L’Europa nel suo labirinto energetico

I politici europei continuano a correre in tutte le direzioni per trovare una via d’uscita alla loro crisi energetica. Uno di loro, Simonetta Sommaruga, il ministro dell’Ambiente svizzero, ha chiesto alle persone di “fare la doccia insieme”. Altri sono in competizione per concedere l’attività di trasporto di energia dal Nord Africa al continente. Tutto questo non è nuovo.

The MidCat: nel 2010, un progetto volto a trasportare 7.500 milioni di metri cubi di gas collegando la Catalogna (Spagna) all’Occitania (Francia) e da lì ad altri paesi dell’Unione Europea.

Con un costo iniziale stimato di oltre tre miliardi di euro, questo progetto MidCat si è quasi bloccato solo un anno dopo, per essere finalmente interrotto nel 2018 a seguito di studi sui costi e sull’impatto.

A seguito dell’impatto energetico della condannabile guerra per procura in Ucraina, la Spagna ha recentemente proposto di rilanciare il MIDCAT. Ma la Francia ha continuato a bloccare il progetto adducendo costi elevati. Forse anche sotto la forte pressione del suo esteso e potente business degli impianti nucleari?

The Italian Connection: Nel frattempo, approfittando delle relazioni deteriorate tra Spagna e Algeria a causa del sostegno di Madrid all’annessione del Sahara occidentale al Marocco, Roma si è affrettata a negoziare con Algeri il trasporto del gas e del petrolio algerini in Europa attraverso l’Italia.

Ma neanche questo progetto ha funzionato.

The Turkish Pipe: In quello stato, nel settembre 2022 Ankara ha proposto di trasportare combustibili fossili russi in Europa attraverso un gasdotto turco che attraversa il territorio del paese. Anche questa via d’uscita fu presto scartata.

The BarMar: durante l’ennesimo vertice di fine ottobre, i capi di stato e di governo dell’Unione europea hanno avviato più dibattiti su come garantire la fornitura di energia.

Alla fine, i leader di Spagna, Portogallo e Francia hanno concordato il 20 ottobre 2022 di sostituire il progetto MidCat con un nuovo “corridoio di energia verde” in grado di trasportare l’idrogeno. E lo chiamavano BarMar.

Da dove? Finora, non sono noti dettagli accurati sulle caratteristiche principali di un tale progetto. Ad esempio: da dove verrà questo idrogeno?

Secondo i dati dell’Unione Europea, l’idrogeno rappresenta meno del 2% del consumo energetico attuale dell’Europa ed è utilizzato principalmente per produrre prodotti chimici, come plastica e fertilizzanti. Il 96% di questa produzione di idrogeno avviene attraverso il gas naturale, con conseguenti quantità significative di emissioni di CO2. Così?

Quanto è verde il “Corridoio dell’energia verde”?: I difensori del progetto BarMar affermano che l’idrogeno è il futuro dell’energia. I critici insistono sul fatto che l’idrogeno è più efficiente se viene utilizzato intorno alla sua fonte.

Comunque, se è così verde, perché l’Occidente, Europa compresa, non si è presentato prima a questa fonte di energia?

Per quanto. Quanto? Chi pagherà?: Questo progetto BarMar comporta grandi costi e, secondo fonti europee, sarebbe una sorta di piano “transitorio”. A cosa? Quanto tempo ci vorrà per realizzare il progetto?

Non avendo rilasciato dettagli finali specifici, i leader spagnolo, portoghese e francese hanno deciso di incontrarsi nel dicembre 2022 per discutere tali dettagli.

Da dove arriveranno i soldi? Per ora, il presidente francese Emmanuel Macron si è affrettato a mettere la benda prima della ferita, affermando che il progetto BarMar “beneficerebbe dei finanziamenti europei”.

I fondi dell’Unione Europea sono composti dal contributo proporzionale di ciascuno dei suoi 27 paesi membri, con la Germania come principale contributore.

Tuttavia, in vista della grande crisi finanziaria europea causata dalla pandemia di COVID-19 e ora esacerbata dalla guerra per procura dell’Ucraina, gran parte di tali riserve è stata designata per alleviare gli impatti economici e sociali, per non parlare dello spettacolare aumento dei combustibili fossili prezzi per i cittadini

La corsa militare: durante il vertice della NATO a Madrid, questa alleanza occidentale di 30 paesi, ha deciso di militarizzare ulteriormente l’Europa aumentando la spesa del continente in armi e moltiplicando le sue truppe, oltre ad estendere ulteriormente la sua presenza in Africa. Tale processo di militarizzazione comporta costi elevati per l’Europa.

Inoltre, a seguito delle ingenti forniture di armi degli Stati Uniti all’Ucraina, che per ora sono stimate in oltre 17 miliardi di dollari USA, anche i paesi europei hanno continuato a inviare armi in Ucraina.

Qui, alcuni politici europei hanno iniziato a parlare dell’urgente necessità di rifornire gli “scaffali di armi vuoti” del continente.

Inoltre, i leader europei hanno appena deciso di trasferire in Ucraina fino a 1,5 miliardi di dollari USA… ogni mese… come parte dei stimati dai 3 ai 3,5 miliardi… al mese… che l’Occidente ha deciso di inviare in Ucraina.

I combustibili fossili arriveranno presto? Non proprio. La Germania sembra pensare di riaprire le proprie centrali nucleari per produrre elettricità.

Si dice che la Norvegia stia pianificando di aumentare la produzione di petrolio dal Mare del Nord. Gli Stati Uniti, essendo il più grande produttore mondiale di petrolio, hanno raddoppiato le forniture di gas liquefatto all’Europa.

Venezuela, Arabia Saudita: Washington ha deciso che il governo venezuelano di Nicolas Maduro, pesantemente sanzionato, non è poi così male, quindi gli Stati Uniti si sono rivolti a Caracas per aumentare la produzione di combustibili fossili.

A quel tempo, i leader occidentali fecero pressioni sull’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC), che raggruppa 13 “paesi in via di sviluppo” esportatori di petrolio, per pompare più petrolio e gas nel mercato.

Avendo il principale produttore dell’OPEC: l’Arabia Saudita, ha mostrato riluttanza, l’Occidente guidato dagli Stati Uniti ha minacciato di punire il proprio “amico e alleato” – i sauditi, attraverso sanzioni.

Carbon, Fracking: nel frattempo, diversi stati europei, principalmente i paesi membri dell’est dell’UE, hanno intensificato costantemente l’estrazione e l’uso di un altro combustibile fossile: il carbone.

E un altro Paese europeo però non è più membro dell’UE: il Regno Unito prevede di estendere il business del “fracking”.

A seguito dei dibattiti parlamentari del Regno Unito sul piano del governo conservatore Liz Truss, già deposto per revocare la decisione del 2019 di vietare il fracking, la British Broadcasting Corporation (BBC) ha ricordato che la fratturazione idraulica, o fracking, è una tecnica per recuperare gas e petrolio dallo scisto roccia.

E che si tratta di perforare la terra e dirigere una miscela ad alta pressione di acqua, sabbia e sostanze chimiche su uno strato di roccia per rilasciare il gas all’interno.

Le organizzazioni ambientaliste e gli attivisti di tutto il mondo continuano a mettere in guardia sugli alti pericoli per la Terra derivanti dallo svolgimento di tale attività. Un’attività che, tra l’altro, è ancora ampiamente estesa nel più grande produttore mondiale di energia fossile: gli Stati Uniti.