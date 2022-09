Mentre le forze ucraine combattono un contrattacco di fine estate per strappare la provincia meridionale di Kherson al controllo russo, il Presidente russo Vladimir Putin sta imparando una lezione che molti leader politici hanno imparato in precedenza: la guerra è spesso molto più lunga e più costosa del previsto.

Nei sei mesi trascorsi da quando la Russia ha lanciato il suo assalto all’Ucraina il 24 febbraio 2022, Putin e i suoi capi militari hanno affrontato una resistenza inaspettata da parte delle forze ucraine.

È stato il caso nella provincia meridionale di Kherson, dove le forze ucraine hanno lanciato un contrattacco il 28 agosto 2022. Oleksiy Arestovych, un consigliere presidenziale ucraino, ha descritto l’offensiva come una “lenta operazione per schiacciare il nemico”.

In effetti, non sembra esserci una fine in vista.

Ho condotto ricerche sul campo sulle guerre del 2008 e del 2014 in Georgia e Ucraina. A mio avviso, la strategia iniziale della Russia che prevedeva una rapida avanzata nella capitale ucraina Kiev – e una rapida capitolazione delle forze ucraine – non ha avuto luogo a causa della scarsa pianificazione, dell’esecuzione ancora peggiore e della rigida resistenza ucraina.

In effetti, molti pensavano che Kiev sarebbe caduta entro pochi mesi dall’invasione iniziale. Ma i leader militari russi sono stati costretti nel marzo 2022 a ritirare tutte le loro forze dalla regione di Kiev.

I contrattacchi ucraini vicino a Kiev hanno anche consentito loro di riconquistare un territorio significativo intorno a Kharkiv, una regione nella parte nord-orientale dell’Ucraina e la terza più popolosa del paese.

Un cambiamento nelle tattiche di battaglia

Mentre le guerre si trascinano, come spesso accade, attraversano fasi diverse. La guerra in Ucraina non è stata diversa.

Le prime settimane dell’assalto russo all’Ucraina sono state in gran parte una guerra di manovra, in cui un esercito usa il movimento per sbilanciare un nemico combattendo quando e dove aveva un vantaggio.

È diventato chiaro che in una guerra di manovra, gli ucraini avevano un leggero vantaggio nonostante le dimensioni schiaccianti dell’esercito russo rispetto a quello dell’Ucraina.

Il budget militare della Russia per il 2022, ad esempio, è di 45,8 miliardi di dollari, circa 10 volte più grande dei 4,7 miliardi di dollari dell’Ucraina.

Più sbalorditivo è il vantaggio della Russia nel personale attivo – da 900.000 a 196.000 – e nei veicoli blindati – da 15.857 a 3.309.

Ma la guerra di manovra richiede una forza combattente ben addestrata e ben guidata per eseguire movimenti sincronizzati.

Negli ultimi sei anni, con l’aiuto degli alleati occidentali, l’Ucraina ha costruito una forza combattente ben addestrata e ben guidata in grado di eseguire manovre di combattimento sincronizzate.

Di conseguenza, l’Ucraina ha difeso dove doveva, come a Kiev, e ha rinunciato a terreni in cui non aveva altra scelta che ritirarsi, come le regioni di Donetsk e di Luhansk nella parte sudorientale industrializzata dell’Ucraina.

Dopo la sua scarsa prestazione nei giorni di apertura, i leader militari russi hanno appreso che mancava di una forza combattente in grado di vincere una guerra di manovra e sono passati a una guerra di logoramento.

In tali guerre, il movimento di truppe ed equipaggiamento è limitato e comporta invece l’accumulo di soldati ed equipaggiamento militare in un luogo relativamente fisso per distruggere le forze e le armi nemiche.

In questi tipi di guerre, l’obiettivo è indebolire il nemico nel tempo. I combattimenti sono caratterizzati da grandi sbarramenti di artiglieria e lenti avanzamenti che ricordano la Prima Guerra Mondiale, in cui entrambe le parti scavarono trincee e furono incapaci di far avanzare le loro forze.

Questo stile di guerra favorisce l’unico punto di forza della Russia: una schiacciante capacità di combattimento, supportata da un numero enorme di truppe.

Resistenza ucraina e combattimento urbano

I volontari ucraini hanno svolto un ruolo fondamentale nella difesa della nazione nel 2014 quando si sono riversati nella regione del Donbas per combattere l’assalto russo.

Nella fase di apertura di quest’ultimo assalto russo, i volontari hanno svolto un ruolo simile nella difesa di Kiev.

Decine di migliaia di civili hanno afferrato fucili e qualsiasi altra arma che sono riusciti a trovare, comprese le armi russe catturate, per aiutare a vincere la battaglia per la capitale della loro nazione.

Questi volontari hanno anche svolto un ruolo nel fornire informazioni e condurre attacchi e sabotaggi nel territorio occupato dalla Russia.

La battaglia di Mariupol, combattuta per quasi tre mesi tra il 24 febbraio e il 20 maggio 2022, illustra come alcune migliaia di soldati ucraini siano stati in grado di resistere per più di un mese contro una forza 10 volte più grande.

Nonostante le sfide che comporta il combattimento urbano, la Russia non può semplicemente aggirare le aree metropolitane. Il governo locale e il potere politico risiedono nelle città. Se la guerra riguarda l’occupazione e il controllo del territorio, la Russia è costretta a combattere nelle aree urbane, probabilmente l’ambiente più difficile in cui combattere.

Un difensore ben addestrato e motivato ha a disposizione innumerevoli posti dove nascondersi.

Quello che viene dopo?

Al ritmo attuale dei progressi russi, ci vorrebbero decenni prima che l’esercito russo raggiunga Kiev.

Data la sua economia e il suo arsenale, che si stanno erodendo quotidianamente, sembra improbabile che la Russia possa condurre questo livello di conflitto per un altro decennio.

Ciò che sembra più probabile, a mio avviso, è che questa guerra di logoramento continuerà fino a quando una parte non sarà sconfitta o esausta, e prima di ciò probabilmente trascorreranno anni.

Nessuna delle due parti sembra avere la capacità di sconfiggere l’altra. Di conseguenza, una vittoria militare sembra improbabile e la guerra potrebbe rivelarsi troppo costosa per la Russia, costringendola a ritirarsi come fece in Afghanistan nel 1989 dopo 10 anni di guerra lì.

Né, a mio avviso, il governo ucraino capitolerà o concluderà alcun accordo che dia alla Russia il controllo di qualsiasi terra che la Russia occupa ora, come nella regione del Donbas.

Il tempo, invece, potrebbe favorire gli ucraini. L’arrivo di nuovi sistemi d’arma, come il sistema missilistico di artiglieria HIMARS, sta erodendo il leggero vantaggio della Russia nell’attuale guerra di logoramento e sta contribuendo alla capacità dell’Ucraina di lanciare un contrattacco su larga scala.

Ma solo il tempo lo dirà.

La resistenza ucraina dipende dal continuo aiuto occidentale. In definitiva, un esercito ha bisogno di armi per distruggere un nemico e la necessità del sostegno occidentale alla resistenza ucraina non può essere sopravvalutata.