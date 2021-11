L’industria della marijuana non è mai stata così piena di formati di prodotti a base di cannabis– Ma come raggiungere in modo preciso e puntuale il proprio cliente potenziale, come fidelizzare il proprio cliente abituale? Queste sono le nuove sfide che si aprono davanti al management del CBD in ogni angolo del Pianeta. Le riflessioni del contesto produttivo statunitense. Le vendite di cannabis per uso adulto negli Stati occidentali non sono state in grado di mantenere il ritmo che ha portato a una crescita eccezionale nel 2020, con vendite estive poco brillanti che mostrano un calo della crescita rispetto all’anno precedente. Entra nell’equivalente principiante dell’industria della marijuana: il “ganjier“, che, come un sommelier, è un professionista certificato addestrato per guidare i clienti al dettaglio al giusto pre-roll o commestibile. Secondo un recente sondaggio, più di un giovane adulto su cinque che soffre di dolore cronico afferma di utilizzare cannabis e/o olio di CBD per gestirlo. Il Governo della Nuova Zelanda sta puntando quasi 760.000 Dollari neozelandesi verso un programma che cerca di stabilire pratiche di coltivazione della cannabis medica basate sull’evidenza scientifica.

Stati Uniti

L’educazione sulla cannabis, i dati demografici e la familiarità con il prodotto sono tutti fattori che aiutano a conquistare gli acquirenti

L’industria della marijuana non è mai stata così piena di formati di prodotti a base di cannabis: fiori, cartucce per vaporizzatori, concentrati, edibili e bevande infuse, nonché topici, tinture, capsule e altre offerte.

Per i dirigenti della marijuana, queste scelte presentano opportunità e sfide che possono essere affrontate al meglio comprendendo ciò che i consumatori vogliono dai loro prodotti a base di cannabis. Rispondere a questa domanda è particolarmente difficile perché i consumatori di marijuana sono così vari –diversi generi, gruppi di età e classi di reddito, per iniziare– e i loro obiettivi per il consumo di cannabis possono essere molto diversi. Tuttavia, i dati di vendita e le prove aneddotiche rivelano tendenze a livello nazionale, sebbene vi siano alcune variazioni per regione e negozio.

Ad esempio, il fiore rimane il formato di prodotto n. 1, sebbene la sua quota di mercato sia diminuita nel tempo man mano che diversi formati sono diventati disponibili e i consumatori sono diventati più aperti a provarli. Il fiore è in genere seguito da cartucce per vaporizzatori, concentrati, edibili e bevande infuse, quindi topici e altri prodotti.

Ciò che spinge i consumatori ad acquistare determinati prodotti a base di cannabis dipende principalmente dall’individuo, dagli obiettivi di ciascun cliente e dal livello di esperienza con la cannabis. I dirigenti del dispensario citano molteplici fattori che giocano nella decisione, tra cui:

• Potenza.

• Effetto.

• Terpeni e cannabinoidi secondari.

• Familiarità.

• Prezzo

• Facilità d’uso e convenienza.

• Metodi di estrazione.

• Aroma e gusto.

Alcuni di questi attributi sono importanti in tutte le nicchie di prodotto, come potenza e prezzo, mentre altri suscitano maggiore interesse verso prodotti specifici. Ad esempio, la “familiarità” ha svolto un ruolo significativo nell’indurre i consumatori di cannabis nuovi o di ritorno a fiorire, edibili e bevande infuse, ma meno con i concentrati. “Facilità e convenienza”, nel frattempo, ha contribuito a promuovere le vendite di cartucce pre-roll e vape, ma non erano caratteristiche ricercate dai consumatori di fiori, concentrati e altri formati.

Marea di tendenze

«Sono diventati molto più sofisticati», ha detto Ann DeMarco, direttore generale di Highland Health, un negozio di marijuana ricreativa a Trinidad, in Colorado, dei consumatori di cannabis. “Ora ci sono così tante informazioni disponibili per i consumatori che arrivano già con molta conoscenza. I consumatori diventano più sofisticati più rapidamente rispetto a qualche anno fa perché i budtender sono meglio istruiti sui prodotti rispetto a prima e possono trasmettere questa conoscenza ai consumatori.

«Da otto a 10 anni fa, dovevi cercare, cercare e cercare per trovare informazioni affidabili e accurate».

