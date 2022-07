Da febbraio di quest’anno, la Russia ha avviato un’operazione militare speciale in Ucraina per neutralizzare il nemico. Mosca ha fatto riferimento all’operazione per «eliminare una grave minaccia» e smilitarizzare il vicino meridionale della Russia. Negli ultimi quattro mesi, le forze russe e ucraine stanno combattendo e le perdite sono numerose da entrambe le parti.

Nel frattempo, l’intero Occidente sta aiutando l’Ucraina con aiuti militari, attrezzature e aiuti finanziari a tenere a freno la Russia, ma non si sono visti risultati del genere, nonostante il fattore aggiuntivo di mantenere Mosca isolata dal mercato internazionale.

Questa guerra avrebbe potuto essere senza futuro poiché Mosca ha le migliori armi/munizioni e militari del mondo. Ma per assicurarsi i suoi interessi, le forze sono state portate sul campo di battaglia. Allo stesso modo, nella guerra in Afghanistan, gli Stati Uniti e le forze alleate hanno portato i loro eserciti in Afghanistan in nome della guerra al terrore, ma sono stati esclusi lasciando un triste futuro per la popolazione del Paese.

Come è stato riferito che tutte le potenze stanno importando armi per consolidare le loro capacità di difesa -consumando una fetta più grande del bilancio del Paese-, lo stesso vale per l’India, che ha un grande esercito e il Paese rimane uno dei maggiori importatori di armi.

Per ridurre al minimo le spese per la difesa, l’India ha annunciato, il 14 giugno, un piano di reclutamento, chiamato Agneepath (Agnipath), noto anche come ‘la via del fuoco’. Il governo del Primo Ministro Modi ha annunciato una revisione delle assunzioni per le forze armate indiane, composte da 1,38 milioni di persone, con l’obiettivo di abbassare l’età media del personale e ridurre la spesa pensionistica.

Lo schema Agneepath proposto coinvolgerà uomini e donne di età compresa tra 17 e mezzo e 21 anni per un mandato di quattro anni, con solo un quarto trattenuto per periodi più lunghi. Ma gli aspiranti, che sognavano di unirsi alle forze armate, sono sconvolti, e alcuni analisti hanno parlato di una decisione miope. L’intero Paese protesta e i giovani dicono di essere stati ingannati, chiedendosi dove andranno dopo quattro anni di servizio.

Il Consigliere per la Sicurezza Nazionale (NSA) dell’India, Ajit Doval, in un’intervista, ha affermato che è necessario un cambiamento nella composizione delle forze armate se il Paese vuole prepararsi per guerre future. L’NSA Ajit Doval ha spiegato che «L’idea di guerra sta subendo un grande cambiamento. Stiamo andando verso guerre senza contatto e anche verso la guerra contro il nemico invisibile. La tecnologia sta prendendo il sopravvento a un ritmo rapido. Se dobbiamo prepararci per domani, allora dobbiamo cambiare».

Parlare di ‘guerre senza contatto‘ e ‘nemico invisibile‘ in riferimento all’India è complesso sostenerlo. Il Paese è ai ferri corti con la Cina in Arunachal Pradesh e Line of Actual Control. Con il Pakistan, sebbene abbia accettato di mantenere il cessate il fuoco, il recente passato mostra che è difficile mantenere la normalità. Nella valle del Kashmir, le sue forze armate sono in allerta quando si tratta di combattere i militanti e i ribelli. Nella stessa India, i problemi in Assam, Nagaland e in altre aree stanno affrontando di tanto in tanto l’insurrezione. In tal caso l’idea di ‘guerre senza contatto‘ e di combattere il ‘nemico invisibile‘ è difficile da digerire. Sebbene la leadership centrale indiana sostenga che sia la cosa migliore per la difesa e l’economia del Paese, molti credono che sia politica e ora è stata superata dalla realtà dell’economia.

Il governo ha successivamente annunciato che un quarto delle forze reclutate attraverso il programma sarà assunto nei dipartimenti governativi, ma la cruda realtà è diversa. Con le evidenti faglie religiose,politiche ed etniche, la decisione può ritorcersi contro. Le minoranze stanno sperimentando la diminuzione del pluralismo e la violenza contro di loro è in aumento.

L’effetto della proposta ‘Agniveer‘ dell’India non sarà solo sull’esercito o sull’economia. Avrà anche un impatto diretto sulla società indiana. I soldati contrattualizzati per soli quattro anni e poi smobilitati potrebbero fornire un importante pool di reclutamento per quei gruppi che desiderano utilizzare mezzi violenti per perseguire i loro obiettivi ideologici. Le conseguenze di una tale eventualità saranno catastrofiche.