L’India, oggi, 15 agosto 2022, celebra il suo 75° compleanno

La sua indipendenza dal dominio coloniale britannico seguì un processo complesso, inclusa la partizione: la divisione dell’India in Pakistan a maggioranza musulmana e India a maggioranza indù. La partizione ha causato lo sfollamento di decine di milioni di persone e ha causato la perdita di vite umane e di proprietà che per molti rimangono nella memoria vivente.

Il futuro dell’India è rimasto irrisolto per oltre due anni dopo la partizione. Sebbene il paese ottenne l’indipendenza il 15 agosto 1947, divenne una repubblica completamente sovrana con un proprio capo di stato solo il 26 gennaio 1950.

Tra quelle date, i 299 uomini e donne dell’Assemblea Costituente dell’India hanno lavorato per immaginare il loro paese emergente e per iscrivere la loro visione e i principi legali fondamentali in una costituzione nazionale. Il risultato dei loro sforzi è un documento straordinario che rimane oggi fonte di ispirazione e contesa.

Ecco alcune cose da sapere sulla costituzione indiana.

# 1: numero di parole elevato

Forse opportunamente, la democrazia più popolosa del mondo ha la costituzione nazionale più lunga del mondo.

All’epoca in cui fu adottata nel 1949, la Costituzione indiana conteneva 395 articoli e aveva circa 145.000 parole. L’unica costituzione scritta più lunga appartiene allo Stato dell’Alabama, dove attualmente vivo e insegno legge.

In confronto, la Costituzione degli Stati Uniti, generalmente considerata la carta nazionale più antica del mondo, conteneva originariamente solo sette articoli e circa 4.200 parole. La costituzione più corta del mondo appartiene al suo secondo paese più piccolo, Monaco. Ha solo circa 3.800 parole.

# 2: Primo esempio

Quando la Costituzione indiana fu ratificata, le costituzioni non erano così comuni come lo sono oggi. Quella dell’India era solo la 23a costituzione nazionale del mondo. In confronto, il Pakistan non ha ratificato la sua costituzione fino al 1956.

Di conseguenza, la ratifica è stata di per sé un risultato importante. In società come l’India con molte profonde divisioni culturali, religiose e socioeconomiche, il processo di redazione e ratifica di un documento fondativo condiviso può svolgere una preziosa funzione simbolica.

Alcuni paesi, di fronte alle sfide della stesura di una costituzione per una popolazione profondamente eterogenea, non sono mai d’accordo su un unico documento unificante. Israele è un esempio.

#3: Ispirazione dal crowdsourcing

Poiché le costituzioni erano ancora relativamente rare negli anni ’40, il comitato di redazione dell’Assemblea costituente indiana ha cercato ispirazione ovunque potesse.

Il presidente del comitato, B.R. Ambedkar, ha attinto alla sua educazione negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Consigliere B.N. Rau viaggiò nell’autunno del 1947 in Canada, Stati Uniti, Irlanda e Regno Unito per imparare dalle loro esperienze.

Rau ha anche indicato quale paese aveva ispirato ogni elemento della bozza di costituzione che aveva preparato per l’Assemblea. Ad esempio, la costituzione indiana del 1947 non conteneva una clausola di “giusto processo” come la sua controparte americana: il giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti Felix Frankfurter aveva avvertito Rau che il giusto processo avrebbe conferito ai tribunali indiani troppo potere per annullare la legislazione, imponendo allo stesso tempo un pesante onere per la magistratura.

La costituzione indiana, tuttavia, contiene “Principi direttivi” ingiustificabili. Il termine ingiustificabile significa che queste disposizioni costituzionali non possono essere applicate dai tribunali. Questa caratteristica è stata presa in prestito dalla Costituzione irlandese del 1937 per fornire a legislatori e giudici una serie di valori da tenere a mente.

# 4: Facili regolazioni

Oggi la Costituzione indiana è tra le più modificate al mondo. Ha 105 emendamenti con l’ultimo approvato nell’agosto 2021.

Facile cambiamento è stato intenzionalmente codificato nella costituzione indiana. “[T] qui non c’è permanenza nelle Costituzioni”, ha dichiarato il primo primo ministro indiano, Jawaharlal Nehru. “Ci dovrebbe essere una certa flessibilità”.

