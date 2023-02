L’India potrebbe essere la Cina di questo decennio

Questo potrebbe essere il decennio dell’India se gioca bene le sue carte.

Lo Stato subcontinentale è pronto per essere la prossima Cina, anche se il suo percorso sarà probabilmente meno diretto di quello della Cina e più leninista, due passi avanti e uno indietro.

Lasciando da parte le molteplici questioni interne che l’India dovrà affrontare per realizzare il suo pieno potenziale, si trova già, nelle parole di un analista indiano, in un “punto debole geopolitico”.

Gli accordi di difesa e tecnologia recentemente conclusi con gli Stati Uniti costituiscono una pietra miliare.

Gli accordi riconoscono la realtà, compreso il fatto che si sottovalutano gli Stati Uniti a proprio rischio e pericolo e che, nonostante i loro travagli interni, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna producono ancora il 50% della ricchezza globale rispetto al 20% combinato di Cina e Russia.

“Per l’India, l’Occidente è il partner commerciale più importante, la principale fonte di capitale e tecnologia, e la principale destinazione per la diaspora indiana”, ha affermato l’editorialista ed ex membro del National Security Advisory Board indiano C. Mohan Raja in Foreign Policy articolo, intitolato “È ora di legare l’India all’Occidente”.

Con l’India destinata a diventare la terza economia più grande del mondo, Raja ha sostenuto la trasformazione del Gruppo dei 7 (G-7), che raggruppa le principali economie democratiche del mondo, in un G-8 con l’India come nuovo membro.

Si rafforza l’idea che la sicurezza della catena di approvvigionamento e la geopolitica sono diventate importanti quanto l’economia e la determinazione dei prezzi nella creazione e/o nella gestione delle catene del valore globali.

Inoltre, sono un passo avanti per consentire all’India di correggere i suoi squilibri commerciali distorti a favore della Cina.

Infine, gli accordi costituiscono un elemento fondamentale per un potenziale futuro accordo di sicurezza multilaterale nel Golfo in cui l’India sarebbe un attore chiave.

La sicurezza del Golfo non era al primo posto nelle menti dei politici indiani e statunitensi quando hanno concepito gli accordi.

Tuttavia, inevitabilmente, è lì che sta andando il Golfo per molteplici ragioni.

Questi includono il desiderio degli Stati Uniti di rilanciare l’impegno americano per la sicurezza del Golfo e condividere l’onere con gli attori regionali.

Gli Stati Uniti non sono ancora disposti a condividere il controllo degli impegni di sicurezza del Golfo con altre potenze esterne. Tuttavia, è qualcosa che i responsabili politici delle amministrazioni Trump e Biden hanno più volte preso in considerazione.

È un’opzione che gli Stati Uniti non hanno perseguito, ma nessuna delle due amministrazioni l’ha respinta a priori.

” Non credo che vedremo mai più una posizione in cui gli Stati Uniti siano pronti a essere il principale fornitore di sicurezza e a sopportare qualsiasi onere o pagare qualsiasi prezzo per mantenere l’ordine in Medio Oriente”, ha affermato l’ex diplomatico e presidente di Singapore del Middle East Institute Bilahari Kausikan dell’Università Nazionale di Singapore.

Kausikan ha aggiunto che “gli Stati Uniti hanno commesso errori terribili in Medio Oriente 20 anni fa, e proprio ora nella regione sta avvenendo un passaggio analogo dall’intervento diretto al ruolo di bilanciatore offshore”.

Gli Stati del Golfo continuano a guardare agli Stati Uniti per garantire i propri interessi di sicurezza. Ma col passare del tempo, e man mano che il pensiero degli Stati Uniti si evolve, è probabile che gli Stati del Golfo, come in altri aspetti, vorranno proteggere le loro scommesse e diversificare le loro relazioni in modo assertivo.

L’India è un giocatore su cui gli Stati del Golfo hanno puntato gli occhi.

La posizione di sicurezza dell’India nella regione sta già cambiando. L’India dispiega regolarmente navi nel Mar Arabico e nel Golfo di Aden come parte di un impegno militare intensificato con gli stati arabi.

Questa settimana, una delegazione dell’esercito saudita di sei membri ha visitato l’India per un briefing sulla metodologia e l’infrastruttura di addestramento dell’esercito indiano.

Inoltre, l’India ha una presenza nel porto di Duqm dell’Oman.

Per quanto riguarda l’impegno regionale, l’Iran rimane per l’India la questione più irritante nella sua posizione di sicurezza in evoluzione.

A dire il vero, l’India non permetterà che le sue relazioni estere siano messe a rischio dalla cooperazione con l’Iran. Tuttavia, l’Iran è la porta dell’India verso l’Afghanistan e l’Asia centrale.

