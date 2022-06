La Rivoluzione arancione del 2004, un’ondata di proteste di piazza che ha alimentato l’ascesa di un governo filo-occidentale a Kiev, sarà probabilmente ricordata dagli storici futuri come il primo vero episodio moderno del dramma che alla fine avrebbe portato all’attuale guerra in Ucraina. Questa svolta è stata sostenuta con entusiasmo dall’Occidente come una significativa vittoria ideologica per la democrazia liberale e – soprattutto – come una pietra miliare geopolitica nella marcia verso est sia della NATO che dell’UE. Inutile dire che le onde d’urto sono state fortemente avvertite al Cremlino. Fino ad allora, Boris Eltsin e il suo successore, Vladimir Putin, avevano cercato una sorta di sistemazione con l’Occidente. Mosca ha offerto aperture alla NATO, concessioni diplomatiche unilaterali e persino sostegno all’intervento militare americano in Afghanistan. Tali gesti sono stati visti a Washington e a Bruxelles come un segno di debolezza. Dopotutto, la saggezza convenzionale imponeva che, nell’era del dopo Guerra Fredda, la Russia stesse rapidamente svanendo nell’irrilevanza, quindi ignorando ciò che aveva da dire o ciò che voleva era un lusso accessibile. Considerando che la Russia era una semplice ombra dell’impressionante potere un tempo detenuto dall’Unione Sovietica, Mosca non veniva più presa sul serio.

Tutto è cambiato nel 2004. All’epoca, Vladimir Putin e il suo entourage – in cui la presenza di ex fantasmi del KGB è sempre stata prominente – hanno vissuto un brusco risveglio. Dal loro punto di vista, la Rivoluzione arancione era poco più di un’operazione di cambio di regime ideata dalla CIA e dalle ONG finanziate dal Dipartimento di Stato per accerchiare aggressivamente la Russia. Forse la NATO non era ansiosa di conquistare la Russia come fecero Napoleone e Hitler; tuttavia, Mosca credeva che, in circostanze adeguate, tali intenzioni potessero emergere in un prossimo futuro. Erano convinti che la fine della Guerra Fredda non avesse estinto la validità delle teorie geopolitiche di Sir Halford Mackinder sulla necessità di poteri marittimi dalla mezzaluna marginale per controllare le aree più cruciali del cosiddetto ‘cuore terrestre’ eurasiatico.

Inquietante, nell’edizione 2007 della Conferenza di Monaco sulla politica di sicurezza, il Presidente Putin pronunciò un discorso in cui definì apertamente la crociata neoconservatrice per imporre un mondo unipolare – e in particolare, l’espansione della NATO nell’Europa orientale – come pericolosa per la stabilità all’interno del sistema internazionale perché tale fenomeno avrebbe potuto aumentare le probabilità di confronto, diminuire la comprensione reciproca tra le grandi potenze e alimentare le tensioni militari. Le dichiarazioni di Putin furono in gran parte respinte in Occidente all’epoca ma, con il senno di poi, suonano come un avvertimento di ciò che sarebbe successo. Una manciata di esperti occidentali (George Kennan, Henry Kissinger, Kenneth Waltz e John Mearsheimer) hanno espresso preoccupazioni simili sull’imprudenza di cercare di mettere alle strette la Russia, ma le loro opinioni erano l’eccezione piuttosto che la regola. Questi pensatori realisti credevano che la materializzazione di un forte contraccolpo russo fosse una questione di tempo.

