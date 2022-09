Per ottenere una vera sicurezza in tutta Europa, una relazione gestita in modo efficace con la Russia rimane un prerequisito

Per due volte nel ventesimo secolo interessi contrastanti, alleanze e intrecci tra Russia e Germania hanno provocato una guerra mondiale. Oggi l’Europa si trova ancora una volta in una posizione precaria. Nel breve termine, l’invasione russa dell’Ucraina ha consolidato la partnership transatlantica fornendo aiuti militari a Kiev e imponendo sanzioni a Mosca, dando nuova vita all’Unione Europea (UE) che inizia a riorientarsi verso un sistema internazionale in rapida evoluzione. Tuttavia, con il progredire della guerra russo-ucraina, è discutibile per quanto tempo gli europei possano sostenere incondizionatamente l’Ucraina a fronte delle crescenti sfide interne. Accanto a questo riorientamento transnazionale, le riforme rivoluzionarie proposte dal cancelliere tedesco Olaf Scholz per cambiare le politiche di spesa per la sicurezza e la difesa di Berlino hanno ricevuto un’attenzione significativa.

L’Europa emersa dopo la Guerra Fredda è ormai una reliquia del passato. Ciò che prenderà il suo posto peserà pesantemente sugli affari globali per i decenni a venire. Il potenziale per il continente di spostarsi verso l’aumento delle spese militari, l’aumento degli armamenti e un ambiente di sicurezza fratturato simile ai decenni precedenti la prima guerra mondiale dovrebbe indurre a una drammatica rivalutazione. In questo ambiente, la ‘competizione gestita’ in Europa potrebbe essere il risultato più desiderato se un accordo di pace equo non dovesse prendere forma in Ucraina, ammesso che venga sempre perseguito sinceramente. Affinché un tale sistema abbia successo, le relazioni tra Germania e Russia saranno le più importanti. La loro storia condivisa fornisce alcune lezioni importanti.

La relazione russo-tedesca è essenziale per plasmare l’ambiente più ampio in cui vivono gli Stati europei. L’amicizia russo-prussiana ebbe origine nel Trattato di Kalish del 1813 diretto contro la Grande Armata durante gli ultimi anni delle guerre napoleoniche che devastò la legittimità del precedente ordine europeo. Questo si è rivelato essere un accordo amichevole che è stato costruito prevalentemente su interessi e valori condivisi e che è persistito in una forma o nell’altra per i successivi sette decenni. Mentre il Congresso di Vienna riceve giustamente la maggior parte del merito di aver impedito un conflitto in tutto il continente dopo le guerre napoleoniche, i benefici di una forte relazione tra Berlino e San Pietroburgo sono notevoli di per sé.

Durante la guerra di Crimea (1853-1856), la Prussia fu l’unica grande potenza che non si unì alla coalizione anti-russa. Allo stesso modo, lo zar Alessandro II mantenne una benevola neutralità durante le guerre della Prussia contro Austria e Francia che portarono alla creazione dell’Impero tedesco. Mentre l’alleanza russo-tedesca si concluse ufficialmente con il rifiuto di Berlino nel 1890 di estendere il trattato segreto di riassicurazione con San Pietroburgo, l’amicizia era rimasta uno dei pilastri più stabili dell’ordine europeo del diciannovesimo secolo. Come la storia ha continuato a mostrare, la Russia sarebbe stata poi consegnata tra le braccia della Francia che aveva cercato l’amicizia nella speranza di reclamare le province perdute dell’Alsazia e della Lorena dalla presa della Germania.

Mentre i fattori che hanno contribuito alla fine dell’alleanza russo-tedesca possono sembrare inconciliabili all’epoca, è importante considerare i risultati della loro separazione. Dopo la rottura tra Germania e Russia, le relazioni in tutta Europa si deteriorarono costantemente: la produzione di armi aumentò enormemente insieme alla spesa militare; i sentimenti nazionalisti erano sempre più esacerbati; e la politica di massa ha contribuito alla volatilità all’interno degli stati imperiali nell’Europa centrale e orientale. Alla fine, ci sarebbero voluti meno di venticinque anni prima che l’intero continente europeo cadesse nella prima guerra mondiale, un conflitto orribile con le origini nelle tensioni in corso tra Germania e Russia nell’Europa sudorientale. In effetti, la Seconda Guerra Mondiale sarebbe iniziata anche nell’Europa orientale e avrebbe comportato combattimenti ancora più letali tra la Germania nazista e l’Unione Sovietica, non da ultimo a causa dell’incapacità del Trattato di Versailles di produrre un nuovo ordine stabile.

Scrivendo dello Stato russo, il barone R. R. Rosen, astuto diplomatico del periodo imperiale, notò nelle sue memorie che “Una nazione, che conta circa centocinquanta milioni e occupa quasi un settimo della superficie del globo abitabile, rappresenta un fattore troppo grande nella storia del mondo perché la sua condizione e il suo destino siano una questione di indifferenza per il resto dell’umanità”. Queste parole risuonano fortemente ancora oggi. Mentre è popolare in Occidente fare proclami sull’inevitabile sconfitta dell’esercito russo in Ucraina, sostenere il divieto delle esportazioni culturali e sociali russe e l’imposizione incessante di sanzioni, le conseguenze di queste decisioni per gli Stati europei vengono spesso ignorate. Il Ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha recentemente dichiarato che Berlino sosterrà l’Ucraina “non importa cosa pensano gli elettori tedeschi”.