Ora, ha osservato DeMarco, «abbiamo consumatori che vengono a raccontarci prodotti di cui non abbiamo sentito parlare. Ci chiedono dei metodi di estrazione o se portiamo gli edibili con la nuova nanotecnologia ad azione rapida».

Per vedere il pacchetto completo di copertine inclusi grafici e grafici, visita “What Consumers Want” nella versione digitale di MJBizMagazine.

Stati Uniti

Le vendite di cannabis per uso adulto subiscono una contrazione dal 2020 dopo un’estate poco brillante

Le vendite di cannabis per uso adulto negli Stati occidentali non sono state in grado di mantenere il ritmo che ha portato a una crescita eccezionale nel 2020, con vendite estive poco brillanti che mostrano un calo della crescita rispetto all’anno precedente.

Se il 2020 fosse un anno normale, potrebbe esserci motivo di preoccupazione, ma non lo era.

Le vendite di marijuana in California, Colorado, Nevada, Oregon e Washington sono cresciute del 39,2% nel 2020 poiché i consumatori hanno reagito alla nuova realtà della pandemia di COVID-19 e i rivenditori di cannabis sono stati ritenuti essenziali in gran parte del Paese.

Ma l’analisi dei dati di vendita degli Stati e di Headset, una società di analisi con sede a Seattle, mostrano che la crescita del 2020 in cinque Stati occidentali ha iniziato a diminuire dopo maggio di quest’anno.

La crescita totale di questi cinque stati è diminuita del 13,7% rispetto allo stesso periodo di tempo del 2020.

Uno sguardo a come sta andando ogni Stato nel 2021:

La California ha registrato un’incredibile crescita del 57,5% dal 2019 al 2020. Da allora, la crescita delle vendite per uso adulto nello stato è diminuita del 16,1% fino a ottobre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020.

Anche la crescita mese su mese è stata abissale, con solo marzo e luglio che mostrano aumenti, molto probabilmente segni di buone vendite natalizie che portano al 4/20 e al Giorno dell’Indipendenza.

I consumatori di solito fanno acquisti con largo anticipo rispetto al 20/4, la festa non ufficiale della marijuana. I numeri sono stati probabilmente anche tamponati dalle vendite deboli di febbraio.

Le vendite per adulti in Colorado sono cresciute del 24% tra il 2019 e il 2020.

Ma quella crescita ha invertito la rotta nel 2021, scendendo del 9,9% ad agosto rispetto ai numeri del 2020 dello stesso periodo. Come in altri Stati, marzo e luglio sono stati i momenti salienti dell’anno.

La dipendenza del Nevada dal turismo ha mitigato la sua crescita complessiva dal 2019 al 2020, prima che lo stato riaprisse i casinò nel giugno 2020. Le vendite di marijuana per uso adulto hanno guadagnato solo il 13% dal 2019 al 2020.

Mentre le cose sembrano migliorare con l’apertura di grandi convention, come MJBizCon a ottobre, le vendite di marijuana ricreativa in Nevada sono diminuite del 22,2% se si confrontano il 2020 con il 2021 fino a settembre.

Le vendite ricreative dell’Oregon sono cresciute del 37,8% dal 2019 al 2020, ma sono diminuite dell’11,1% se si confrontano gli stessi periodi dal 2020 al 2021.

Le vendite hanno iniziato a diminuire a maggio, con marzo e luglio gli unici mesi che hanno visto una crescita rispetto ai mesi precedenti.

La crescita delle vendite di marijuana per uso adulto per lo stato di Washington ha superato il 28% dal 2019 al 2020.

E con solo un calo del 4,8% delle vendite da mesi comparabili nel 2020 al 2021, lo Stato non ha registrato un calo tanto quanto altri Stati.

I modelli di vendita erano simili a quelli di altri Stati, con cali iniziati subito prima dell’estate di maggio.

Stati Uniti

Le società della marijuana si rivolgono alla formazione, ruoli da sommelier per arginare il turn over dei dipendenti

I ristoranti raffinati impiegano sommelier che possono dire ai commensali la bottiglia giusta da abbinare, ad esempio, all’anatra arrosto o alla pasta.

Entra nell’equivalente principiante dell’industria della marijuana: il “ganjier“, che, come un sommelier, è un professionista certificato addestrato per guidare i clienti al dettaglio al giusto pre-roll o commestibile.