Senza l’Ucraina sotto la loro sovranità, i russi sarebbero per sempre intrappolati in una posizione difensiva scomoda con poca profondità strategica in caso di attacchi convenzionali o attacchi nucleari. Inoltre, la spinta della Russia a riaffermarsi come potenza imperiale sarebbe debole senza la subordinazione dell’Ucraina. Pertanto, l’incorporazione dell’Ucraina nella NATO e nell’UE lascerebbe la Russia sempre più alienata, isolata e vulnerabile. Quindi, i russi sentivano di dover fare qualcosa al riguardo. Di conseguenza, hanno mobilitato i loro delegati politici e ogni risorsa a loro disposizione in Ucraina in modo che una leadership filo-russa potesse subentrare lì il prima possibile. Mosca ha persino ‘armato’ la fornitura di gas naturale ai mercati di consumo europei attraverso la sua vasta rete di gasdotti. Inoltre, i russi hanno iniziato a sfidare l’agenda di politica estera di Washington nel Caucaso, in Asia centrale, nel Levante, in Africa e persino nell’emisfero americano per dimostrare che intendevano affari ma anche per guadagnare merce di scambio. Alla fine sono riusciti a ribaltare la situazione in Ucraina con l’elezione di Viktor Yanukovich. Tuttavia, la loro vittoria fu di breve durata. Il movimento Euromaidan del 2014 rovesciò il governo di Yanukovich e lo sostituì con un regime filo-occidentale. Com’era prevedibile, tale battuta d’arresto si è poi rivelata una crisi esistenziale da incubo per il Cremlino. A quel punto, i russi erano convinti che gli Stati Uniti fossero determinati a strangolarli, quindi la loro risposta successiva ha seguito una traiettoria di progressione incrementale. Con il senno di poi, la strategia di Mosca si è evoluta per affrontare circostanze mutevoli in tre fasi principali:

Fase 1: pressione in aumento

All’indomani di Euromaidan, la Russia ha lanciato una campagna di guerra ibrida contro l’Ucraina. In primo luogo, ciò includeva l’uso della forza ‒ come mostrato nell’annessione a titolo definitivo della penisola di Crimea e il sostegno palese alle milizie separatiste filo-russe nel Donbass ‒ con lo scopo di compromettere l’integrità territoriale dell’Ucraina e seminare un certo caos in modo tale da impedire che Kiev potesse essere assorbita dalle strutture occidentali nel prossimo futuro, oltre a ricordare all’Ucraina che gli interessi russi non potevano essere trascurati. Inoltre, prevedeva anche metodi non convenzionali come pressione economica, esibizioni di muscoli militari, influenza religiosa, diffusione della propaganda, mobilitazione dei tentacoli politici della Russia in Ucraina e ‘misure attive’ come agitazione e tentativi clandestini di istigare un colpo di stato . Questo è anche il contesto geopolitico in cui deve essere compreso lo sviluppo di progetti infrastrutturali per fornire gas naturale russo alle nazioni europee attraverso gasdotti che bypassano l’Ucraina. Sebbene questa linea d’azione sia riuscita a complicare l’adesione dell’Ucraina alla NATO, non ha sminuito la volontà di Kiev di aderire all’alleanza atlantica. In definitiva, tale strategia non è riuscita a ottenere un cambio di regime favorevole.

Fase 2: Ultimatum

Nel 2021 si è verificata una massiccia concentrazione di truppe russe, piattaforme militari e armi in prossimità del confine ucraino. I russi non si sono nemmeno degnati di nascondere questa mossa, che è stata interpretata da molti come un segno di un imminente attacco. Tuttavia, tale visibilità non aveva molto senso se ciò che era originariamente inteso era un attacco su larga scala perché una tale mossa avrebbe sacrificato l’elemento sorpresa. D’altra parte, tuttavia, è del tutto logico se lo scopo di detti preparativi fosse stato lanciare una minaccia credibile o un ultimatum. Del resto, come fa notare Hans Morgenthau, le richieste diplomatiche svincolate dalla forza non sono nemmeno credibili. Mosca ha infatti formulato una serie di richieste, tra cui la garanzia che nessun altro Stato dello spazio post-sovietico aderisca mai alla NATO o ospiti attività militari intraprese dall’alleanza transatlantica, il ritiro delle armi offensive dai paesi europei vicini, la rimozione della NATO infrastrutture militari collocate nell’Europa orientale dal 1997 e una serie di restrizioni relative sia alle armi nucleari che ai missili balistici.