Nei tre decenni successivi alla riunificazione della Germania, russi, tedeschi e storici allo stesso modo hanno compreso l’importanza che i legami amichevoli tra le due potenze detengono per il mantenimento della pace e della stabilità in tutto il continente. L’atteggiamento relativamente amichevole di Berlino nei confronti di Mosca dalla fine della Guerra Fredda era dovuto ad alcuni fattori unici della Germania. Soprattutto, questi includevano sentimenti di colpa per l’invasione dell’Unione Sovietica e per le perdite e le sofferenze che ne derivarono da entrambe le parti. Inoltre, i tedeschi sono molto grati al defunto leader sovietico Mikhail Gorbaciov per la sua disponibilità a consentire una riunificazione pacifica dopo quattro decenni di divisione. A questo processo hanno sicuramente contribuito anche gli ingenti investimenti tedeschi in Russia. Tuttavia, con il passare del tempo, la generazione di tedeschi che ricordano la Seconda Guerra Mondiale è scomparsa e le generazioni più giovani sembrano dare per scontata l’unità. Le conseguenze di tali cambiamenti devono ancora essere pienamente realizzate, ma si può solo sperare che le lezioni della storia non vengano dimenticate così presto.

Per i tedeschi e gli altri europei che hanno stretto stretti legami economici con la Russia sin dagli anni del tramonto dell’Unione Sovietica, è naturale che i loro governi e cittadini si interroghino su come il prolungamento della guerra in Ucraina contribuirà a una risoluzione pacifica dei combattimenti e alla restaurazione stabilità in tutta Europa. Con una grave recessione economica incombente in Germania, l’aumento vertiginoso dei prezzi dell’energia in tutta Europa e l’aumento dell’inflazione del costo della vita, i potenziali disordini sociali nel continente non dovrebbe essere preso alla leggera. Mentre è moralmente giusto stare con l’Ucraina nel suo momento di immensa sofferenza, è anche sbagliato e strategicamente ingiusto sostenere la continuazione di una guerra che ha ucciso decine di migliaia di persone e costretto altri 13 milioni a fuggire dalle loro case senza che ci sia chiaro strategia per un finale di partita.

Le guerre finiscono quando una parte viene sconfitta o entrambe le parti accettano un accordo negoziato. Sebbene la situazione attuale possa sembrare un’opportunità allettante per “indebolire” la Russia, i rischi di questa strategia superano di gran lunga i presunti benefici. Per coloro che sperano nella dissoluzione della Russia, nella sua “decolonizzazione” e persino nel cambio di regime, è importante prestare attenzione all’avvertimento del barone Rosen emesso ben prima dell’avvento delle armi nucleari. “Quando le cieche passioni nate dalla guerra mondiale si saranno calmate, ci si renderà conto che la distruzione e lo smembramento dell’Impero russo, e l’abbandono della nazione russa all’anarchia e alla guerra civile, significheranno un disastro assoluto per tutta l’Europa. ” Tuttavia, c’è un modo per porre fine alla tragedia in Ucraina ed è solo attraverso la diplomazia che si può raggiungere una pace duratura.

I legami storici amichevoli tra Germania e Russia non hanno sempre prodotto risultati benefici, soprattutto per i Paesi che li separano. Tuttavia, le calamità che hanno colpito l’Europa, e il mondo intero, quando Berlino e Mosca sono state bloccate in una relazione conflittuale non devono essere trascurate. È essenziale comprendere l’importanza che le relazioni amichevoli con la Russia hanno avuto per l’economia tedesca e per il potere e il prestigio dell’UE. Per ottenere una vera sicurezza in tutta Europa, una relazione gestita in modo efficace con la Russia rimane un prerequisito.

La strategia che la Germania ha perseguito nei confronti della Russia negli ultimi tre decenni si è essenzialmente concentrata sull’economia, rinviando alla NATO, e quindi agli Stati Uniti, le questioni della difesa. L’invasione dell’Ucraina ha mostrato l’inefficacia di questa politica e deve essere rettificata affinché qualsiasi futura relazione con Mosca possa durare. Continuando a fare affidamento sugli Stati Uniti, la Germania e i suoi partner europei potrebbero trovarsi in una posizione insostenibile se Washington decidesse di ridurre i suoi impegni regionali per occuparsi degli sviluppi nell’Asia orientale o altrove. Una nuova strategia di Berlino che dia la priorità alle relazioni strategiche ed economiche con Mosca sarà essenziale per la stabilità e la prosperità durature in tutta Europa.

Otto von Bismarck, il primo cancelliere dell’Impero tedesco, dichiarò che il segreto della buona politica era fare un trattato con la Russia. Sebbene un potenziale accordo nelle circostanze attuali sarà molto diverso da quelli precedenti, la saggezza del punto di vista di Bismarck è ancora valida oggi. Come tale accordo sarà formulato e attuato in modo equo e sostenibile è responsabilità dei leader del nostro tempo.