Complice anche la chiusura forzata dei casinò fisici e delle sale scommesse a causa della pandemia, negli ultimi anni l’industria dei casinò online è cresciuta a ritmi vertiginosi.

In tutto il mondo e in particolare anche in Italia, i casinò online hanno aumentato il proprio fatturato anno dopo anno, crescendo rispetto ai casinò fisici e moltiplicando i volumi di gioco e numero di giocatori attivi.

Andiamo ad analizzare meglio nel dettaglio la crescita dei casinò online e capire quali siano i fenomeni determinanti che hanno portato all’esplosione di questo tipo di industria.

PARLIAMO DI NUMERI

Da pochi giorni sono stati pubblicati i numeri relativi al rapporto trimestrale sul gioco online, a cura come da tradizione del Gambling Quarterly Magazine e ripresi anche da diverse testate nazionali.

L’analisi del primo trimestre del 2022 ci permette di capire se la crescita a cui abbiamo assistito nel triennio 2019 – 2020 – 2021, avvenuta come già detto anche per la spinta ricevuta dalla chiusura delle agenzie di scommesse e casinò fisici, ha mantenuto il trend degli anni precedenti o al contrario ha registrato una flessione.

Gli Operatori più Performanti

Per prima cosa volgiamo lo sguardo alle scommesse sportive, che rimangono una categoria differente rispetto ai giochi da casinò ma sono comunque parte integrante dell’offerta dei principali operatori di casinò mondiali ed italiani.

Nel primo trimestre del 2022 si è registrata una crescita del settore del 33%, che ha visto protagonisti operatori quali Sisal, che ha aumentato il fatturato addirittura del 55% e Leovegas con un +12%.

Tra le software house, quella che ha registrato la crescita maggiore è stata Evolution Gaming, che ha aumentato i propri ricavi addirittura del 97%. La crescita di questa software house va di pari passo al successo che stanno avendo i giochi casinò live, di cui Evolution Gaming è il principale fornitore. Oltre a questo, ricordiamoci che Evolution nel 2020 ha acquisito anche Netent, il leader delle slot machine.

Il Gioco da Mobile

La crescita più importante riguarda sicuramente il settore mobile. Le scommesse e i giochi da casinò giocati da smartphone hanno ottenuto un aumento di fatturato di oltre il 75%.

Tra gli operatori, grande crescita per Leovegas che si piazza al primo posto in Svezia mentre Codere Casinò cresce molto in Spagna, piazzandosi a sorpresa tra i primi posti.

Casinò Online

Se ci focalizziamo prettamente sui casinò online, come riporta AGIMEG in un suo recente rapporto, alcuni operatori hanno registrato una grande crescita ma ce ne sono alcuni che invece hanno riportato una contrazione del proprio giro d’affari.

In Italia i giochi da casinò hanno fatto registrare a febbraio una spesa di 147 milioni di euro, oltre il 3% in più rispetto al febbraio del 2021.

L’operatore leader del mercato si conferma ancora Lottomatica, che ha una quota di mercato del 12,5%. In crescita anche Snai e Sisal che mantengono le quote dell’8% e appaiando a sorpresa Pokerstars, che in controtendenza riduce il proprio fatturato e passa ad una quota di mercato dell’8,6%.

La contrazione di Pokerstars è probabilmente dovuta al calo di giocate effettuate sul poker, gioco principale della piattaforma.

Segnaliamo altri operatori in crescita come Planetwin365, con una quota di quasi il 6%, 888 ed Eurobet.

Stime per il Futuro

Nel prossimo futuro si stima una crescita ancora più alta sul gioco da mobile, che ha un potenziale altissimo adesso che le reti mobili e gli smartphone permettono anche un’ottima stabilità della rete e dello streaming dei giochi.

Si prevede anche una crescita dei giochi che vedono protagonista l’intelligenza artificiale, in generale comunque gli esperti concordano che il settore continuerà a crescere per tutto il 2022 e negli anni successivi.

CONCLUSIONI

Anche il primo trimestre del 2022 ha confermato la crescita del mercato dei casinò online. I dati non erano affatto scontati, infatti adesso i casinò fisici e le sale scommesse hanno riaperto, portando tutta una fetta di mercato a giocare non più solo tramite internet ma in modo fisico e tradizionale.

Grande boom delle scommesse, specialmente da mobile, che stanno salendo a ritmi rapidissimi. Il gioco mobile secondo gli esperti è destinato a crescere ancora, supportato da una tecnologia che permette connessioni sempre più stabili e veloci e smartphone all’avanguardia.

In generale, a parte qualche operatore, tutti i casinò online hanno fatto registrare una crescita anche nel 2022, confermando il trend di mercato.