Considerando il carattere massimalista di tali richieste, non avrebbero potuto essere realisticamente accolte da Stati Uniti e NATO, ma il manifestato interesse del Cremlino a tenere colloqui bilaterali con gli Stati Uniti a Ginevra indicava che forse un accordo negoziato che tenesse conto delle preoccupazioni di Mosca avrebbe potuto stato accettabile. Tuttavia, ciò che i russi chiedevano non era altro che rivedere l’ordine globale del dopo Guerra Fredda per effettuare una riprogettazione strutturale dell’architettura di sicurezza europea, qualcosa che avrebbe richiesto un grande concerto di potere simile al Congresso di Vienna. Mosca voleva ardentemente essere trattata come una grande potenza che meritava di essere riconosciuta come tale da Washington e Bruxelles, e anche come un egemone regionale la cui sfera di influenza – soprattutto in Ucraina – doveva essere rispettata in un mondo multipolare. Tuttavia, a Mosca mancava la forza o la massa critica necessarie per torcere il braccio di Washington o convincere la NATO ad abbandonare volontariamente molte delle posizioni che aveva guadagnato negli ultimi decenni, almeno non senza combattere. Ai russi non solo mancava la superiorità, ma non erano nella posizione di imporre nulla. Quindi, questo è stato visto come in Occidente un atto di ricatto inteso a giustificare un’invasione che sarebbe avvenuta comunque. Tuttavia, questo ultimatum era probabilmente l’ultima carta con cui i russi potevano giocare e, una volta dimostrata la sua inefficacia, avevano esaurito le opzioni e anche il tempo stava finendo. L’unica possibilità per il Cremlino di ottenere ciò che voleva in Ucraina era la forza. Anche se i russi probabilmente non hanno mai scartato l’idea di lanciare un’invasione, deve essere stata una decisione difficile. Inoltre, gli insegnamenti di autori seminali come Sun Tzu e Machiavelli sottolineano che, per portare a termine cose importanti, bisogna essere disposti a percorrere un sentiero pericoloso che può portare alla gloria mondana o alla rovina totale. In effetti, l’arte di governo può spesso essere un affare mortale.

Fase 3: Invasione

Il 24 febbraio 2022, la Russia ha avviato una ‘operazione militare speciale’, un eufemismo concepito per addolcire l’invasione palese dell’Ucraina. La forza cinetica sarebbe stata ora usata come strumento al servizio dell’agenda di Mosca, una decisione rivoluzionaria di proporzioni senza precedenti negli ultimi decenni della storia europea. All’inizio, sembrava che l’obiettivo dell’intervento militare russo fosse rovesciare il governo ucraino per sostituirlo con un regime filo-russo e riportare Kiev nell’orbita strategica di Mosca come satellite, liquidare le forze armate ucraine e un militante fermamente nazionalista gruppi come l’Azov Regiment, e innescare una crisi diplomatica che disgregherebbe la coesione interna della NATO. Tuttavia, ora c’è una prospettiva più chiara. L’endgame russo va ben oltre il cambio di regime attraverso ‘shock and awe’, un’offensiva Blitzkrieg o attacchi chirurgici. I fatti sul campo suggeriscono fortemente che ciò che Mosca cerca di ottenere attraverso l’hard power è lo smantellamento totale dell’Ucraina come Stato nazionale funzionale, anche se l’intero sforzo richiede mesi o addirittura anni. Tale ricerca strategica si riflette nella cancellazione delle infrastrutture, nell’eliminazione dell’industria, negli attacchi che hanno preso di mira siti culturali, nell’esodo massiccio intenzionale degli ucraini e nella demoralizzazione della restante popolazione ucraina. Queste azioni si sono anche allineate con la sistematica negazione retorica della legittima statualità ucraina. Inoltre, l’uso pesante da parte della Russia della proiezione di potenza militare – principalmente attacchi aerei, artiglieria e fanteria nell’avvolgimento e assedio di posizioni chiave – è una caratteristica, non un bug. Al contrario, il lancio di missili ipersonici a sciabola nucleare e il lancio di missili ipersonici per distruggere gli edifici in modo spettacolare sono misure progettate per ricordare all’Occidente che un intervento militare diretto a favore dell’Ucraina provocherebbe l’Armageddon, ma non sono mirate all’Ucraina di per sé.

