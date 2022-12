L’India può aprire un nuovo capitolo nei rapporti con l’Italia

A margine del vertice del G20 di Bali, il premier dell’India, Narendra Modi, insieme ad altri suoi impegni che hanno attirato molta attenzione, ha incontrato il suo omologo italiano, la premier Giorgia Meloni, per un confronto bilaterale.

Mentre l’India prendeva il timone del gruppo delle economie più avanzate del mondo per il 2023, l’incontro Modi-Meloni ha suggellato una continuità di impegno che le parti italiana e indiana hanno avuto dal 2021, quando la presidenza di turno è toccata all’Italia. A quel tempo, il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi aveva incontrato Narendra Modi a Roma, proprio per consolidare un discorso di continuità tra le due presidenze alla luce delle enormi sfide globali nell’era post-Covid-19.

Un ulteriore senso di continuità nel rapporto bilaterale emerso è stato lo scambio di opinioni tra le due delegazioni su temi diversi da quelli trattati al vertice del G20, come la sicurezza e la stabilità nell’Indo-Pacifico e l’evoluzione dello scenario globale. Scambi di questo tipo tra i due governi ai massimi livelli sono diventati sempre più frequenti negli ultimi anni.

Sia l’India che l’Italia, infatti, condividono una forte visione e interesse comune per la salvaguardia della stabilità della regione, dello stato di diritto internazionale e di linee di mare libere, aperte e inclusive, tra l’Oceano Indiano e il Mar Mediterraneo. Tuttavia, nonostante questo chiaro interesse, Roma è stata riluttante ad abbracciare il concetto di Indo-Pacifico come parte della sua politica estera. Nel 2018 ha firmato un memorandum d’intesa (MoU) con la Cina, spingendo molti specialisti italiani di politica estera a discutere della pericolosa influenza della Belt and Road Initiative (BRI) cinese sull’Europa.

Da allora, però, l’Italia si è apertamente allontanata da Pechino, orientandosi verso una più forte difesa dei propri interessi nazionali. Allo stesso tempo, mentre la Germania ha deciso di aprire le sue infrastrutture strategiche agli investimenti cinesi, il precedente governo italianoguidato da Mario Draghi ha ripetutamente esercitato la sua autorità nel porre il veto alle società cinesi dall’acquistare o investire nelle industrie della difesa italiane. Il livello dei tentativi cinesi di infiltrarsi nella produzione italiana di sistemi di difesa sensibili, come i droni, ha spinto molti nell’establishment politico italiano a mettere in dubbio il vero intento dell’apertura della Cina a Roma.

Ora c’è un nuovo governo in Italia. La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, la prima donna Presidente del Consiglio in Italia, ha adottato fin dall’inizio una posizione dura nei confronti della Cina.

Durante la campagna elettorale, la leader conservatrice italiana aveva dichiarato pubblicamente il suo sostegno alla democrazia di Taiwan, pur ammettendo divergenze ideologiche con il presidente di Taiwan Tsai Ing-wen sulle questioni interne. Le parole della Meloni sono del tutto inedite nella recente storia italiana, e ancora di più tra i vertici dell’Unione Europea. In continuità con la visione di Mario Draghi in politica estera, la Meloni ha dichiarato il suo forte sostegno all’Ucraina e la volontà di abbracciare la causa della democrazia e della libertà nel mondo. E’ ancora presto per vedere fino a che punto il nuovo governo italiano allargherà il suo sguardo per includere l’Indo-Pacifico nella sua strategia di politica estera.

Negli ultimi anni, il rapporto tra India e Italia si è fatto più stretto, grazie all’intento personale del Primo Ministro Modi di coinvolgere l’Italia nella nuova politica estera globale dell’India.

A margine dell’ultimo incontro del G20 a Roma, i Primi Ministri Modi e Draghi avevano firmato una serie di accordi bilaterali che fanno avanzare ulteriormente i legami Italia-India e, per la prima volta in un incontro bilaterale, hanno discusso questioni di sicurezza sensibili, tra cui la sicurezza delle linee di mare marittime nell’Oceano Indiano. Con un nuovo governo conservatore al potere a Roma, aperto a considerare un approccio pragmatico agli affari internazionali, le due parti hanno la possibilità di mettere sul tavolo un’agenda bilaterale concreta che possa andare oltre la cooperazione industriale e commerciale esistente e già in crescita.

Infatti, India e Italia possono facilmente sostenersi a vicenda per ottenere l’accesso ad aree in cui hanno una presenza limitata. La cooperazione strutturata dell’Italia con i Paesi nordafricani e il costante sostegno al processo di pace in Libia forniscono al Paese una posizione significativa nell’affrontare le minacce terroristiche transasiatiche, nonché i progetti di sviluppo e commerciali nella regione. Allo stesso tempo, il successo della politica dell’Act East ha già reso l’India un attore significativo nel più ampio Oceano Indiano, rendendola un partner essenziale nell’affrontare le questioni di sicurezza che interessano le acque del Golfo di Aden, dove l’Italia è presente. La conoscenza dell’India della regione e l’appartenenza al Quad ne fanno un serio fornitore di sicurezza.

Nel luglio 2021 il Ministero degli Affari Esteri e l’Ambasciata italiana a Delhi hanno lanciato l’idea di un trilaterale India-Italia-Giappone per sviluppare una più stretta cooperazione nei settori della tecnologia, del commercio, della sicurezza e delle istituzioni internazionali. Sebbene non siano ancora diventati pienamente operativi, gli accordi firmati da Modi e Draghi e il buon coordinamento dei due governi durante il vertice del G20 a Roma, indicano la necessità di inquadrare questo nascente partenariato per istituzionalizzare canali di consultazione e assistenza tra Delhi e Roma, sia a livello regionale che globale.

Il nuovo governo italiano, che detiene una maggioranza stabile in Parlamento e promette di perseguire una politica estera pragmatica e orientata agli interessi nazionali, insieme al governo indiano. dovrebbe rilanciare la discussione su questo partenariato trilaterale