L’Europa deve affrontare un mix tossico di alta inflazione e crescita debole

Poiché la guerra della Russia in Ucraina ha un impatto crescente sulle economie europee, la crescita sta rallentando in tutto il continente, mentre l’inflazione mostra pochi segni di cedimento.

Le economie avanzate dell’Europa cresceranno di appena lo 0,6% il prossimo anno, mentre le economie emergenti (esclusi Türkiye e i paesi in conflitto Bielorussia, Russia, Ucraina) si espanderanno dell’1,7%, secondo le proiezioni del nostro ultimo World Economic Outlook. È in calo rispettivamente di 0,7 punti percentuali e 1,1 punti percentuali rispetto alle proiezioni di luglio.

Questo inverno, più della metà dei paesi dell’area dell’euro sperimenterà recessioni tecniche, con almeno due trimestri consecutivi di contrazione della produzione; tra questi paesi, la produzione diminuirà, in media, di circa l’1,5 per cento dal suo picco. Anche Croazia, Polonia e Romania sperimenteranno recessioni tecniche, con un calo medio della produzione da picco a minimo di oltre il 3%. Il prossimo anno, la produzione e il reddito dell’Europa saranno inferiori di quasi mezzo trilione di euro rispetto alle previsioni prebelliche del FMI, un chiaro esempio delle gravi perdite economiche del continente dovute alla guerra.

E mentre si prevede che l’inflazione diminuirà il prossimo anno, rimarrà significativamente al di sopra degli obiettivi della banca centrale, a circa il 6% e il 12%, rispettivamente, nelle economie europee avanzate ed emergenti.

Crescita e inflazione potrebbero peggiorare entrambe rispetto a queste previsioni già deludenti. I responsabili politici europei hanno prontamente risposto alla crisi energetica e costruito un adeguato stoccaggio del gas prima della stagione del riscaldamento, ma ulteriori interruzioni dell’approvvigionamento energetico potrebbero portare a maggiori difficoltà economiche.

I nostri scenari mostrano che una chiusura completa dei restanti flussi di gas russo verso l’Europa, combinata con un inverno freddo, potrebbe comportare carenze, razionamento e perdite del prodotto interno lordo fino al 3% in alcune economie centrali e orientali. Oltre a questi, potrebbe anche provocare un altro attacco di inflazione in tutto il continente.

Anche senza nuove interruzioni dell’approvvigionamento energetico, l’inflazione potrebbe rimanere più alta più a lungo. La maggior parte dell’impennata dell’inflazione finora è stata determinata dagli alti prezzi delle materie prime, principalmente energia, ma anche cibo, in particolare nei paesi dei Balcani occidentali. Sebbene questi prezzi possano rimanere elevati per qualche tempo, si spera che smettano di aumentare e contribuiscano così a un costante calo dell’inflazione per tutto il 2023.

Rischi di inflazione

Tuttavia, il nostro ultimo Regional Economic Outlook mostra che la pandemia e la guerra della Russia in Ucraina potrebbero aver alterato radicalmente il processo di inflazione, con l’aumento degli input e la carenza di manodopera che hanno contribuito in particolare al recente episodio di alta inflazione. Ciò suggerisce che potrebbe esserci un rallentamento economico e, di conseguenza, pressioni inflazionistiche più sottostanti, di quanto si pensi comunemente in tutta Europa.

Questi risultati evidenziano un rischio per le nostre previsioni e per quelle di altri che l’inflazione diminuirà costantemente l’anno prossimo. Altri jolly includono un disancoraggio delle aspettative di inflazione a medio termine o un’accelerazione molto più marcata dei salari che attiverebbe un circolo vizioso di feedback tra prezzi e salari.

I responsabili politici europei devono affrontare gravi compromessi e scelte politiche difficili mentre affrontano un mix tossico di crescita debole e inflazione elevata che potrebbe peggiorare.

In poche parole, dovrebbero inasprire le politiche macroeconomiche per ridurre l’inflazione, aiutando al contempo le famiglie vulnerabili e le imprese redditizie a far fronte alla crisi energetica. E, in questi tempi straordinariamente incerti, restate pronti ad adeguare le politiche in entrambe le direzioni in risposta all’evolversi della situazione. Ciò dipenderà dal fatto che i dati in arrivo segnalino un’inflazione più elevata, un’aggravarsi della recessione – che giustificherebbe una certa riconsiderazione della politica – o entrambi.

