazione con soluzioni tecnologiche militari di alto livello. Sono già state prese decisioni cruciali che impongono l’Ucraina su questa traiettoria. Nel 2023, gli sforzi si concentreranno sullo sviluppo di un ecosistema tecnologico militare con un vivace settore delle startup e una forte componente di ricerca e sviluppo. Esistono già chiare indicazioni di progresso, come la recente creazione di battaglioni di droni d’attacco all’interno delle forze armate ucraine. La guerra scatenata dalla Russia nel febbraio 2022 è ormai entrata nel suo secondo anno. Putin si aspettava una facile vittoria. Invece, la sua incerta invasione ha messo in luce l’incredibile coraggio dell’Ucraina, mostrando anche la sofisticatezza tecnologica del Paese. Gli ucraini hanno dimostrato la loro capacità di sconfiggere uno degli eserciti più potenti del mondo usando una combinazione di puro coraggio e innovazione moderna. Questo straordinario successo offre lezioni per la strategia militare e la politica di sicurezza che saranno studiate nei decenni a venire.

La versione originale di questo intervento è qui.