Per molti osservatori contemporanei, questo potrebbe sembrare difficile da comprendere o forse addirittura sconcertante. Tuttavia, la documentazione storica offre precedenti illuminanti che possono fornire una comprensione più chiara della logica del Cremlino nella guerra in Ucraina. Ad esempio, dopo diversi drammatici scontri il fatidico esito delle guerre puniche fu l’annientamento di Cartagine da parte delle forze romane. Dopo un sanguinoso assedio in cui la stessa Cartagine fu rasa al suolo e molti dei suoi abitanti furono uccisi, i superstiti furono venduti come schiavi e il territorio precedentemente detenuto dai Cartaginesi nel Maghreb fu annesso a Roma. Questa vittoria alimentò l’indiscussa ascesa di Roma come la più grande potenza del mondo mediterraneo, posizione che mantenne per secoli. Inoltre, l’antico regno dell’Asia centrale di Khwarezm fu letteralmente ridotto in macerie da Gengis Khan in una rappresaglia sproporzionata per l’esecuzione di inviati diplomatici mongoli. L’annientamento di Khwarezm fu così completo e la quantità di spargimento di sangue così sbalorditivo che, a parte gli storici professionisti, pochi sono nemmeno consapevoli che sia mai esistito.

Tuttavia, ci sono anche esempi più recenti che puntano in una direzione simile. In effetti, come ha osservato l’analista americano David Goldman, la linea di condotta di Vladimir Putin in Ucraina rispecchia l’approccio seguito dal cardinale Richelieu nei confronti della Pomerania. Nel contesto della Guerra dei Trent’anni, la spietata devastazione e la carneficina scatenata lì dall’astuto statista francese – una figura leggendaria ancora ricordata come un importante praticante della ragion di Stato – risposero all’interesse a minare l’Impero austro-spagnolo asburgico ( che fino ad allora era un nemico superiore) in modo che la Francia potesse emergere come una potenza europea guida in una nuova correlazione di forze. D’altra parte, dopo la sconfitta della Germania nazista, il cosiddetto ‘Piano Morgenthau’ – formulato da Henry Morgenthau Jr., Segretario al Tesoro degli Stati Uniti ‒ contemplava la deliberata smilitarizzazione della Germania, il suo smembramento territoriale, la dispersione della popolazione locale , e la rimozione delle capacità industriali tedesche in modo che l’economia di quel Paese adottasse invece un basso profilo di carattere agrario. Sebbene all’inizio abbia preso piede, non è stato implementato perché Washington si è reso conto che una Germania Ovest prospera, reindustrializzata e forte sarebbe stata molto più utile come baluardo – e forse anche potenziale punta di diamante – contro il blocco guidato dall’Unione Sovietica.

Detti episodi mostrano che il percorso della Russia in Ucraina non è affatto innovativo. Dopotutto, il pensiero strategico russo abbraccia con tutto il cuore il classico principio machiavellico secondo cui è meglio essere temuti che amati se non si può essere entrambi. Quindi, la strategia in corso del Cremlino è innegabilmente spietata e rischiosa, ma non è necessariamente irrazionale. In effetti, probabilmente ha molteplici scopi:

Punire l’Ucraina per aver scelto una strada filo-occidentale, una storica “aberrazione” che la Russia ritiene imperdonabile.

Inviando un doppio messaggio forte ad altri stati post-sovietici: 1) non è saggio pasticciare con la Russia e aspettarsi di rimanere impuniti e 2) questo è quanto valgono le garanzie di sicurezza occidentali.

Inviando un doppio messaggio forte ad altri stati post-sovietici: 1) non è saggio pasticciare con la Russia e aspettarsi di rimanere impuniti e 2) questo è quanto valgono le garanzie di sicurezza occidentali. Annullare l’espansione e la presenza della NATO ‒ sia formale che informale ‒ nei paesi che hanno tradizionalmente appartenuto alla sfera di influenza della Russia.

Assicurarsi che l’Ucraina non possa rappresentare una minaccia significativa per la sicurezza nazionale russa per i decenni a venire, soprattutto perché la Russia sta vivendo una grave recessione demografica.

Finora, non si sa fino a che punto i russi siano pronti a spingersi, soprattutto considerando la disponibilità di risorse, le dinamiche politiche interne, le battute d’arresto tattiche e l’apparente sottoperformance logistica delle truppe russe. All’inizio sembrava che volessero prendere Kiev e forse anche tentare di creare un corridoio diretto per raggiungere la Moldova, ma il reindirizzamento dei loro sforzi verso la costa orientale e meridionale probabilmente indica che quelle aree sono state prese di mira perché sono strategicamente significative , in particolare se la partizione o anche un’annessione totale sono considerate convenienti per gli interessi nazionali russi. Inoltre, entrambe le possibilità potrebbero plausibilmente coesistere. È troppo presto per dirlo, ma una possibilità che vale la pena prendere in considerazione è l’incorporazione del Donbas nella Federazione Russa vera e propria e l’istituzione parallela di una ‘Novorossiya’ come nuovo stato simile al Kosovo, all’Abkhazia o all’Ossezia meridionale.