L’emergere del ganjier indica uno sviluppo più ampio nell’industria della marijuana che ha radici nelle aziende tradizionali: i datori di lavoro della cannabis stanno aprendo gli occhi alla formazione e all’onboarding con la speranza di posizionare i dipendenti per il successo a lungo termine.

Questa evoluzione arriva con l’aumento dell’occupazione della cannabis, con un massimo di 415.000 lavoratori a tempo pieno in tutto il paese quest’anno, con un aumento di circa il 30% dal 20201, secondo le stime del MJBizFactbook 2021.

Nonostante questa crescita, i datori di lavoro stanno scoprendo che non è facile mantenere le persone in alcuni di questi lavori.

Aree significative del settore sono alle prese con alti tassi di turnover, in particolare tra coloro che non riescono nei primi mesi di lavoro.

Secondo un rapporto del 2020 di Headset con sede a Seattle, i venditori al dettaglio sono particolarmente a rischio di lasciare un lavoro per un altro nel settore o di lasciare completamente il settore.

«La maggior parte dei negozi soffre di un tasso di rotazione relativamente alto, con pochi eletti che non ne vedono quasi nessuno», osservano.

Headset ha esaminato i dati sul fatturato nei negozi nello stato di Washington e in Colorado per l’anno di vendita 2019.

Il risultato: «A Washington, il 47% dei dipendenti è rimasto, mentre solo il 38% è rimasto in Colorado».

Formazione, chiave di inserimento

La formazione e l’onboarding dei dipendenti potrebbero aiutare ad arginare tali partenze.

Gli educatori affermano che entrambi sono particolarmente importanti per coloro che lavorano nella cannabis, che ha una curva di apprendimento ripida che combina elementi di anatomia vegetale, salute e sicurezza in un’ampia varietà di categorie di prodotti.

«La maggior parte delle persone che vengono assunte non ha alcuna esperienza di cannabis, o ha un’esperienza di cannabis molto limitata, o ha un’esperienza di mercato della cannabis legacy e non comprende tutte le sfumature e i requisiti di conformità necessari per gestire le attività con licenza», Max Simon, l’amministratore delegato e co-fondatore del fornitore di istruzione e formazione sulla cannabis con sede in California Green Flower, ha dichiarato in una chiamata Zoom.

Nel 2022, Simon sta lanciando il Green Flower Institute, una nuova serie di materiali di formazione per l’industria della cannabis che spera diventi la formazione standard per le aree aziendali soggette a turnover.

Finora, lui e il suo team hanno sviluppato il programma ganjier, che include una formazione rigorosa ispirata alla certificazione del sommelier del vino.

Green Flower offrirà anche tre nuovi certificati nella vendita al dettaglio, nella produzione e nella coltivazione.

Per sviluppare i materiali di formazione basati sulle competenze, Simon e il suo team hanno creato un comitato direttivo composto da oltre 30 parti interessate del settore.

Si va da operatori multistatali come Ayr Wellness con sede a New York e Curaleaf Holdings con sede nel Massachusetts, al trasformatore e produttore californiano Flow Cannabis e al produttore di edibles con sede in Colorado Wana Brands.

Ciascuna azienda è stata invitata a valutare cosa inserire nei materiali formativi per le varie certificazioni.

Il team di Green Flower ha combinato questi concetti con regole e standard operativi, di rischio e di conformità come le buone pratiche di fabbricazione (GMP), i regolamenti federali e statali e gli organismi di salute e sicurezza di terze parti come la Foundation of Cannabis Unified Standards (FOCUS) e l’American National Standards Institute (ANSI).

Dan Curran, responsabile della formazione sulla produzione presso MSO Parallel, con sede in Florida, è membro del comitato direttivo.

«Molte persone che lavorano nell’industria della cannabis pensano di sapere tutto quello che c’è da sapere sulla coltivazione, ma c’è molto altro da imparare per diventare un vero esperto, come ho scoperto di recente attraverso il mio coinvolgimento nel programma di formazione di Green Flower», ha detto Curran a MJBizDaily via e-mail.

«Il curriculum tecnico di coltivazione di Green Flower, ad esempio, mi ha fornito un’abbondanza di informazioni che sono stato piacevolmente sorpreso di scoprire, che vanno dai concetti sulle condizioni di crescita per diverse cultivar alla pulizia ai cicli di fioritura».

