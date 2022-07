Le recenti interruzioni nella catena di approvvigionamento globale, che hanno portato la Cina a perdere importanza, stanno suscitando serie discussioni sulla dipendenza dell’India dalla Cina.

Finora, nonostante il confronto politico, la rapida crescita dell’India nelle industrie elettroniche, elettriche e farmaceutiche dipendeva in gran parte dalla catena di approvvigionamento dalla Cina. Data l’importanza della Cina nella catena di approvvigionamento globale in difficoltà a causa del COVID 19 e dell’invasione russa dell’Ucraina, che ha invitato a più di 5.000 sanzioni contro la Russia, scatenando un impatto collaterale sulla Cina, sono emerse nuove sinergie per la catena di approvvigionamento globale.

In questi contesti, ci si interroga se l’India continuerà a dipendere dalla Cina per la sua catena di approvvigionamento o se devierà verso altre Nazioni. La Cina è stata il secondo partner commerciale dell’India nel 2021-22 e 2019-20 e il più grande partner commerciale nel 2020-21. La maggiore partecipazione della Cina nel commercio indiano è stata trainata dalle importazioni dell’India, che hanno portato a una dipendenza incessante dalla Cina.

La dipendenza dell’India dalla Cina per i prodotti elettronici variava dal 77% al 98% da parti di circuiti integrati, telefoni cellulari, smart card, registrazione e riproduzione del suono, celle solari/fotovoltaico nel 2019-20. Il predominio della Cina nell’importazione di prodotti di telecomunicazione ed elettronici è aumentato in molti casi dopo che il governo ha avviato il programma Digital India nel 2015. Nel settore farmaceutico,quasi il 100% di API (Active Pharmaceutical Intermediates) viene importato dalla Cina.

Tuttavia, il movimento commerciale sino-indiano ha assistito a una relazione inversa nelle traiettorie di esportazione e importazione dopo il 2017-18. Durante il periodo di cinque anni dal 2013-14 al 2017-18, le importazioni dalla Cina sono state l’innesco del rialzo del commercio.

Successivamente, l’esportazione in Cina è diventata il motore della crescita. In questi contesti, il lancio dell’IPEF (Indo-Pacific Economic Framework)accende una nuova speranza per ridurre la dipendenza dalla Cina.

Il fattore cruciale per aumentare la speranza è che,ad eccezione di USA e India, tutti gli altri membri dell’IPEF fanno parte dell’RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) guidato dalla Cina. La maggior parte di questi membri è coinvolta in preoccupazioni strategiche sull’influenza della Cina sul commercio e sull’eccessivo peso politico nella regione.

Ci sono due questioni che destano preoccupazione sulla dipendenza dell’India dalla Cina. In primo luogo,la catena di approvvigionamento cinese è diventata vulnerabile con la strategia zero COVID e, in secondo luogo, il progetto cinese BRI (Belt and Road Initiative) sta perdendo importanza con il ritiro di diversi membri dal progetto.

L’India non partecipa alla BRI. Alla fine, è improbabile che i progetti di connettività infrastrutturale della Cina con prestiti cinesi abbiano un impatto sull’India. Tuttavia, il colosso cinese nella catena di approvvigionamento verso l’India è motivo di preoccupazione. La Cina è la principale destinazione di importazione per l’India. Ha rappresentato il 15,4% delle importazioni totali dell’India nel 2021-22.

Alla luce di questi, si sostiene che sia impresa in salita ridurre la dipendenza dalla Cina. Ma c’è un altro punto di vista. Alcuni NIC asiatici (Newly Industrial Nations) di RCEP, che partecipano anche all’IPEF, sono emerse potenziali alternative alla Cina.

Per citarlo, il Vietnam è un esempio calzante. Le importazioni indiane di prodotti elettronici ed elettrici dal Vietnam sono aumentate di tre volte in quasi un decennio tra il 2012-13 e il 2020-21. Il Vietnam è diventato la terza fonte di importazione di articoli elettronici dopo Cina e Hong Kong. L’ascesa del Vietnam per una catena di approvvigionamento alternativa è stata orientata dall’ALS ASEAN-India nel 2012-13.

L’India si è ritirata dall’RCEP, data la preoccupazione per l’ingresso dalla backdoor della Cina. Tuttavia, l’India ha già ceduto all’ingresso secondario della Cina attraverso il Vietnam. Ad esempio, è stata sviluppata una forte correlazione tra l’esportazione del Vietnam in India e l’importazione del Vietnam dalla Cina tra il 2012-13 e il 2020-21. L’impennata in Vietnam delle esportazioni di prodotti elettronici ed elettrici verso l’India è commisurata alla grande importazione del Vietnam dalla Cina. Nello stesso periodo le importazioni dal Vietnam di prodotti elettronici ed elettrici dalla Cina sono aumentate di oltre sette volte.

L’industria della catena di approvvigionamento, che rappresenta tre quarti del commercio mondiale, è in difficoltà dopo che Donald Trump ha guidato le importazioni di dumping degli Stati Uniti dalla Cina con tariffe elevate e l’invasione russa dell’Ucraina. Alla luce di ciò, il predominio della Cina nella catena di approvvigionamento sta diminuendo e China+1 o il disaccoppiamento dalla Cina sono le nuove strategie emergenti per la catena di approvvigionamento

La regione indo-pacifica è al centro della lotta di potere emergente tra USA e Cina. In questo nuovo asse della lotta per il potere globale, l’India è sulla soglia di diventare una grande potenza nella regione.

L’IPEF non è un blocco economico tradizionale con circolazione delle merci in esenzione da dazio. È posizionato come un’alleanza economica,principalmente per contrastare il predominio della Cina nel commercio e nelle influenze politiche nella regione indo-pacifica.

Ci sono diversi modi in cui l’IPEF supererà l’offerta della Cina nella regione indo-pacifica e supererà la dipendenza dell’India dalla Cina. In primo luogo,l’IPEF rappresenta una quota maggiore nel commercio indiano rispetto alla Cina guidata dall’RCEP. Era del 29,7% nel 2020-021, rispetto al 25,2% di RCEP. In secondo luogo, mentre la quota maggiore degli scambi con IPEF era basata sulle esportazioni, gli scambi con RCEP erano basati sulle importazioni. Nel 2020-21, IPEF ha rappresentato il 32,4% delle esportazioni totali dell’India rispetto al 22,7% delle esportazioni verso RCEP. Al contrario, RCEP ha rappresentato una quota maggiore del 36,8% delle importazioni totali dell’India rispetto al 27,4% delle importazioni dall’IPEF. Nel caso dell’IPEF, gli USA sono stati il motore della crescita delle esportazioni e, nel caso dell’RCEP, la Cina è stata il fattore scatenante dell’impennata delle importazioni. In terzo luogo, RCEP connota maggiori rischi per un disavanzo commerciale più ampio rispetto all’IPEF.

Questi dimostrano che l’IPEF ha un vantaggio rispetto all’RCEP nel ridimensionare il predominio della Cina nella regione con la strategia China+1 o nel disaccoppiamento dalla Cina, che potrebbe diventare benigno per l’India.