Tradizionalmente, l’India è stata gelida nelle sue risposte alle offerte di impegno della più potente alleanza militare del mondo: l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO). La riluttanzadell’India è radicata nella sua tradizionale politica di non allineamento e nel suo partenariato strategico duraturo con l’Unione Sovietica e poi con la Russia.

L’atteggiamento di stallo dell’India, tuttavia, si trova di fronte a un nuovo contesto che limita allo stesso tempo la possibilità dell’impegno di Nuova Delhi nell’alleanza e genera nuovi imperativi per coinvolgere la NATO.

Il lato negativo del libro mastro è l’aggravarsi del conflitto tra Russia e NATO dopo l’aggressione di Mosca contro l’Ucraina. Mentre New Delhi naviga attentamente nelle complesse dinamiche tra Russia e NATO, è improbabile che l’India faccia una svolta radicale nel suo modo di pensare. I primi segnali dell’India di un atteggiamento di ammorbidimento nei confronti della NATO potrebbero essere più difficili da perseguire oggi, nel mezzo della guerra in Europa.

New Delhi aveva, infatti, invitato il Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg a parlare al principale forum internazionale del Ministero degli Esteri indiano, il Raisina Dialogue, nell’aprile 2021. Questa era la prima volta che la leadership della NATO partecipava a un forum ufficiale indiano.

Durante il suo discorso, Stoltenberg ha affermato che «l’India è in prima linea» in molte sfide comuni alla sicurezza, tra cui «l’Afghanistan, il terrorismo internazionale, la sicurezza marittima». Ha insistito sul fatto che c’è di più che l’India e la NATO «possono fare insieme», incluso «consultare, coordinare e intraprendere azioni concertate».

Nel frattempo, le questioni ideologiche sul non allineamento stanno diventando meno significative nelle prospettive di impegno tra India e NATO. L’India oggi è più vicina che mai al mondo occidentale. New Delhi ha una forte partnership strategica con i principali Paesi occidentali, inclusi gli Stati Uniti (USA) e la Francia. L’India ha anche intensificato il dialogo sulla sicurezza con l’Unione europea.

L’India ha inoltre perso parte della sua opposizione agli accordi plurilaterali con l’Occidente. Ora è un membro attivo del Quadrilateral Security Dialogue (chiamato anche Quad), che unisce l’India con Australia, Giappone e Stati Uniti.

Tuttavia, l’India ha accuratamente evitato di bollare il Quad come un’alleanza militare, poiché alcune delle sue attività hanno un significativo orientamento strategico e di sicurezza. L’India conduce anche le sempre più sofisticate esercitazioni navali annuali del Malabar con gli Stati Uniti e i suoi alleati asiatici: Australia e Giappone.

L’invasione russa dell’Ucraina ha spinto due Stati neutrali d’Europa -Svezia e Finlandia- a cercare l’adesione alla NATO. Nei primi decenni della Guerra Fredda, la Svezia è stata un partner importante dell’India nello sviluppo della collaborazione tra Stati neutrali e non allineati. Nessuna ideologia può essere immune dal cambiamento delle circostanze.L’ideologia indiana del non allineamento e dell’opposizione ai blocchi militari è stata costantemente modificata nelle sue relazioni internazionali del dopo Guerra Fredda.

L’India partecipa attivamente alla Shanghai Cooperation Organization (SCO), guidata da Russia e Cina, che ha molte dimensioni militari.L’India è un membro attivo della SCO, che è progettata per limitare l’influenza degli Stati Uniti nell’Asia interna, ma è riluttante a impegnarsi nella NATO, sottolineando il vero ma non dichiarato pregiudizio filo-russo nella politica di sicurezza indiana. Ha poco a che fare con l’ideologia del non allineamento, ma ha tutto a che fare con il rapporto speciale che New Delhi ha costruito con Mosca negli ultimi decenni.

Tuttavia, la partnership tra l’India e la Russia è sempre più limitata dalle crescenti tensioni di Mosca con l’Occidente, nonché dalla sua partnership strategica sempre più profonda con la Cina. Ciò coincide con il costante deterioramento dei legami dell’India con la Cina, e l’aggravarsi del conflitto tra Washington e Pechino.

Poiché il bilanciamento della Cina diventa l’imperativo dominante per l’India, New Delhi ha abbracciato l’idea dell’Indo-Pacifico, ha contribuito a far rivivere il Quad e ha accolto con favore il crescente interesse delle potenze europee, tra cui Francia, Regno Unito e UE, nella regione.

Sebbene l’India non abbia formalmente accolto con favore la crescente portata della NATO nell’Indo-Pacifico negli ultimi anni, non ha nemmeno un apparente motivo per litigarci. Qualsiasi ulteriore pressione sulla Cina da parte dell’Europa e della NATO non può che servire l’interesse dell’India nel bilanciare Pechino. Dopotutto, negli ultimi anni, l’India ha spesso cercato di persuadere la Russia ad attenuare la sua ostilità verso l’Indo-Pacifico, anche se con scarso successo.

Quello che abbiamo visto è un abbraccio sempre più stretto di Russia e Cina che complica il calcolo regionale dell’India. Mosca e Pechino si sono avvicinate, soprattutto dopo aver svelato una partnership ‘senza limiti’ e senza ‘aree proibite’ pochi giorni prima dell’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca, nel febbraio 2022.

Ciò, a sua volta, ha intensificato la deriva verso l’integrazione dei teatri asiatici ed europei, a lungo visti come separati.

Il cerchio si è chiuso al vertice della NATO di Madrid, nel giugno 2022, che ha visto la prima partecipazione in assoluto dei primi ministri di Australia, Giappone e Nuova Zelanda e del presidente della Corea del Sud.

Con il dispiegarsi della nuova dinamica interattiva tra il partenariato strategico sino-russo e l’impegno asiatico della NATO, l’India non può adottare per sempre un approccio segmentato all’Europa (e alla Russia) da un lato e all’Indo-Pacifico (Cina) dall’altro. Mentre New Delhi ricalibra la sua strategia, l’impegno con la NATO deve inevitabilmente figurare nell’agenda geopolitica dell’India.

Al di là della questione dell’adattamento dell’India al mutevole terreno geopolitico, ci sono significativi vantaggi immediati per Nuova Delhi in qualsiasi impegno bilaterale con la NATO. Come ha affermato un ex alto funzionario statunitense, A Wess Mitchell, l’India può guadagnare in modo sostanziale da un partenariato con la NATO, inclusi guadagni militari, strategici e tecnologici, senza in alcun modo vincolare le sue più ampie opzioni strategiche.

Gli scettici terranno le dita incrociate. Tuttavia, gli ottimisti sottolineeranno che l’India ha apportato molti cambiamenti senza precedenti alle sue relazioni internazionali negli ultimi anni, anche se in modo discreto e incrementale. Non sorprenderà, quindi, se l’atteggiamento dell’India nei confronti della NATO continuerà ad evolversi nei prossimi anni.