A questo si aggiunga che, a seconda di come si evolveranno le relazioni USA-Cina, è solo questione di tempo prima che la Cina non voglia più fare affidamento su un avversario per garantire la propria sicurezza energetica.

Gli investimenti cinesi in porti, oleodotti e altre infrastrutture in varie parti dell’Asia possono consentirgli di ridurre i rischi per la sicurezza energetica nell’Indo-Pacifico, ma non affrontano le minacce in varie acque strategiche del Golfo.

Più fondamentalmente, non esiste una strategia indo-pacifica efficace che non includa il Mar Arabico, che richiede il coinvolgimento indiano, non da ultimo a causa della vicinanza geografica.

Questa massima è rafforzata dal punto di vista dell’India dalla presenza di sicurezza della Cina, il principale rivale regionale dell’India, che inizia con una base militare a Gibuti ed è probabile che si espanda.

Il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha osservato che l’I2U2 che raggruppa l’India con gli Stati Uniti, Israele e gli Emirati Arabi Uniti riguardava tanto la cooperazione economica quanto la collaborazione sulla sicurezza marittima .

Ultimo ma non meno importante, l’India, destinata a emergere come una delle prime tre o quattro economie mondiali nei prossimi anni, ha i propri interessi strategici, energetici, di sicurezza ed economici nel Golfo, compresi i milioni di espatriati e lavoratori indiani che lavorano e vivono nella regione.

Le relazioni regionali dell’India, la capacità di mettere in ordine la sua casa e di far crescere la sua economia probabilmente daranno forma al suo posto nel nuovo ordine mondiale del 21° secolo.

La presidenza indiana di quest’anno del Gruppo dei 20, che riunisce i leader delle 20 maggiori economie mondiali, è un’opportunità per il presidente Narendra Modi di mostrare dove si sta dirigendo l’India.

Un focus sarà l’impatto dell’ascesa del nazionalismo indù e delle relazioni intercomunali sempre più tese del paese, e quale sarà il motto dell’India per la sua presidenza, “Una Terra”. Una famiglia. Un Futuro’ significa in pratica.

Finora, l’India, come la Cina, ha beneficiato degli stati a maggioranza musulmana che enfatizzano gli interessi nazionali piuttosto che le preoccupazioni comunitarie e identitarie. Tuttavia, questa potrebbe rivelarsi una proposta fragile.

Anche così, è probabile che l’India sia un fattore nel determinare se un nuovo ordine mondiale sarà multipolare o bipolare e dominato da Stati Uniti e Cina.

Già, è un mondo in cui i poteri medi hanno una maggiore agenzia e sono più assertivi.

Blocchi funzionali e regionali come I2U2; Chip4, l’alleanza dei semiconduttori tra Giappone, Corea del Sud e Taiwan, o il corridoio di trasporto settentrionale che collega l’India e l’Oceano Indiano con l’Europa, giocherà un ruolo più importante in un nuovo ordine mondiale.

Inoltre, sarà un mondo in cui la Russia, a seguito della guerra in Ucraina, rischia di essere una media piuttosto che una superpotenza, una considerazione che non sfuggirà all’India, soprattutto in un momento in cui i principi dell’inviolabilità dei confini internazionali e il diritto all’autodeterminazione sono diventati sempre più fondamentali per la stabilità.

Le alleanze funzionali e regionali assumono un significato aggiunto in un ambiente in cui Russia, Stati Uniti e Cina, a causa della gestione della pandemia di Covid-19 e dell’assertiva diplomazia del guerriero lupo, hanno subito danni di reputazione.

Gli Stati Uniti potrebbero aver sofferto di meno, data la loro capacità di schierare i suoi alleati in Europa e alcuni in Asia per sostenere con forza l’Ucraina, pur rimanendo concentrati sulla sua rivalità con la Cina in Asia.

Anche così, come osserva l’ex consigliere indiano per la sicurezza nazionale Shivshankar Menon, “rimangono preoccupazioni… per gli Stati Uniti che vengono distratti dall’Ucraina dai suoi ruoli altrove, in particolare in Medio Oriente e in Africa “.

Queste preoccupazioni sono aggravate dal pasticciato ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan nel 2021 e dalla preoccupazione per l’impatto della profonda polarizzazione negli Stati Uniti che probabilmente si rifletterà nella campagna per le elezioni presidenziali del 2024.

“Ci sono nuove opportunità in questo mondo incerto. L’India… può lavorare con i vicini per costruire la periferia pacifica e più prospera che il suo stesso sviluppo richiede. Può partecipare al rifacimento delle regole del sistema internazionale attualmente in corso… E può impegnarsi nuovamente economicamente con le economie dinamiche dell’Asia, partecipando alle catene del valore globali, per favorire la propria trasformazione’, ha affermato Menon.