Ogni programma richiede circa 15 ore per essere completato.

Secondo Simon, sono rilevanti in tutti gli stati e anche a livello internazionale. Il prezzo al dettaglio per ogni certificato è di $ 399,99. I membri fondatori ricevono uno sconto per un tempo limitato a $ 149,99.

«A volte potrebbero essere un po’ più rigorosi di quanto sia necessario nel tuo dominio locale individuale», ha detto Simon.

«Ma se sei un datore di lavoro, quello che vuoi è avere le persone più preparate. E se questo ha tutto ciò che hanno bisogno di sapere e lo superano, allora hai le persone più preparate e fornisce solo un vantaggio alla tua organizzazione. Giusto?».

In Canada, dove la cannabis è legale a livello federale, ogni provincia offre la certificazione per i budtender. Il costo può ricadere sul budtender o sul datore di lavoro, a seconda della provincia.

Ma la produzione e la coltivazione non sono standardizzate, sebbene siano disponibili numerosi corsi universitari e certificati da enti accreditati e non accreditati.

Comunicazione, trasparenza aiutano la fidelizzazione

Oregrown, con sede in Oregon, si affida a Learn Brands, una società con sede in Colorado che fornisce anche formazione.

Secondo Hunter Neubauer, cofondatore e presidente di Oregrown, oltre a quella formazione online, lui e il suo team hanno implementato una migliore comunicazione e trasparenza per prevenire il turnover.

Lo hanno fatto dopo aver ricevuto un feedback dai dipendenti circa un anno fa che ha inviato un messaggio chiaro: non volevano necessariamente più soldi; volevano sentirsi responsabilizzati e apprezzati.

«È stata davvero una nostra enfasi passare a un’organizzazione di valore e mirata», ha detto Neubauer in un’intervista telefonica.

«Ciò significa che siamo orgogliosi di trasparenza, comunicazione e formazione. In modo che, sai, ogni dipendente sappia dove si trova e cosa ci si aspetta da lui. Sanno a che punto sono gli affari».

Per quanto riguarda l’istituto in erba di Simon, mentre spera che diventi lo standard nella formazione di budtender, coltivazione e produzione, è semplicemente felice di vedere le aziende di cannabis prendere più seriamente la formazione dei dipendenti e il fatturato.

Ma c’è ancora del lavoro da fare.

«Il nostro primo ordine del giorno è stato semplicemente convincere le aziende a riconoscere che la formazione è una cosa davvero importante da fare per queste aziende», ha affermato Simon.

«E non ci siamo ancora. Non abbiamo ancora una massa critica».

Stati Uniti

Utilizzo della cannabis in giovani adulti affetti da dolore cronico

Secondo un recente sondaggio, più di un giovane adulto su cinque che soffre di dolore cronico afferma di utilizzare cannabis e/o olio di CBD per gestirlo.

L’indagine Harris Poll, condotta per conto della Fondazione Samueli, ha rilevato che il 65% dei giovani adulti americani di età compresa tra i 18 ei 34 anni riferisce di soffrire di dolore cronico. Questo è significativamente più alto rispetto agli anziani (52%).

Le forme più comuni di dolore riportate dai giovani adulti erano legate alla schiena (32%), al collo e alle ginocchia (20% ciascuna)

Gli adulti più giovani hanno anche maggiori probabilità di usare cannabis e/o olio di CBD per gestire quella pagina – 22% contro 11%.

Wayne Jonas, MD, direttore esecutivo dei programmi sanitari integrativi presso la Samueli Foundation, afferma che mentre ci sono prove che la cannabis medica è utile per trattare il dolore associato ad alcune condizioni, manca quando si tratta di usare la cannabis per condizioni croniche comuni.

«Invece, i giovani dovrebbero lavorare con i loro medici per provare prima i trattamenti non farmacologici raccomandati dalla comunità medica, come la massoterapia, lo yoga, la terapia fisica e l’esercizio».

Il Dr. Jonas è un esperto in salute e assistenza sanitaria integrativa, che è la ricerca della salute personale e del benessere, affrontando al contempo le malattie secondo necessità.