Le banche centrali dovrebbero continuare ad aumentare i tassi ufficiali per ora. I tassi di interesse reali rimangono generalmente accomodanti, i mercati del lavoro dovrebbero essere ampiamente resilienti, le previsioni di inflazione sono al di sopra dell’obiettivo e l’inflazione è ancora a rischio di ulteriore aumento.

Restrizione necessaria

Nelle economie avanzate, compresa l’area dell’euro, nel 2023 sarà probabilmente necessaria una politica monetaria restrittiva, a meno che l’attività e l’occupazione non si indeboliscano più del previsto, riducendo sensibilmente le prospettive di inflazione a medio termine.

Una posizione più restrittiva è generalmente giustificata nella maggior parte delle economie europee emergenti, dove le aspettative di inflazione non sono ben ancorate, le pressioni sulla domanda sono più forti e la crescita dei salari nominali è elevata, spesso a due cifre.

Continuare ad aumentare i tassi ufficiali per ora è anche una polizza assicurativa contro i rischi, compreso un disancoraggio delle aspettative di inflazione o un ciclo di feedback tra prezzi e salari, che richiederebbero risposte della banca centrale ancora più forti e dolorose lungo la strada.

Ad esempio, nei paesi europei avanzati, la nostra analisi suggerisce che se i lavoratori e le imprese iniziassero a fissare i salari sulla base dell’inflazione passata piuttosto che sugli obiettivi della banca centrale, come in parte avveniva prima degli anni ’90, l’inflazione potrebbe essere quasi il 2% più alta alla fine del l’anno prossimo. Se ciò dovesse accadere, i tassi ufficiali potrebbero dover aumentare di 2 punti percentuali e la produzione potrebbe diminuire fino a 2 punti percentuali in più rispetto a quanto attualmente previsto. Al contrario, se la domanda complessiva diminuisce, più del previsto, determinando recessioni più profonde e un calo della produzione maggiore di 2 punti percentuali, sia l’inflazione che i tassi ufficiali richiesti alla fine del prossimo anno potrebbero essere di quasi 1,5 punti percentuali inferiori al previsto.

Politica fiscale

La politica fiscale deve bilanciare obiettivi contrastanti. Uno è la necessità di ricostruire lo spazio fiscale e aiutare la politica monetaria nella sua lotta contro l’inflazione. Ciò richiede che il risanamento di bilancio proceda a un ritmo più rapido nel 2023 nei paesi con meno spazio di bilancio, maggiore vulnerabilità a condizioni finanziarie più restrittive o posizioni cicliche più forti. Ciò include la maggior parte delle economie europee emergenti.

Ma la politica fiscale deve anche contribuire a mitigare l’impatto brutale dell’aumento dei prezzi dell’energia sulle persone e sulle imprese redditizie. Ciò suggerisce che il ritmo di consolidamento potrebbe dover essere rallentato per alcuni mesi. L’aumento dei prezzi dell’energia ha aumentato in media il costo della vita delle famiglie europee di circa il 7% quest’anno, nonostante le misure diffuse per alleviare questo onere.

In futuro, sarà importante mantenere temporaneo il sostegno legato all’energia per contenere i costi fiscali e mantenere i segnali di prezzo che favoriranno il risparmio energetico. Rispetto agli interventi sui prezzi, un’opzione migliore è sostenere le famiglie a basso e medio reddito attraverso sconti forfettari sulle bollette energetiche. Una valida alternativa è combinare sconti forfettari generali con un sostegno aggiuntivo per i poveri attraverso il sistema di welfare, finanziato da tasse più elevate per le famiglie ad alto reddito. Ancora un’altra alternativa meno efficiente è quella di implementare tariffe più elevate per livelli più elevati di consumo energetico; sebbene un tale approccio non sia completamente mirato ai soggetti vulnerabili, è comunque un’opzione migliore rispetto ai massimali di prezzo generici.

Infine, l’attuazione costante di riforme che aumentino la produttività, allevino i vincoli di approvvigionamento nei mercati dell’energia e del lavoro e amplino la capacità economica restano essenziali per aumentare la crescita e alleviare le pressioni sui prezzi nel medio termine. Ciò include l’accelerazione dell’attuazione del pacchetto di ripresa economica da 800 miliardi di euro, i programmi Next Generation EU.

Forza, coordinamento e solidarietà hanno tirato fuori l’Europa dalla crisi del COVID-19. Ancora una volta, il compito che ci attende è immenso, ma se i responsabili politici europei raccolgono lo spirito della risposta alla pandemia, può essere realizzato.