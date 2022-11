L’impatto della designazione della Russia come Stato terrorista

Sebbene simbolica e non vincolante, la decisione del Parlamento europeo (PE) di riconoscere formalmente la Russia come Stato sponsor del terrorismo è uno sviluppo significativo da quando è iniziata l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, a febbraio.

Dato che la politica estera rimane una competenza fondamentale dei 27 singoli Stati membri dell’UE, anche i parlamenti nazionali dovrebbero fare una tale dichiarazione affinché abbia più peso. Finora, i parlamenti della Polonia e degli Stati baltici hanno aperto la strada nell’informare l’approccio dell’UE sulla designazione del terrorismo, poiché hanno tutti dichiarato che la Russia è uno Stato sponsor. Per Kiev, il riconoscimento significa che ha amici in Europa che riconoscono la Russia per quello che è, e la lotta dell’Ucraina come qualcosa per cui vale la pena lottare.

Da stretto partner commerciale e fornitore di energia a regime terroristico canaglia, l’immagine della Russia nelle capitali dell’UE è diminuita drasticamente nel corso dell’ultimo anno. Con la guerra in Ucraina destinata a continuare fino al 2023, la fine dell’isolamento della Russia e la sua capacità di riprendersi dal suo status di Stato terrorista sono ancora molto lontane.

La mossa del PE è anche un riconoscimento del crescente potere che gli Stati nell’immediata periferia della Russia, inclusi gli Stati baltici, la Polonia e l’Ucraina, hanno nel plasmare la prospettiva strategica di Bruxelles. Per Tallinn, Riga e Vilnius, la Russia era uno Stato terrorista molto prima dell’inizio della guerra in Ucraina, e le loro opinioni sulla Russia sono state a lungo viste come drammatiche ed eccessivamente preoccupanti da quelli dell’Europa occidentale. Mentre la campagna di terrore indiscriminato della Russia contro le popolazioni civili in Ucraina è continuata, Parigi, Berlino e altre capitali hanno dovuto affrontare la cruda realtà delle intenzioni e dei metodi di guerra di Mosca.

Con i bombardamenti missilistici su obiettivi civili e infrastrutture critiche, Kiev sta affrontando il suo inverno più rigido dalla seconda guerra mondiale, secondo il suo sindaco Vitaly Klitschko. Allo stesso modo, il vicino dell’Ucraina e alleato di lunga data della Russia, la Moldavia, è stato lasciato all’oscuro, sia letteralmente che figurativamente nelle parole del suo Presidente pro-UE, Maia Sandu. Sandu considera la Russia inaffidabile fintanto che «uccide deliberatamente persone» e ha affermato che «l’unica strada della Moldavia dovrebbe essere verso il mondo libero». Pertanto, mentre la Russia terrorizza vaste aree dell’Europa orientale, ha rivelato il suo vero carattere a coloro che sono più lontani dai suoi confini e ha rafforzato i peggiori impulsi del suo carattere di lunga data a coloro che si trovano nelle sue immediate vicinanze.

Dati i rischi di escalation che ci si può aspettare dalla Russia a seguito della dichiarazione del PE, l’Europa crede chiaramente di avere la determinazione di impegnarsi con la Russia dalla posizione di forza necessaria per un lungo periodo di ostilità. L’UE ha lavorato instancabilmente per sviluppare relazioni con altri Stati in Africa e Medio Oriente per ridurre la sua dipendenza dall’energia russa, e il blocco è destinato a diventare meno dipendente dalla Russia negli anni a venire. La Russia ha perso il 90% della sua quota di mercato petrolifero nel nord Europa, scendendo a 100.000 barili al giorno (bpd) a novembre, da un massimo di 1,2 milioni di barili al giorno prima dell’invasione del 24 febbraio. L’Austria, a lungo uno degli Stati membri dell’UE più dipendenti dal gas russo, ora fornisce il 21% delle sueimportazioni di gas dalla Russia, in calo rispetto all’80% prima dell’invasione.

La marea sulla dipendenza energetica potrebbe cambiare, ma la Russia mantiene alleati in Europa come Viktor Orban in Ungheria e Aleksandar Vucic in Serbia, che sono riluttanti a firmare iniziative a livello europeo e sono spesso disposti a spingere la narrativa del Cremlino. La decisione di Orban di indossare una maglietta con l’immagine della ‘Grande Ungheria‘ mostra che i suoi obiettivi revanscisti rimangono strettamente allineati al Cremlino, comprese le rivendicazioni di proprietà su parti della vicina Ucraina.

Nonostante le notevoli resistenze all’interno dell’Europa per quanto riguarda la gravità della minaccia russa, gli Stati membri più grandi e importanti dell’UE hanno avviato seri sforzi per riformulare le loro politiche russe e ridurre le aree di dipendenza critica.

Mentre la guerra in Ucraina continuerà nel 2023, l’etichetta di terrorismo del PE non dovrebbe far precipitare l’UE nell’autocompiacimento. Tutte le parti dovrebbero prepararsi per il lungo raggio e molti problemi rimangono irrisolti, come la piena attuazione della ‘Zeitenwende’ tedesca, o ‘punto di svolta’ in relazione alla sua politica estera e di difesa. Sebbene sia improbabile che gli Stati Uniti dichiarino formalmente la Russia uno Stato sponsor del terrore, continuerà ad essere il più grande fornitore di aiuti militari all’Ucraina, con molti Stati membri dell’UE in fondo alla lista.

La dichiarazione del PE dovrebbe anche accompagnare ulteriori investimenti nella spesa per la difesa europea e una minore dipendenza da Washington per la sicurezza europea. Molti Stati hanno segnalato la loro disponibilità a farlo, dalla Polonia e dagli Stati baltici alla Germania e al Regno Unito, ma il 2023 sarà l’anno in cui mettere le parole in pratica e adottare formalmente una posizione strategica a lungo termine nei confronti della Russia.

È improbabile che la guerra in Ucraina si estenda oltre i confini dell’Ucraina, con il maggior rischio di attacchi sotto falsa bandiera e provocazioni esistenti nella regione separatista della Transnistria e della Moldavia vera e propria. Dato che la Moldavia e l’Ucraina sono ora candidati formali all’adesione all’UE, le garanzie di sicurezza al di sotto della soglia dell’articolo 5 della NATO sarebbero un segnale importante proveniente dall’Europa. Il Presidente Volodymyr Zelensky e il popolo ucraino potrebbero non essere soli mentre affrontano il loro peggior inverno a memoria d’uomo, ma resta all’Europa l’onere di garantire che non siano soli quando la Russia è impegnata in forme meno evidenti, ma non meno gravi, di terrorismo contro il Popolo ucraino. Gli Stati baltici e la Polonia continueranno senza dubbio a far luce sulle atrocità della Russia, ma il vero banco di prova verrà da Berlino e Parigi.

Il 2023 sarà il primo anno dalla fine della Guerra Fredda in cui il continente europeo si starà impegnando collettivamente nei confronti della Russia da una nuova prospettiva in gran parte guidata dall’est. Da Lisbona a Bucarest, questa prospettiva è informata dall’Ucraina, a lungo vista come uno Stato cuscinetto post-sovietico, ma ora uno dei più grandi campioni europei per la libertà e uno strenuo difensore dei suoi valori contro la barbarie del regime terroristico di Putin