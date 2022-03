Mentre assistiamo al continuo aggravarsi della crisi russo-ucraina, dobbiamo chiederci come, da parte europea, si potrebbe contribuire alla difficile ricerca di una soluzione.

Non v’è dubbio, infatti, che molte delle reazioni internazionali all’aggressione all’Ucraina, se condannano -e non senza ragione- le azioni di Vladimir Putin, non aiutano a risolvere le gravi questioni ad essa sottostanti.

Né aiuta il clima creato dalla grande maggioranza dei media occidentali, la cui narrazione ha ormai identificato in Mosca l’oppressore assoluto e in Kiev l’eroico difensore della democrazia: basta assistere, per rendersene conto, al trattamento riservato dai nostri principali talk show agli ospiti che esprimono una posizione non totalmente omologata; o alle intemerate televisive di personaggi (come importanti esponenti di prestigiosi think-tank) dai quali, per la loro posizione teoricamente ‘scientifica‘, ci si attenderebbe un maggior grado di obiettività.

In effetti, la contrapposizione fra ‘mainstream’ e posizioni non del tutto allineate riguardo alla crisi ucraina sembra essersi sostituita, almeno nel nostro Paese, a quella analoga prodottasi, durante la pandemia da Covid-19, fra sostenitori e detrattori del vaccino: circostanza che, evidentemente, impedisce un obiettiva analisi della situazione.

E’ ovviamente inutile, come si dice, chiudere le stalle dopo che i buoi sono fuggiti: ma risulta necessario,a mio parere, puntualizzare alcuni fatti che, pur sotto gli occhi di tutti, forse non sono stati a suo tempo pienamente compresi nelle loro potenzialità distruttive.

Già la crisi fra Russia e Georgia del 2008 era stata facilitata dalla sconsideratezza del Presidente georgiano Mikhail Saakashvili che, convintosi dell’incondizionato appoggio occidentale alla pretesa di riportare sotto il proprio controllo le repubbliche separatiste di Ossezia del Sud e Abkhazia, aveva risposto ad alcune provocazioni lanciando un attacco su larga scala contro queste ultime, che ebbe come unico effetto l’intervento militare di Mosca e quindi una rapida sconfitta.

Già nel caso georgiano, dunque, l’Occidente, e in primo luogo gli Stati Uniti, avevano lanciato il sasso, incitando e in parte armando la Georgia -cui era stata anche fatta intravedere l’ammissione alla NATO- per poi nascondere la mano.

E’ ironico che, sconfitto alle successive elezioni parlamentari e lasciata la Georgia, Saakashvili abbia riparato proprio in Ucraina, dove nel 2014 prese posizione a favore della rivoluzione di Euromaidan e venne poi nominato Governatore di Odessa dal nuovo Presidente Petro Poroshenko, salvo poi scontrarsi anche con quest’ultimo.

L’esempio di Saakashvili, sempre a causa dell’atteggiamento occidentale, rischia purtroppo di contagiare anche l’attuale capo dello Stato ucraino, Volodymyr Zelensky (il quale non a caso gli ha restituito la cittadinanza ucraina, toltagli a un certo punto dal suo predecessore).

L’ex attore, salito alla ribalta nazionale con l’interpretazione proprio della parte del Presidente dell’Ucraina in una serie televisiva di grande successo, ha infatti dato prova, dopo lo scoppio della guerra, oltre che di un indubbio coraggio, anche di eccellenti capacità oratorie e comunicative. Tuttavia, come Saakashvili, sembra aver riposto eccessive speranze nei confronti dell’Occidente, il cui comportamento -tenendo conto delle differenze fra la situazione georgiana del 2008 e quella attuale, in cui Kiev è vittima di un’aggressione su larga scala- non risulta poi così diverso. Oltre alle grandi affermazioni di principio, ci sono state stavolta dure sanzioni economiche alla Russia e financo forniture di armi ‘letali‘ -è ancora da scrivere la vera storia della ‘triangolazione aeronautica’ con Stati Uniti e Polonia, su cui è caduto il silenzio- ma nessun effettivo appoggio militare:non solo non si deve morire per la piccola Abkhazia, ma nemmeno per la grande Kiev! E, aggiungo, per fortuna.

Solo che l’atteggiamento non certo obiettivo dei mass-media occidentali; la mitizzazione della figura di Zelensky; la demonizzazione di Putin e, quel che è peggio, dell’intera Russia; le cronache fin troppo filo-ucraine da un fronte di guerra del cui andamento non sappiamo abbastanza, nonostante l’onnipresenza dei social; tutto ciò sta impedendo all’Occidente o, meglio, ai Paesi dell’Europa, di assumere una posizione più consona alla realtà dei fatti e, in ultima analisi, ai propri interessi.

Pur continuando a condannare l’aggressione russa, l’Europa dovrebbe infatti riconoscere le responsabilità occidentali nell’aver portato Mosca ad assumere una decisione così estrema, a partire dall’assicurazione a suo tempo data a Michail Gorbaciov (mai messa per iscritto, ma da più parti confermata) che la NATO non sarebbe mai stata estesa all’ex area d’influenza dell’Unione Sovietica. Non possiamo certo sorprenderci che, in Russia, la maggioranza della popolazione, Putin in testa, considerino un’umiliazione la stessa dissoluzione dell’URSS e soprattutto il modo in cui sono state gestite le sue conseguenze negli ultimi trent’anni.

Oggi toccherebbe a noi europei, più che a un’America lontana e poco capace di comprensione profonda, renderci conto di tutto ciò e spingere per una soluzione che consideri parte della cosiddetta ‘famiglia europea‘ non solo l’Ucraina, ma anche e soprattutto la Russia, che della cultura e della storia del nostro continente è espressione di primaria importanza.

Occorrerebbe, dunque, pervenire ad una soluzione che, concedendo a Zelensky l’onore delle armi (cioè l’eventuale guida di un governo inizialmente fuori dei confini del Paese), eviti ulteriori perdite umane e punti a costituire un’Ucraina neutrale, secondo quel concetto di ‘finlandizzazione’ già evocato da Henry Kissinger in un famoso articolo del 2014 sul ‘Washington Post‘. Diversamente, sarà ben difficile sottrarsi ad un’ulteriore escalation militare, foriera di gravissime conseguenze per tutti.