Senza quei territori, ciò che resta dell’Ucraina sarebbe poco più che uno staterello indifendibile ed economicamente sminuito senza un futuro sostenibile. Inoltre, i russi non avrebbero nemmeno bisogno di conquistare tutto. Dopotutto, i costi per cercare di prendere e occupare l’Ucraina occidentale – un’area la cui popolazione ha a lungo nutrito atteggiamenti russofobi da generazioni – sarebbero superiori ai benefici, dal momento che probabilmente porterebbero a un lungo pantano militare e a un brutto bagno di sangue. Se i russi tagliassero in due l’Ucraina, a causa del loro background storico e profilo socioculturale e come risultato del caos che ne deriva, la Galizia sarebbe probabilmente inghiottita dalla Polonia mentre la Transcarpazia sarebbe ipoteticamente annessa all’Ungheria. Finché la Russia riuscirà a stabilire la sua sovranità sull’area a est del fiume Dnepr, il Cremlino non si preoccuperebbe di questi sviluppi perché, sebbene vantaggioso per gli interessi nazionali individuali di Varsavia e Budapest, la riconfigurazione territoriale creerebbe discordia sia all’interno dell’UE che Nato. In effetti, le mele avvelenate possono essere utili nella pratica dell’arte di governo. Inoltre, la materializzazione di questo scenario fornirebbe una preziosa opportunità per riformulare l’architettura della sicurezza europea, un processo in cui la Russia ha bisogno di far sentire la sua voce in un modo o nell’altro.

Basandosi sul concetto controintuitivo di ‘distruzione costruttiva’, la Russia potrebbe quindi ricostruire le porzioni dell’Ucraina sotto il suo controllo in conformità con i suoi interessi militari, geopolitici, strategici, economici e demografici. Forse quello che Mosca ha in mente è un sistema politico che assomigli alla Bielorussia; vale a dire, uno stato fortemente russificato strettamente allineato con il Cremlino sotto tutti gli aspetti significativi. Allo stesso modo, potrebbe essere trasformato sia in un cuscinetto difensivo che in una posizione avanzata per tenere a bada le forze occidentali. Questa creazione potrebbe essere integrata nei quadri istituzionali regionali controllati da Mosca, come l’Unione economica eurasiatica e l’Organizzazione del Trattato per la sicurezza collettiva. Inoltre, i russi potrebbero sfruttare l’interesse di Pechino per i corridoi transnazionali fondamentali che migliorano l’interconnessione geoeconomica con l’Europa come componenti essenziali della Belt and Road Initiative al fine di ricostruire l’Ucraina – o cosa se ne rimanesse, comunque – in un modo vantaggioso per il Asse eurasiatico delle potenze continentali. Considerando i suoi vantaggi comparati industriali e agricoli, la sua abbondanza di risorse naturali e la sua posizione privilegiata per la logistica e il commercio, l’Ucraina sarebbe sicuramente un premio allettante per la Cina. Come notevole precedente, va tenuto presente che il parco industriale Great Stone, situato in Bielorussia e sviluppato grazie al capitale cinese e al coinvolgimento attivo di grandi aziende cinesi, è uno dei più importanti progetti di investimento hi-tech in Europa.

