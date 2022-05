Sei un appassionato di heavy metal e di giochi di slot machine? Abbiamo una buona notizia per te, anzi due. Motorhead e Guns ’n’ Roses, due dei gruppi più famosi di questo genere musicale, sono i protagonisti delle nuove slot machine a cui potrai giocare sulle piattaforme di gaming con licenza.

Come scoprirai nelle prossime righe, si tratta di due titoli che ti consentono di accedere a ore e ore di divertimento ascoltando come sottofondo le canzoni dei due celebri gruppi. Vediamo qual è la storia dei Motorhead e dei Guns ’n’ Roses e cosa offrono le slot machine basate su queste rock band.

Chi sono i Motorhead e i Guns ’n’ Roses

Hai mai pensato di ascoltare la tua musica mentre ti rilassi con i casino non AAMS? Questo è ciò che avverrà se sei un grande fan di gruppi come Motorhead e Guns ’n’ Roses. I “Guns” sono stati una delle rock band più popolari intorno agli anni ’90 caratterizzati dai due frontmen della band: Axl Rose e Slash.

Non stiamo parlando certo di tipi tranquilli. Ma da quando in qua si fa rock con persone calme? Axl Rose e Slash sono stati per anni gli idoli di migliaia di fan. Slash è stato uno dei chitarristi più emulati della storia con il suo sound inconfondibile, mentre Axl Rose è stata una vera e propria icona di quegli anni. Tra i brani più famosi che ricordiamo dei Guns ’n’ Roses troviamo November Rain, Sweet Child o’ Mine, Paradise City e tanti altri.

Anche i Motorhead non sono stati da meno. Probabilmente meno inflazionati dei Guns, i Motorhead hanno determinato un deciso cambio di passo nel mondo del metal con il loro sound. Lemmy, storico frontman della band e recentemente scomparso, ha dato un’impronta alla band e possiamo dire, senza peccare di modestia, che i Motorhead sono stati, di fatto, gli inventori dell’heavy metal così come lo conosciamo. Tra i brani da citare per la loro fama ci sono Ace of Spades, Overkill, Heroes e Killed by Death.

Le nuove slot machine su Motorhead e Guns ’n’ Roses

La fama di questi due gruppi è davvero sconfinata. Oltre ad aver venduto milioni di dischi nel corso degli anni, Motorhead e Guns ’n’ Roses sono anche i protagonisti di due slot machine.

La slot dedicata ai Motorhead è stata lanciata a partire dal 2016 e offre un’incredibile RTP del 96,98% con una bassa volatilità e un potenziale di vincita massima pari a 57 volte la puntata inziale. Questa slot è stata realizzata da Netent ed è dedicata non solo a coloro i quali sono fan del celebre gruppo ma anche a chi ama i giochi con elementi convenzionali e innovativi. Dal punto di vista tecnico, la slot Motörhead ha un’insolita configurazione con 5 rulli e 76 linee di pagamento. Al suo interno troverai una serie di funzioni interessanti che ti permetteranno di amplificare le tue vincite come simboli jolly, mystery reel, free spins e bomber.

Tra le slot machine a tema musicale che trovi sulle piattaforme come 5Gringo, è impossibile non citare anche quella dedicata aiGuns ’n’ Roses. Anche in questo caso si tratta di una slot rilasciata a partire dal 2016 con una colonna sonora caratterizzata da alcune delle canzoni più famose del gruppo come Sweet Child O’ Mine, Welcome to the Jungle, Paradise City, November Rain e Chinese Democracy.

La slot ha una configurazione standard 5×3 con 20 linee di pagamento su cui potrai scommettere da un minimo di 0,20 € fino ad un massimo di 200 €. La vincita massima del gioco è pari a 750 volta la tua puntata iniziale.