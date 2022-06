La psicologia sessuale si concentra su quegli aspetti inerenti la sfera intima delle persone, soprattutto quando sopravvengono circostanze che creano degli impedimenti in qualcosa che è connaturato alla natura dell’uomo. Stress, privazione del sonno, ansie e preoccupazioni continue, possono portare a un deterioramento del desiderio sessuale e del rapporto di coppia, e spesso il ricorso al supporto psicologico diventa necessario. Sul sito di Serenis è possibile trovare delle soluzioni adeguate e professionali per affrontare questo tipo di vicende attraverso un servizio di psicoterapia online, molto utile per chi ha poco tempo a disposizione o per chi si sente più a suo agio all’interno del proprio ambiente domestico.

Fattori da valutare nella psicologia sessuale

I fattori che hanno un peso nella sfera privata delle persone possono essere tanti e possono influenzare l’atteggiamento e la predisposizione delle stesse verso questo tipo di argomento. Parliamo in primis dell’educazione ricevuta durante l’infanzia, la paura per una gravidanza poco gradita, determinati tipi violenza o traumi di vario genere che possono in un certo qual modo causare una risposta personale che lascia intravedere un problema legato all’intimità. Ma ce ne sono degli altri che invece vanno ad aggiungersi col passare degli anni, e riguardano invece condizioni e disfunzioni a livello fisico che comportano delle difficoltà prima e durante l’atto sessuale, e proprio per queste ragioni fanno entrare il soggetto interessato in un circolo vizioso che non potrà che influenzare la vita di coppia. Tutte queste potenziali cause vengono prese in esame dallo psicologo durante le sedute per ottenere un quadro quanto più preciso, in modo che le stesse vengano affrontate nella maniera migliore.

Consigli per affrontare al meglio i problemi di natura sessuale

Il primo passo che un soggetto deve affrontare in caso di problemi e disfunzioni è quello della presa di coscienza degli stessi, in maniera serena. Il far finta di nulla non permette invece di fare dei passi in avanti, e anzi, alla lunga non può che far peggiorare le cose.

Conoscere il proprio corpo

Per trarre il massimo da una relazione e da un rapporto sessuale è necessario conoscere perfettamente il proprio corpo e i propri gusti. In sostanza, quello che ci piace e quello che invece preferiremmo evitare, le pratiche più soddisfacenti e quelle che hanno l’effetto contrario. Chiarire questi aspetti permetterà di raggiungere il massimo nell’intimità e di abbattere quelle barriere che possono inibire il partner.

Empatia e intesa

Un atteggiamento aperto ed empatico sulle tematiche sessuali aiuta a migliorare l’intesa e a rendere più partecipe il partner, garantendo il raggiungimento del piacere per entrambi e il superamento di eventuali difficoltà.

Rapporto sessuale a tutto tondo

Un rapporto sessuale va oltre il semplice raggiungimento dell’orgasmo. Implica sensazioni, stimolazioni, contatto fisico che riguarda tante parti del corpo. Nella nostra pelle sono presenti terminazioni nervose che se sfruttate al meglio possono far aumentare l’eccitazione e il piacere. Dedicare il giusto tempo ai preliminari e alla scoperta di questi aspetti, permette di aumentare il grado di intimità all’interno della coppia, rendendo la continuazione del rapporto ancora più appagante.

Il tabù dell’assistenza psicologica

Se i problemi di tipo sessuale persistono, non c’è niente di male nel cercare aiuto nei vari tipi di terapia svolta dagli psicologi, o in caso di disfunzioni, dai medici specializzati. Solo attraverso il supporto di questo tipo di professionisti si potranno avere a disposizione tutti gli strumenti per cercare di risolvere le situazioni frustranti che stanno appesantendo la propria vita sessuale. Una terapia psicologica risulta quindi essenziale per superare fobie e ansie e per fornire alla coppia delle basi per migliorare la comunicazione e l’intesa anche durante i momenti dell’intimità.