I politici europei sono ansiosi di essere visti come intenti a ‘fare qualcosa‘ per opporsi al regime russo, dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. La maggior parte dei regimi europei ha saggiamente concluso, nonostante l’incoscienza polacca e baltica, che provocare un conflitto militare con la Russia dotata di armi nucleari non è una buona idea. Quindi, ‘fare qualcosa‘ consiste principalmente nel cercare di punire Mosca tagliando fuori gli europei dal petrolio e dal gas russo tanto necessari.

Il problema è che questa tattica non fa molto per scoraggiare la Russia in qualcosa di diverso nel breve termine, perché il petrolio russo può rivolgersi a numerosi mercati al di fuori dell’Europa. La maggior parte del mondo, dopo tutto, ha rifiutato di partecipare agli embarghi e alle sanzioni commerciali statunitensi ed europei, optando invece per approcci più misurati.

Limitando le fonti di energia per gli europei, invece, è probabile che i regimi europei riescano a far salire il costo della vita per gli europei,mentre fanno poco per isolare l’economia russa dai mercati globali.

L’EUROPA PUÒ ISOLARSI COMPLETAMENTE?

Per ragioni comprensibili, la maggior parte dei regimi europei è stata riluttante a isolarsi completamente dal petrolio e dal gas russo. Ciò è dovuto al fatto che l’Europa è diventata sempre più dipendente dal gas naturale russo , poiché i regimi europei si sono impegnati sempre più in fonti energetiche ‘ rinnovabili ‘ inaffidabili . Questo è particolarmente vero in Germania, la più grande economia europea, che deve affrontare una ‘ forte recessione‘ se interrompe il flusso del gas russo. Si è parlato molto di pesanti sanzioni contro la Russia, ma questo si è fermato prima di un divieto totale delle importazioni russe di petrolio e gas.

Tuttavia, la scorsa settimana, il Parlamento europeo ha iniziato a redigere un piano per un embargo completo sul petrolio e sul gas russo.

Eppure, anche se cresce la pressione affinché i regimi europei siano visti come fare di più per ostacolare Mosca, i politici europei vogliono procedere lentamente. Questo dà a Mosca più tempo per adeguare la logistica per trasferire le esportazioni di petrolio in altre parti del mondo.

Se l’Europa vietasse completamente il petrolio immediatamente, ciò manderebbe alle stelle i prezzi del petrolio per l’Europa e altri Paesi. Secondo gli analisti di JP Morgan: «Un embargo completo e immediato sposterebbe 4 milioni di barili al giorno di petrolio russo, mandando il greggio Brent a 185 dollari al barile, poiché un tale divieto non lascerebbe ‘né spazio né tempo per reindirizzare [le forniture] alla Cina, all’India o ad altri potenziali sostituti acquirenti‘, ha affermato la banca di investimento in una nota. Ciò segnerebbe un aumento del 63% dalla chiusura del Brent di 113,16 dollari di lunedì».

Ciò potrebbe innescare recessioni in tutte le economie europee e i responsabili politici lo sanno. L’Ungheria, ad esempio, si è ripetutamente opposta a un embargo sul petrolio russo, preoccupata per i comuni ungheresi che hanno già un tenore di vita ben al di sotto dei Paesi più ricchi come Germania e Francia. Nel frattempo, i politici francesi hanno opportunamente programmato un embargo dopo le elezioni francesi di quest’anno.

Anche al di là del breve termine, i guai petroliferi per l’Europa non finirebbero necessariamente, perché l’OPEC ha già dichiarato di non poter pompare abbastanza petrolio per sostituire il petrolio russo. In ogni caso, l’Europa non sembra riuscire a convincere l’OPEC a fare molto per punire o isolare la Russia nei mercati petroliferi. Il regime saudita ha annunciato una maggiore cooperazione con la Russia solo negli ultimi mesi e la guerra in Ucraina non sembra essere un argomento importante per l’OPEC.

Questo non vuol dire che niente di tutto questo danneggerà Mosca. Sarà necessario del tempo per modificare i mercati petroliferi russi per servire altri consumatori al di fuori dell’Europa, e questo significherà un calo dei ricavi, almeno nel breve termine. Inoltre, le sanzioni finanziarie statunitensi rendono più difficile per i commercianti russi fare affari a livello globale.

Nonostante l’affermazione dell’Occidente che sta combattendo una sorta di guerra per la democrazia contro l’autoritarismo, sembra che i principali beneficiari dei crescenti embarghi europei sul petrolio russo siano alcuni dei regimi più autoritari del mondo. Pechino accetterà felicemente le forniture di petrolio e gas non più vendute in Occidente, e forse con uno sconto poiché il numero dei potenziali mercati per il petrolio russo si ridurrà. Inoltre, se i prezzi del petrolio sono spinti verso l’alto dalle dislocazioni causate dagli embarghi europei, è probabile che ciò andrà a vantaggio almeno di alcuni dei dittatori alimentati dal petrolio tra i membri dell’OPEC.

Nel frattempo, è probabile che gli europei comuni si ritrovino a pagare molto di più per l’energia e, di conseguenza, anche per altri beni e servizi. Ilrischio di recessione è in crescita anche in Europa.

GLI STATI UNITI IN SOCCORSO?

Come spesso accade, l’Europa si è rivolta agli Stati Uniti per essere salvata. L’Amministrazione Biden ha dichiarato che può inviare gas naturale liquefatto (GNL) statunitense in Europa per sostituire ampiamente quello della Russia nel soddisfare il fabbisogno energetico dell’Europa. Ma non è così semplice . Come ha notato David Blackmon su ‘ Forbes ‘: «Mentre impegnare gli Stati Uniti ad aiutare la Germania e altre Nazioni europee a liberarsi del gas naturale russo sembra essere un obiettivo nobile, c’è solo un problema: il Presidente apparentemente non ne ha parlato con l’industria americana del GNL prima di concludere l’accordo . Leggendo le citazioni dei dirigenti di Tellurian nell’articolo del ‘ New York Times ‘ qui collegato, è evidente che sono stati colti alla sprovvista dall’annuncio del Presidente. ‘Non ho idea di come lo faranno…’»

Nell’era del Covid, i politici federali si sono senza dubbio abituati a evocare ciò che vogliono attraverso il ‘miracolo’ di stampare denaro. Ma nel mondo reale, è ancora necessario produrre petrolio e gas (e altre merci) attraverso l’effettiva produzione fisica. A complicare le cose c’è anche il fatto che le industrie petrolifere e del gas negli Stati Uniti sono ancora in gran parte in mani private. Ciò significa che Biden può promettere tutto ciò che vuole, ma il settore privato dovrà comunque fare il lavoro e gli incentivi di mercato potrebbero non favorire necessariamente la vendita all’Europa.

Nemmeno la stampa di denaro può far apparire magicamente petrolio e gas dall’altra parte dell’Atlantico.



In definitiva, la frenesia delle sanzioni e degli embarghi perseguita ‘dall’Occidente‘ potrebbe fare poco più che aumentare il costo della vita per i propri cittadini.

Ancora peggiori sono gli effetti collaterali di queste sanzioni per i Paesi più poveri dell’Africa e dell’Asia che in molti casi hanno bisogno di grano russo e petrolio russo per mantenere i cittadini di quei Paesi al di sopra dei livelli di sussistenza.

Queste politiche renderanno la vita più difficile alle normali persone innocenti in tutto il mondo, senza riuscire a porre fine alla guerra in Ucraina. Ma questo è un prezzo che uomini ricchi come Biden e Macron sono apparentemente disposti a pagare.