Osservazioni conclusive

La strategia della Russia nei confronti dell’Ucraina è stata adattata in modo versatile e flessibile per affrontare le mutevoli circostanze negli ultimi due decenni. La natura incrementale dell’approccio di Mosca da misure relativamente sottili all’uso palese della forza militare è un segno di disperazione, ma illustra anche che il Cremlino ritiene che valga la pena correre i rischi e i costi associati perché la posta in gioco è una questione vitale per la Russia grande strategia e sicurezza nazionale. Tuttavia, l’attuazione di una strategia non garantisce il raggiungimento dei risultati attesi. Dopotutto, la guerra è una scommessa pericolosa e una volta sparati i primi colpi, non c’è modo di dire come andranno le cose. Nessun piano rimane invariato dopo che il proverbiale dado è stato tratto. I mezzi a disposizione potrebbero non essere sufficienti per perseguire i risultati attesi e gli obiettivi attesi potrebbero non essere realisticamente realizzabili nei tempi originariamente previsti. La ricaduta risultante può anche essere molto più disordinata del previsto. Inoltre, la guerra in Ucraina è un conflitto estremamente complesso che viene combattuto in molti campi di battaglia sovrapposti. Infine, ci sono dozzine di cose che potrebbero andare storte e la prospettiva di errori di calcolo, escalation e incidenti aumenta sia l’incertezza che la pericolosità della guerra.

Inoltre, anche se i russi riusciranno a prevalere, ciò non significa che il conflitto si placherà. Il loro trionfo li incoraggerebbe a sfidare lo status quo in altri punti critici come i Paesi baltici, la Moldova o la Polonia, nel tentativo di galvanizzare la loro agenda revisionista tentando con la forza di capovolgere lo sfavorevole equilibrio di potere emerso dal dopo Guerra Fredda era. In altre parole, le tensioni non diminuirebbero. Le potenze marittime atlantiche – principalmente USA e Regno Unito – ne sono consapevoli, motivo per cui stanno investendo grandi risorse per assicurarsi che la Russia si prosciughi in Ucraina fino all’implosione o, per lo meno, assicurarsi che una vittoria di Pirro abbia costi proibitivi, anche se ciò significa che l’Ucraina viene letteralmente demolita nel processo. Per Washington e Londra, è imperativo minare la proiezione geopolitica della Russia prima che sviluppi una sorta di partnership con la Germania, e usare l’Ucraina come carne da cannone contro la Russia è un modo pratico per realizzarlo senza coinvolgere gli stessi russi in uno scontro diretto. Tutto ciò che devono fare è sostenere Kiev con generose forniture di intelligence, armi, sostegno diplomatico e denaro

Tuttavia, se i russi subissero una sconfitta strategica a tutto campo e l’Ucraina diventasse davvero il cimitero delle loro rinnovate ambizioni imperiali, ciò provocherebbe una lotta di potere interna a Mosca e avvierebbe una reazione a catena che potrebbe portare alla rimozione di Vladimir Putin ma , contrariamente a quanto desiderano i liberali occidentali, sia la storia russa che la Realpolitik indicano che sarebbe probabilmente sostituito da un leader ancora più aggressivo (e a Mosca non mancano gli intransigenti), per non parlare del fatto che i sentimenti revanscisti tra i russi comuni sarebbero aumentati a proporzioni alle stelle. Ancora peggio, la balcanizzazione della Russia – un paese con il più grande arsenale nucleare del mondo – aprirebbe il vaso di Pandora portando una quantità tossica di incertezza. Quindi, anche questo scenario è problematico.

In un modo o nell’altro, l’ostilità reciproca non si placherà perché ci sono interessi geopolitici incompatibili ed entrambe le parti stanno alzando la posta in gioco. In accordo con la visione del mondo della tradizione intellettuale realista, l’unico modo per impedire che il conflitto sfugga al controllo prima che sia troppo tardi sarebbe raggiungere una soluzione negoziata. Tale alterativa non porterebbe alla pace eterna ma, in un mondo imperfetto, potrebbe fornire un quadro funzionale per gestire le rivalità in modo che ci possa essere un ragionevole grado di stabilità, una soluzione che i pesi massimi dell’Europa continentale come Francia e Germania potrebbero essere inclini a favorire . La Russia dovrebbe ridurre l’aggressività della sua strategia e moderare le sue ambizioni in cambio di garanzie affidabili e, a sua volta, l’Occidente dovrebbe fare concessioni e accettare, sulla base di una comprensione sobria e spassionata delle realtà geopolitiche, la Russia come forza con cui fare i conti. Tuttavia, una soluzione ispirata alla freddezza sembra sfuggente, almeno per il momento. Fino a quando gli atteggiamenti non cambieranno, i forti faranno quello che possono e i deboli soffriranno quello che devono, come scrisse Tucidide molti secoli fa sulla natura dura della guerra.