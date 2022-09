I gasdotti Nord Stream 1 e 2 di Vladimir Putin sono morti e sepolti o ‘tot und begraben’ come dice il proverbio tedesco, ma la debacle del Nord Stream non deve essere dimenticata. Con la Russia che ora abbandona tutte le pretese e dichiara apertamente che non rinnoverà le forniture di gas all’UE fino a quando le sanzioni non saranno eliminate, è fondamentale imparare le lezioni dal precedente rifiuto dell’Europa di riconoscere l’armamento delle esportazioni di energia da parte del Cremlino.

L’accordo per costruire il Nord Stream 1 è stato preso l’8 settembre 2005. Gazprom e i due colossi energetici tedeschi Wintershall ed E.ON Ruhrgas hanno firmato l’accordo alla presenza del Presidente russo Vladimir Putin e del cancelliere tedesco Gerhard Schröder. La cerimonia della firma era stata anticipata a causa delle imminenti elezioni parlamentari tedesche del 18 settembre, che Schröder ha perso. Settimane dopo, Schröder divenne il ben pagato Presidente del comitato degli azionisti di Nord Stream AG, con sede a Zug in Svizzera. Ricopre ancora questa posizione.

Si trattava di un caso estremo di conflitto di interessi, sebbene formalmente legale. La Germania e altri Paesi occidentali dovrebbero ora agire per vietare ulteriori ripetizioni di tali pratiche. Gli ex alti politici dovrebbero essere soggetti a restrizioni sul lavoro per società straniere a qualsiasi titolo. A nessun occidentale dovrebbe essere permesso di lavorare per una compagnia statale russa.

Nord Stream non ha mai soddisfatto alcuna esigenza. L’Unione Europea non ha mai importato più di 150 miliardi di metri cubi (bcm) di gas dalla Russia in un solo anno e da tempo è disponibile un’ampia capacità di gasdotti per coprire i volumi esistenti. Il gasdotto di transito ucraino può facilmente fornire 120 miliardi di metri cubi all’anno, e probabilmente 160 miliardi di metri cubi all’anno, come sostiene l’Ucraina. Il tubo Yamal attraverso la Bielorussia e la Polonia ha trasportato costantemente 33 miliardi di metri cubi all’anno.

Nessuno aveva bisogno del Nord Stream 1 o delle altrettanto grandi condutture Nord Stream 2. Negli ultimi anni, Gazprom ha anche aggiunto Turkstream al suo portafoglio di gasdotti con una capacità annua aggiuntiva di 31,5 miliardi di metri cubi. Nel complesso, Gazprom ha pianificato di raddoppiare la sua capacità di gasdotti verso l’Europa, mentre allo stesso tempo le esportazioni di gas russe sono rimaste sostanzialmente stagnanti. Il vero scopo degli sforzi di espansione dei gasdotti della Russia era eliminare l’Ucraina come Paese di transito e preparare il terreno per un’invasione militare su vasta scala, che è stata ostacolata dalla dipendenza del Cremlino dalla rete di gasdotti ucraini.

Mentre il Nord Stream 1 era già un errore strategico dal punto di vista europeo, Nord Stream 2 ha peggiorato notevolmente il problema e implicava che fino a tre quarti di tutte le esportazioni di gas russe verso l’Europa sarebbero passate attraverso il sistema Nord Stream. In questo modo, il governo tedesco ha minato la sicurezza energetica dell’Europa.

Negli ultimi dieci anni circa, la maggior parte dei Paesi europei ha costruito terminali GNL per ottenere forniture alternative e migliorare la propria sicurezza energetica nazionale, ma la Germania no. Invece, Berlino ha approfondito la sua dipendenza dal gas russo e ha aumentato il potere di Putin sull’UE nel suo insieme.

Il supporto della Germania per Nord Stream 2 è sempre stato controverso. Il 28 ottobre 2015, il vice cancelliere tedesco e ministro dell’economia e dell’energia, Sigmar Gabriel, ha incontrato Putin al Cremlino e ha elogiato il Nord Stream 2 come nell’interesse della Germania, definendo il gasdotto “un progetto molto interessante anche oltre i confini della Germania. ” Gabriel, che appartiene al partito socialdemocratico insieme a Schröder ed è strettamente legato all’ex cancelliere tedesco, ha continuato a tenere molti altri incontri con Putin promuovendo il Nord Stream 2.

Questa politica tedesca di rafforzamento dei legami energetici bilaterali con la Russia è andata contro la posizione di lunga data di Berlino come paladina degli interessi dell’UE. Tradizionalmente, la Germania è stata un sostenitore chiave della solidarietà europea e difensore degli ex Stati membri dell’UE del blocco orientale nell’Europa centrale e orientale. Gabriel ha effettivamente ignorato gli interessi degli altri membri dell’UE al fine di forgiare una stretta alleanza russo-tedesca che Mosca vedeva come uno strumento da utilizzare contro l’Europa. Lo ha fatto dopo che Putin aveva annesso la Crimea e scatenato una guerra nell’Ucraina orientale. Infatti, l’accordo Nord Stream 2 è stato firmato mentre la Germania era impegnata nel processo di mediazione di Minsk tra Russia e Ucraina.

Nord Stream 2 ha violato i principi del terzo pacchetto energia dell’UE del 2009. Non ha comportato alcuna separazione delle varie attività di Gazprom. Piuttosto che preoccuparsi di queste carenze, il governo tedesco e le società coinvolte hanno perseguito intensi sforzi di lobbying a Bruxelles. Di conseguenza, la Germania ha sovvertito le politiche energetiche e antimonopolistiche dell’UE nonostante la resistenza della maggior parte dei membri dell’UE. Oggi, l’intera UE soffre della politica energetica filorussa della Germania.

È evidente che l’Unione europea deve elaborare una strategia di sicurezza energetica completamente nuova. È ormai ovvio che lo Stato russo e le società statali russe non devono più essere autorizzate a possedere infrastrutture energetiche o società energetiche all’interno dell’UE. Invece, Bruxelles deve costringere Gazprom a vendere tutti i suoi gasdotti nell’UE, come hanno già fatto i perspicaci Stati baltici. Allo stesso modo, Gazprom deve vendere i suoi impianti di stoccaggio del gas nell’UE o farli nazionalizzare. Allo stesso modo, Rosneft dovrebbe essere costretta a vendere le sue raffinerie di petrolio nell’UE. L’UE dovrebbe vietare a Gazprom e Rosneft di fare affari con le banche europee per sfuggire al riciclaggio di denaro. Anche l’Unione europea dell’energia deve essere rafforzata con più stoccaggio, convertitori e forniture di energia alternativa. Dopo anni di ostilità ibrida per l’energia contro l’Europa, Putin ha ora apertamente dichiarato guerra. Deve essere sconfitto.

La versione originale di questo intervento è qui.