L’indagine ha rilevato che il 78% degli adulti (assunto: tutte le età) con dolore cronico utilizza trattamenti non farmacologici, mentre il 70% utilizza trattamenti farmacologici. Gli approcci più comuni alla gestione del dolore erano gli antidolorifici (53%), il che non sorprende, ma questo è stato seguito dall’esercizio al 43%, il che è interessante. La cannabis/CBD è arrivata al quinto posto (16%) dopo il caldo/ghiaccio (34%) e l’alimentazione sana (26%).

Il 79% degli americani con dolore cronico afferma che vorrebbe che fosse preso più sul serio dagli operatori sanitari e il 68% desidera maggiori informazioni da questi fornitori sulla questione – i risultati, secondo il dottor Jonas, sono un risveglio per i medici.

Proprio sull’uso del CBD per il dolore: alcune ricerche suggeriscono che il cannabidiolo riduce l’infiammazione attraverso la sua interazione con i recettori endocannabinoidi del corpo, ma sono necessari ulteriori studi sull’uomo per convalidare l’affermazione. Una revisione del 2020 dei ricercatori dell’Università della California, Irvine, ha osservato che il CBD potrebbe avere benefici per alleviare il dolore cronico, ma questo effetto positivo è apparso specifico per determinate condizioni.

Fondamentalmente, la giuria scientifica è ancora ben aperta sull’argomento.

Nuova Zelanda

Il Governo neozelandese sostiene la ricerca sulla cannabis a scopo terapeutico

Il Governo della Nuova Zelanda sta puntando quasi 760.000 Dollari neozelandesi verso un programma che cerca di stabilire pratiche di coltivazione della cannabis medica basate sull’evidenzascientifica

Il Ministro dell’Agricoltura Damien O’Connor ha affermato che, poiché la cannabis medica è legale nel Paese solo dall’anno scorso, ci sono poche informazioni supportate dalla scienza sul modo migliore per coltivarla localmente per i composti terapeuticamente attivi. Questi includono il cannabidiolo (CBD) e il tetraidrocannabinolo (THC).

«L’obiettivo è stabilire pratiche di coltivazione medica sostenibili ed efficienti con sede in Nuova Zelanda, con l’obiettivo finale di condividere i risultati con altri coltivatori neozelandesiautorizzati», ha affermato il ministro O’Connor.

Attualmente, nel Paese sono attive circa 37 licenze di coltivazione di cannabis medicinale e meno di 50 ettari coltivati. Il mercato interno è quasi interamente rifornito da farmaci importati, che servono a riempire circa 1.800 prescrizioni al mese.

«Un’industria di cannabis medicinale di successo guadagnerà notevoli entrate dalle esportazioni, fornirà posti di lavoro e produrrà opzioni farmaceutiche coltivate localmente per i pazienti», ha affermato il ministro O’Connor.

Il denaro del fondo Sustainable Food and Fiber Futures (SFF Futures) sosterrà un programma triennale da 1,9 milioni di dollari guidato dal partner del progetto Greenlab, una società di biotecnologie con sede presso la Lincoln University; la più antica istituzione di insegnamento agricolo nell’emisfero australe.

Abbiamo menzionato Greenlab all’inizio di quest’anno dopo aver firmato un accordo di fornitura di cannabis medicinale con il distributore australiano Cannvalate. A quel punto, i prodotti white label di Greenlab venivano fabbricati dalla canadese Valens Company Mile High Labs UK.

Greenlab mira a standardizzare i protocolli di coltivazione e i test sui prodotti presso la sua struttura di ricerca e sviluppo della Lincoln University, quindi implementare questi protocolli presso la sua struttura di coltivazione commerciale.

I farmaci a base di cannabis coltivata localmente non possono arrivare abbastanza velocemente per molti pazienti in Nuova Zelanda, a causa delle segnalazioni di ritardi da parte del governo nell’ottenere l’approvazione di questi prodotti. Inoltre, ci sono stati colli di bottiglia nell’ottenere l’approvazione dei prodotti importati secondo le nuove linee guida.

SFF Futures ha anche investito nell’industria della canapa neozelandese, fornendo finanziamenti per un progetto che mira a creare un impianto pilota per la lavorazione dei semi di canapa a livello locale che aiuterà le colture locali a competere con i prodotti importati. Il progetto della durata di un anno, iniziato nell’aprile di quest’anno, esaminerà anche il potenziale per lo sviluppo di nuovi prodotti a base di canapa utilizzando flussi di rifiuti di lavorazione.