Di conseguenza, l’articolo 368 richiede solo che un unico membro del parlamento proponga un disegno di legge per modificare la costituzione e che il parlamento approvi le modifiche proposte a maggioranza semplice per approvarle.

Al contrario, gli Stati Uniti richiedono a due terzi del Congresso di proporre un emendamento costituzionale oa due terzi degli stati di proporre una convenzione costituzionale per prendere in considerazione gli emendamenti. La ratifica richiede i due terzi degli stati. Di conseguenza, sono stati adottati solo 27 dei circa 12.000 emendamenti alla Costituzione proposti dal 1787.

Facile cambiamento è accreditato di aver contribuito alla longevità della Costituzione indiana, che a 75 anni supera di gran lunga la durata media globale della vita di 17 anni. In Asia, solo altri due paesi che hanno ottenuto l’indipendenza subito dopo la seconda guerra mondiale hanno ancora le loro costituzioni originali: Taiwan e la Corea del Sud. La Thailandia, al contrario, ha avuto circa 20 costituzioni dal 1932.

# 5: caratteristiche sorprendenti

La costituzione indiana ha molti altri elementi che sono notevoli, nel bene e nel male.

Due disposizioni hanno ricevuto ampi consensi.

L’articolo 17 ha risposto alla diffusa e debilitante discriminazione di casta abolendo l’intoccabilità – la pratica di segregare e perseguitare determinati gruppi perché considerati “impuri” – “in qualsiasi forma”.

E l’articolo 21, che protegge la vita e la libertà personale, ha contribuito direttamente al diritto degli indiani a un’istruzione elementare pubblica gratuita ed è stato citato nella decisione della Corte Suprema indiana del 2018 di depenalizzare la condotta consensuale tra persone dello stesso sesso.

Altre parti della Costituzione indiana, come una disposizione sulla detenzione preventiva che consente al governo di incarcerare le persone prima che commettano un crimine, hanno suscitato notevoli critiche da parte di studiosi, attivisti e avvocati.

Infine, alcune caratteristiche della Costituzione indiana sono insolite, ma non necessariamente buone o cattive.

La costituzione prevede due disposizioni sulla libertà religiosa. L’articolo 25 stabilisce “il diritto di professare, praticare e propagare liberamente la religione” a tutte le persone. Cioè, l’articolo concede agli individui la libertà religiosa. Più insolitamente, l‘articolo 26 riconosce alle “denominazioni religiose” anche diritti specifici in materia di proprietà, gestione istituzionale e “questioni di religione”.

Questi due diritti – l’individuo e il collettivo – spesso sono in conflitto, come mostra la mia ricerca sulla disputa di alto profilo sull’accesso delle donne al tempio indù di Sabarimala. Ciò che conta, quando questi due diritti si scontrano, è quali limitazioni si applicano all’articolo 25 e quali comunità contano come confessioni religiose ai sensi dell’articolo 26.

Nel 1991, dopo aver analizzato entrambi gli articoli 25 e 26, un’alta corte ha deciso che Sabarimala poteva vietare le donne in ogni momento, nonostante buone ragioni per ritenere che alle donne fosse stato storicamente concesso l’ingresso a determinate condizioni. Poi, nel 2018, la Corte Suprema indiana ha invalidato quella decisione, dichiarando che poiché alcune donne avevano probabilmente sempre visitato Sabarimala, tutte le donne avrebbero dovuto poter entrare. La sentenza della Suprema Corte si basava anche sull’interpretazione degli artt. 25 e 26.

Futuro della democrazia indiana

Nonostante la sua storia lunga e generalmente promettente, la democrazia costituzionale indiana affronta tempi turbolenti.

Diversi scandali recenti, tra cui un giudice capo accusato di molestie sessuali e un altro giudice capo accusato di abuso di potere dai suoi stessi colleghi, hanno compromesso la reputazione della Corte Suprema come amministratore della costituzione.

E alcuni sviluppi politici, come una controversa legge del 2019 che ha reso la religione un criterio per la cittadinanza per la prima volta, minacciano lo status dell’India come stato non teocratico.

Quando hanno iniziato a redigere la costituzione dell’India 75 anni fa, i 299 artefici intendevano creare una carta che sarebbe servita a tutti gli indiani, indipendentemente dalla loro fede, casta o sesso. Se quella tradizione democratica continuerà per altri 75 anni dipenderà dal fatto che legislatori e giudici rimarranno fedeli a tale visione.